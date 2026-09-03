Kinh tế
Cập nhật:  GMT+7
Print Tiktok    

8 tháng, thu hút FDI vào các khu công nghiệp tại Phú Thọ tăng 3,6 lần

Tình hình thu hút đầu tư vào các khu công nghiệp (KCN) trên địa bàn tỉnh Phú Thọ trong tháng 8 và 8 tháng năm 2026 tiếp tục đạt kết quả tích cực. Trong đó, nổi bật là thu hút đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) với nguồn vốn tăng mạnh, cao gấp 3,6 lần so với cùng kỳ năm 2025.

8 tháng, thu hút FDI vào các khu công nghiệp tại Phú Thọ tăng 3,6 lầnLãnh đạo UBND tỉnh và các sở, ngành trao Giấy chứng nhận đầu tư cho doanh nghiệp đầu tư vào Khu công nghiệp Nam Bình Xuyên.

Trong tháng 8, Ban Quản lý các KCN tỉnh cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư mới cho 8 dự án và điều chỉnh tăng vốn cho 13 lượt dự án.

Tổng vốn FDI thu hút đạt 184,92 triệu USD, gồm 32,16 triệu USD từ 5 dự án cấp mới và 152,76 triệu USD từ 11 lượt dự án tăng vốn. Vốn đầu tư trong nước (DDI) đạt hơn 2.094 tỷ đồng, trong đó, 3 dự án cấp mới với hơn 1.667 tỷ đồng và 2 lượt dự án tăng vốn với hơn 426 tỷ đồng.

Lũy kế 8 tháng năm 2026, các KCN trên địa bàn tỉnh thu hút hơn 2.059 triệu USD vốn FDI (18 dự án cấp mới và 59 lượt dự án tăng vốn), cao gấp 3,6 lần cùng kỳ năm 2025, đạt 138% kế hoạch năm được giao ban đầu và 98% kế hoạch điều chỉnh, bổ sung. Thu hút vốn DDI đạt 13.235 tỷ đồng (22 dự án cấp mới và 12 lượt dự án tăng vốn), bằng 116% cùng kỳ năm 2025 và đạt 78% kế hoạch năm.

Đến nay, các KCN trên địa bàn tỉnh có 855 dự án thứ cấp còn hiệu lực, gồm 326 dự án DDI với tổng vốn đăng ký 66.924,65 tỷ đồng và 529 dự án FDI với tổng vốn đăng ký 11.632,57 triệu USD.

Thúy Hường


Thúy Hường

 Từ khóa: Tỉnh Phú Thọ Báo Phú Thọ Đền Hùng KCN Khu công nghiệp Đầu tư trực tiếp nước ngoài tỉnh Phú Thọ Thu hút fdi Thu hút đầu tư đạt Triệu Ban Quản lý Kế hoạch
 {name} - {time}
 Trả lời
{body}
 {name} - {time}
{body}

Bình luận
0 bình luận
Xem thêm
Ý KIẾN CỦA BẠN (1000 ký tự)

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Xem thêm

Hướng tới khu công nghiệp xanh

Hướng tới khu công nghiệp xanh
2026-09-03 10:24:00

baophutho.vn Cùng với sức hút ngày càng lớn của các khu công nghiệp (KCN), yêu cầu bảo vệ môi trường được tỉnh Phú Thọ đặt lên hàng đầu. Hạ tầng xử lý chất...

Giá vàng hôm nay 3-9: Phục hồi mạnh

Giá vàng hôm nay 3-9: Phục hồi mạnh
2026-09-03 10:02:00

Sau khi giảm sâu, giá vàng thế giới bật tăng mạnh hơn 78 USD/ounce, trong khi đó, trong nước vàng miếng SJC vẫn được các doanh nghiệp duy trì ổn định ở mức 145,7-148,7 triệu đồng/lượng.

Đường lớn cho kinh tế tư nhân

Đường lớn cho kinh tế tư nhân
2026-09-03 07:06:00

baophutho.vn Nghị quyết số 68-NQ/TW của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế tư nhân (Nghị quyết số 68-NQ/TW) mở ra định hướng chiến lược cho khu vực kinh tế...

Từ mùa Thu độc lập đến khát vọng vươn lên

Từ mùa Thu độc lập đến khát vọng vươn lên
2026-09-02 15:12:00

baophutho.vn 81 năm sau mùa Thu độc lập, những giá trị về đoàn kết, tự lực, tự cường và nắm bắt thời cơ vẫn được tiếp nối trên vùng đất cội nguồn. Phú Thọ...

Doanh nghiệp tiên phong đổi mới sáng tạo

Doanh nghiệp tiên phong đổi mới sáng tạo
2026-09-02 10:28:00

baophutho.vn Trước yêu cầu ngày càng cao của hội nhập và cạnh tranh, nhiều doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh chủ động đổi mới sáng tạo (ĐMST), ứng dụng và làm...

Tin liên quan

Gợi ý

English Facebook Liên hệ tòa soạn Liên hệ quảng cáo: 0210.3814337/0966.683988 (quangcao.baophutho@gmail.com)

Giám đốc: Vi Mạnh Hùng

Giấy phép hoạt động số 154/GP-BTTTT, do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 24/3/2022

Trụ sở tòa soạn: Đường Nguyễn Tất Thành - P. Việt Trì - tỉnh Phú Thọ

Đường dây nóng: 039.558.7799; Email: info@baophutho.vn

Liên hệ quảng cáo: 0210.3814337/ 0966.683.988. Email:quangcao.baophutho@gmail.com

Mọi thông tin sao chép, khai thác và tổng hợp tin tức từ website đều phải ghi rõ nguồn baophutho.vn, gắn kèm liên kết gốc và phải được sự đồng ý của Báo và Phát thanh, Truyền hình Phú Thọ bằng văn bản

Chứng nhận tín nhiệm mạng

POWERED BY
Việt Long