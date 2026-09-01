Minh Hòa biến giá trị truyền thống thành nguồn lực nội sinh

Với 79,6% dân số là đồng bào dân tộc thiểu số, xã Minh Hòa xác định bảo tồn, phát huy bản sắc văn hóa không chỉ là gìn giữ truyền thống mà còn tạo nguồn lực thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội. Từ bảo tồn di sản, lễ hội đến đầu tư thiết chế văn hóa, phát triển du lịch cộng đồng, địa phương từng bước biến các giá trị văn hóa thành nguồn lực nội sinh cho phát triển bền vững.

Không gian đình Phục Cổ được xã Minh Hòa ưu tiên xây dựng thành điểm trung tâm của mô hình du lịch cộng đồng.

Xác định việc triển khai Nghị quyết số 28/2026/QH16 ngày 24/4/2026 của Quốc hội về phát triển văn hóa Việt Nam có ý nghĩa quan trọng, là cơ sở để địa phương cụ thể hóa các nhiệm vụ, giải pháp phù hợp với thực tiễn, Đảng ủy xã Minh Hòa đã ban hành Nghị quyết về bảo tồn, phát huy giá trị lịch sử, văn hóa đồng bào dân tộc thiểu số gắn với phát triển điểm du lịch cộng đồng trên địa bàn giai đoạn 2026 - 2030. Trên cơ sở đó, Đảng ủy xã lãnh đạo, chỉ đạo, ban hành các văn bản triển khai nhiệm vụ phát triển văn hóa, con người trên địa bàn giai đoạn 2026 - 2030, tầm nhìn đến năm 2045.

Chủ tịch UBND xã Minh Hòa Lê Trọng Quảng cho biết, trong 6 tháng đầu năm 2026, UBND xã ban hành 230 kế hoạch triển khai thực hiện các nhiệm vụ theo chỉ đạo của UBND tỉnh và chương trình công tác. Trong đó có 25 kế hoạch liên quan trực tiếp đến văn hóa, thể thao và các hoạt động nâng cao đời sống tinh thần của Nhân dân như: Kế hoạch phối hợp huy động lực lượng tham gia tái hiện Lễ Mở cửa rừng của dân tộc Mường xã Minh Hòa; kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 28-NQ/TU ngày 7/5/2026 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về phát triển văn hóa, con người tỉnh Phú Thọ giai đoạn 2026 - 2030, tầm nhìn đến năm 2045 trên địa bàn xã Minh Hòa... Đây là cơ sở để địa phương rà soát, cập nhật và tổ chức thực hiện các nhiệm vụ thuộc phạm vi, trách nhiệm của cấp xã, phù hợp với Nghị quyết số 28/2026/QH16.

Theo đó, một trong những nhiệm vụ trọng tâm được xã Minh Hòa xác định là bảo tồn, phát huy giá trị lịch sử, văn hóa đồng bào dân tộc thiểu số gắn với phát triển du lịch cộng đồng. Địa phương sẽ hình thành 3 điểm du lịch trọng tâm, gồm: Điểm du lịch trải nghiệm di sản văn hóa Lễ Mở cửa rừng; điểm du lịch lịch sử tại Chiến khu cách mạng Phục Cổ; điểm du lịch sinh thái - trải nghiệm tại các đồi chè khu Đồng Quảng, Trại Thưởng và vùng lân cận. Cùng với đó, xã từng bước hoàn thiện hạ tầng, nâng cao năng lực quản lý, tăng cường liên kết với doanh nghiệp, đơn vị lữ hành để đưa các sản phẩm văn hóa, du lịch đến gần hơn với du khách.

Để tạo nền tảng cho phát triển văn hóa, giai đoạn 2026 - 2030, xã Minh Hòa dự kiến huy động đầu tư khoảng 130 tỷ đồng, trong đó, 25 tỷ đồng dành cho xây mới, cải tạo, nâng cấp, sửa chữa nhà văn hóa thôn và các thiết chế văn hóa gắn với phát triển du lịch cộng đồng. Với những định hướng đó, đầu năm nay, UBND xã Minh Hòa đã tổ chức Lễ Mở cửa rừng dân tộc Mường, thu hút hàng nghìn lượt người dân và du khách tham dự.

Lễ Mở cửa rừng của đồng bào Mường, xã Minh Hòa thu hút đông đảo người dân, du khách tham dự.

Đời sống văn hóa ở cơ sở cũng có nhiều chuyển biến tích cực. Tỷ lệ gia đình văn hóa đạt 95%; khu dân cư văn hóa đạt 90%; 100% khu dân cư thực hiện các quy định về nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang. Sau sắp xếp, xã còn 16 khu dân cư, các phong trào tiếp tục được duy trì gắn với hương ước, quy ước, xây dựng nông thôn mới, phát huy tinh thần đoàn kết, tự quản trong cộng đồng. Những hủ tục cơ bản được xóa bỏ; việc thực hiện đời sống văn hóa đi vào nền nếp.

Thiết thực bảo tồn, phát huy giá trị lịch sử, văn hóa đồng bào dân tộc thiểu số gắn với phát triển du lịch cộng đồng giai đoạn 2026 - 2030, xã Minh Hòa tập trung bảo tồn, phát huy các giá trị văn hóa vật thể, phi vật thể, gắn bảo tồn với phát triển du lịch cộng đồng. Mục tiêu trọng tâm là quản lý, bảo vệ 100% di tích lịch sử - văn hóa; bảo tồn, phát huy giá trị di tích lịch sử văn hóa đình Phục Cổ gắn với tổ chức 2 kỳ lễ lớn trong năm: Lễ Cầu Đinh diễn ra vào ngày 5/11 âm lịch và Lễ Mở cửa rừng vào ngày 6/1 âm lịch hàng năm; tổ chức các lớp truyền dạy văn hóa phi vật thể; kiểm kê, số hóa các di sản văn hóa tiêu biểu; từng bước hình thành 3 điểm du lịch trọng tâm và 1 tuyến du lịch nội xã kết nối các điểm văn hóa, lịch sử, sinh thái.

Từ gìn giữ lễ hội, ẩm thực đến đầu tư các thiết chế văn hóa, Minh Hòa từng bước biến những giá trị truyền thống thành nguồn lực nội sinh cho phát triển. Qua đó, không chỉ gìn giữ “hồn cốt” quê hương mà còn tạo nền tảng xây dựng con người Minh Hòa văn minh, nghĩa tình, giàu bản sắc, góp phần đưa văn hóa thực sự trở thành động lực phát triển trong giai đoạn mới.

Quỳnh Chi