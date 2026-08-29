Phường Hòa Bình ra mắt mô hình điểm khu dân cư “Đoàn kết, ấm no, hạnh phúc”

Tối 28/8, Ủy ban MTTQ phường Hòa Bình tổ chức ra mắt mô hình điểm khu dân cư “Đoàn kết, ấm no, hạnh phúc” tại tổ dân phố số 9.

Lãnh đạo phường Hòa Bình trao quyết định thành lập mô hình điểm và Ban điều hành mô hình khu dân cư "Đoàn kết, ấm no, hạnh phúc” cho tổ dân phố số 9.

Tổ dân phố số 9 được thành lập ngày 1/7/2026 trên cơ sở sáp nhập các tổ dân phố số 5, 6, 9 Đồng Tiến (cũ). Hiện tổ có 601 hộ, 2.251 nhân khẩu; không có hộ nghèo, 5 hộ cận nghèo và 13 hộ có hoàn cảnh khó khăn. Nhân dân trong tổ chấp hành tốt chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” được triển khai nghiêm túc.

Trên nền tảng đó, mô hình điểm khu dân cư “Đoàn kết, ấm no, hạnh phúc” được triển khai với mục tiêu phấn đấu hằng năm có trên 98% hộ đạt gia đình văn hóa; 100% hộ thực hiện phân loại rác tại nguồn và tham gia vệ sinh môi trường; không phát sinh nhà tạm, nhà dột nát; hỗ trợ 100% hộ cận nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn.

Mô hình cũng đặt mục tiêu xây dựng các công trình, phần việc vì cộng đồng, tự quản về môi trường, hỗ trợ sinh kế và chuyển đổi số cộng đồng. Phấn đấu tỷ lệ người dân tham gia bảo hiểm y tế đạt từ 98% trở lên; giữ vững tổ dân phố an toàn về an ninh trật tự, không để phát sinh điểm nóng và các tệ nạn xã hội nghiêm trọng.

Đại diện cấp ủy chi bộ, Ban Công tác Mặt trận và Nhân dân tổ dân phố số 9 ký cam kết xây dựng mô hình điểm khu dân cư “Đoàn kết, ấm no, hạnh phúc” giai đoạn 2026 - 2030.

Tại buổi lễ, lãnh đạo phường Hòa Bình trao quyết định thành lập mô hình và Ban điều hành mô hình khu dân cư “Đoàn kết, ấm no, hạnh phúc” cho 40 tổ dân phố trên địa bàn phường.

Dịp này, Ủy ban MTTQ phường Hòa Bình trao 10 suất quà cho các hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn. Hội Liên hiệp Phụ nữ phường trao túi phân loại rác cho hội viên Chi hội Phụ nữ tổ dân phố số 9; Đoàn phường Hòa Bình tặng 1 suất quà hỗ trợ từ chương trình “Em nuôi của Đoàn” cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn tại tổ dân phố số 9.

Hồng Duyên