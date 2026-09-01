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Thời tiết ngày 1/9: Bắc Bộ nắng nóng, Nam Bộ có mưa rào

Dự báo, ngày 1/9, Bắc Bộ ngày nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Nam Bộ có mưa rào và dông vài nơi.

Thời tiết ngày 1/9: Bắc Bộ nắng nóng, Nam Bộ có mưa rào

Dự báo, ngày 1/9, khu vực Hà Nội trời nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt. Ảnh: Đ.T

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, khu vực Hà Nội ngày nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Thành phố Hồ Chí Minh có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều và tối có mưa rào và rải rác có dông.

Trên biển, ngày và đêm 1/9, khu vực bắc Biển Đông (bao gồm đặc khu Hoàng Sa) có gió mạnh cấp 6-7, giật cấp 8-9, sóng biển cao 2-4m; vùng gần tâm bão đi qua mạnh cấp 8, giật cấp 10, sóng biển cao 3-5m; biển động mạnh.

Dự báo thời tiết ngày và đêm 1/9 tại các khu vực trên cả nước:

Khu vực Hà Nội: Có mây, ngày nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió tây bắc cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất từ: 26-28 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ: 35-37 độ C.

Phía Tây Bắc Bộ: Có mây, ngày nắng, có nơi nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ: 24-27 độ C, có nơi dưới 23 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ: 33-35 độ C, có nơi trên 35 độ C; riêng khu vực tây bắc 31-34 độ C.

Phía Đông Bắc Bộ: Có mây, ngày nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió tây bắc đến tây cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ: 25-28 độ C, vùng núi có nơi dưới 24 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ: 34-37 độ C, có nơi trên 37 độ C.

Thanh Hóa đến Huế: Có mây, có mưa rào và dông vài nơi, riêng phía nam ngày có mưa rào và dông rải rác. Gió tây đến tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ: 24-27 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ: 31-34 độ C, phía bắc có nơi trên 34 độ C.

Duyên hải nam Trung Bộ: Có mây, ngày nắng, có nơi nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ: 25-28 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ: 31-34 độ C, có nơi trên 35 độ C.

Cao nguyên Trung Bộ: Có mây, có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều và tối có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ: 20-23 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ: 26-29 độ C.

Nam Bộ: Có mây, có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều và tối có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to (mưa tập trung ở miền Đông Nam Bộ). Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ: 24-27 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ: 30-33 độ C.

Thành phố Hồ Chí Minh: Có mây, có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều và tối có mưa rào và rải rác có dông. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ: 24-27 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ: 30-32 độ C.

Theo nhandan.vn


Theo nhandan.vn

 Từ khóa: Mưa rào và dông Nhiệt độ cao nhất Nam bộ Gió giật mạnh Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn Bắc bộ Mưa dông khu vực Bắc biển Đông Nắng nóng gay gắt ngày nắng nóng
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