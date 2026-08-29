Mường Thàng nâng cao cảnh giác trước thiên tai mùa mưa lũ

Với địa hình đa phần là đồi núi dốc, địa chất phức tạp, nên xã Mường Thàng luôn tiềm ẩn nhiều nguy cơ xảy ra thiên tai. Mỗi mùa mưa bão, sạt lở đất, đá lăn, lũ ống, lũ quét có thể xảy ra bất cứ lúc nào, đe dọa trực tiếp đến tính mạng và tài sản của người dân. Trước thực tế đó, cấp ủy, chính quyền địa phương đã chủ động triển khai các giải pháp phòng, chống thiên tai, nâng cao khả năng ứng phó, hạn chế thấp nhất thiệt hại, bảo đảm an toàn tính mạng và tài sản của Nhân dân.

Cán bộ xã Mường Thàng kiểm tra các khu vực tiềm ẩn nguy cơ sạt lở tại thôn Yên Lập.

Khảo sát thực tế tại thôn Yên Lập cho thấy, nguy cơ sạt lở đất tại khu vực này đang hiện hữu và kéo dài sau bão số 3 năm 2024 (Yagi). Trên đỉnh đồi phía sau thôn xuất hiện một vết nứt lớn kéo dài hơn 150m, xé ngang sườn đồi, rộng khoảng 20–25cm, đe dọa trực tiếp đến 24 hộ dân phía dưới. Trước nguy cơ sạt lở, người dân đã phải sơ tán khẩn cấp trong đêm mỗi khi mưa lớn kéo dài.

Là một trong những hộ sinh sống dưới chân đồi, gia đình ông Đinh Văn Kiển luôn trong tâm trạng thấp thỏm mỗi khi trời mưa lớn. Theo ông Kiển, khi mưa kéo dài từ 1–2 ngày, nước từ trên đồi chảy xuống, tích tụ và thấm vào các khe nứt, khiến đất đá trở nên nhão, làm gia tăng nguy cơ sạt trượt xuống khu vực nhà dân phía dưới.

Ông Kiển trăn trở: “Phía sau nhà là cả quả đồi, trên đó lại xuất hiện vết nứt dài nên không ai có thể chủ quan. Ban ngày còn có thể theo dõi, chứ nếu mưa lớn xảy ra vào ban đêm thì rất khó lường. Gia đình tôi lúc nào cũng chuẩn bị tinh thần, nếu có cảnh báo nguy hiểm là phải nhanh chóng di chuyển đến nơi an toàn. Chúng tôi mong các cấp chính quyền sớm có phương án xử lý khu vực sạt lở, hoặc bố trí nơi ở an toàn để người dân ổn định cuộc sống, nhất là khi mùa mưa lũ vẫn còn diễn biến phức tạp”.

Các hộ dân sinh sống phía chân đồi nơm nớp lo sợ sạt lở đất khi mưa lớn.

Ông Bùi Đình Vinh - Trưởng thôn Yên Lập cho biết: “Từ đầu mùa mưa đến nay, bà con đã phải di dời 3–4 lần. Mỗi lần mưa lớn kéo dài là cả thôn lại thấp thỏm, không biết lúc nào phải rời nhà. Cuộc sống, sinh hoạt và sản xuất của người dân vì thế bị ảnh hưởng rất nhiều”.

Xã Mường Thàng có địa hình đồi núi chia cắt mạnh bởi hệ thống khe suối, mó nước, độ cao từ 200m đến hơn 1.000m so với mực nước biển. Trong những đợt mưa lớn, nước từ khe núi, sườn đồi nhanh chóng dồn xuống khu vực thấp, tiềm ẩn nguy cơ lũ ống, lũ quét, sạt lở đất và ngập úng cục bộ.

Nguy cơ sạt lở đất tập trung tại các thôn Yên Lập, Tân Lập, Khánh và Nam Thái; trong đó, dọc tỉnh lộ 444, nhất là khu vực Dốc Ngái (thôn Yên Lập) và Dốc Trâm (thôn Thịnh Phong) thường xuyên xảy ra sạt lở, gây ách tắc giao thông. Một số khu vực như thôn Lãi, Bò, Nam Thái cũng có nguy cơ ngập úng cục bộ khi mưa lớn.

Các thôn trên địa bàn chủ động rà soát các điểm nhà văn hóa để di dời người dân đến nơi an toàn khi xảy ra mưa to kéo dài.

Xác định “phòng ngừa là chính, ứng phó kịp thời, khắc phục khẩn trương”, xã Mường Thàng chủ động xây dựng các phương án phòng, chống thiên tai theo phương châm “4 tại chỗ”. Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự xã và Đội xung kích phòng, chống thiên tai với 50 thành viên được kiện toàn, duy trì thường trực 24/24 giờ trong mùa mưa lũ, sẵn sàng xử lý các tình huống phát sinh.

Công tác cảnh báo, tuyên truyền được tăng cường qua hệ thống loa truyền thanh, mạng xã hội và các nhóm Zalo. Xã rà soát các điểm tránh trú an toàn, lập danh sách các hộ dân trong vùng nguy hiểm để chuẩn bị di dời, ưu tiên người già, trẻ em và người khuyết tật. Đồng thời chủ động dự trữ lương thực, thuốc men, trang bị áo phao, dụng cụ cứu hộ và máy cưa cho lực lượng xung kích.

Đồng chí Tạ Văn Mạnh - Phó Chủ tịch UBND xã Mường Thàng cho biết: Địa phương đã chủ động triển khai các phương án phòng, chống thiên tai, tuy nhiên là xã vùng cao, địa bàn rộng, địa hình phức tạp, nguồn lực còn hạn chế nên rất cần sự quan tâm, hỗ trợ của tỉnh và các sở, ngành liên quan. Trong đó, chính quyền địa phương đề nghị ưu tiên bố trí kinh phí nâng cấp, kiên cố hóa các tuyến đường thường xuyên xảy ra sạt lở. Xây dựng hệ thống cảnh báo sớm tại các khu vực có nguy cơ cao về lũ quét, sạt lở đất; đồng thời sớm phê duyệt và bố trí nguồn vốn thực hiện các dự án tái định cư khẩn cấp, tạo điều kiện để người dân vùng nguy hiểm được di dời đến nơi ở an toàn, ổn định lâu dài.

Cùng với đó, xã đề nghị được hỗ trợ bổ sung trang thiết bị, phương tiện cứu hộ, cứu nạn chuyên dụng, bộ đàm liên lạc và trang bị bảo hộ cá nhân cho lực lượng xung kích, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong điều kiện thời tiết, địa hình khắc nghiệt. Đồng thời, tăng cường tập huấn chuyên sâu và tổ chức các cuộc diễn tập thực tế tại địa bàn miền núi, nhất là cho lực lượng xung kích cấp xóm, qua đó nâng cao kỹ năng xử lý tình huống, khả năng phối hợp, hiệp đồng và chủ động ứng phó khi thiên tai xảy ra”.

Đức Anh