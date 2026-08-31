Giảm án cho 6 phạm nhân đợt Quốc khánh 2/9

Sáng 31/8, Trại Tạm giam số 1 (Công an tỉnh Phú Thọ) tổ chức lễ công bố quyết định giảm thời hạn chấp hành án phạt tù cho phạm nhân đợt 2/9/2026.

Các phạm nhân được trao quyết định giảm án phạt tù đợt 2/9/2026.

Tại buổi lễ, đại diện Trại Tạm giam số 1 công bố các quyết định giảm thời hạn chấp hành án phạt tù đợt 2/9/2026 đối với 6 phạm nhân. Trong đó, 2 phạm nhân được giảm hết thời hạn chấp hành án, đủ điều kiện trở về đoàn tụ cùng gia đình; 4 phạm nhân được giảm một phần thời hạn chấp hành án và tiếp tục thực hiện phần án còn lại theo quy định.

Phó Giám thị Trại Tạm giam số 1 Lê Quốc Văn phát biểu tại buổi lễ.

Các phạm nhân được giảm án đều có quá trình cải tạo tốt, tích cực lao động, học tập, chấp hành nghiêm nội quy, quy chế của cơ sở giam giữ và thể hiện rõ sự ăn năn, hối cải.

Việc giảm thời hạn chấp hành án phạt tù thể hiện chính sách nhân đạo, khoan hồng của Đảng và Nhà nước, đồng thời ghi nhận những nỗ lực cải tạo, tiến bộ của phạm nhân, tạo điều kiện để họ sớm trở về với gia đình, tái hòa nhập cộng đồng.

Quang cảnh buổi lễ.

Phát biểu tại buổi lễ, Thượng tá Lê Quốc Văn - Phó Giám thị Trại Tạm giam số 1 đề nghị các phạm nhân đang chấp hành án tiếp tục nỗ lực cải tạo, tích cực lao động, học nghề, tu dưỡng đạo đức, chấp hành nghiêm nội quy, quy chế. Qua đó, được hưởng các chính sách khoan hồng của Đảng, Nhà nước, từng bước tái hòa nhập cộng đồng và trở thành công dân có ích cho xã hội.

Đức Anh