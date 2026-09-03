8 tháng, thu hút FDI vào các khu công nghiệp tại Phú Thọ tăng 3,6 lần

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Tình hình thu hút đầu tư vào các khu công nghiệp (KCN) trên địa bàn tỉnh Phú Thọ trong tháng 8 và 8 tháng năm 2026 tiếp tục đạt kết quả tích cực. Trong đó, nổi bật là thu hút đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) với nguồn vốn tăng mạnh, cao gấp 3,6 lần so với cùng kỳ năm 2025.
Lãnh đạo UBND tỉnh và các sở, ngành trao Giấy chứng nhận đầu tư cho doanh nghiệp đầu tư vào Khu công nghiệp Nam Bình Xuyên.
Trong tháng 8, Ban Quản lý các KCN tỉnh cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư mới cho 8 dự án và điều chỉnh tăng vốn cho 13 lượt dự án.
Tổng vốn FDI thu hút đạt 184,92 triệu USD, gồm 32,16 triệu USD từ 5 dự án cấp mới và 152,76 triệu USD từ 11 lượt dự án tăng vốn. Vốn đầu tư trong nước (DDI) đạt hơn 2.094 tỷ đồng, trong đó, 3 dự án cấp mới với hơn 1.667 tỷ đồng và 2 lượt dự án tăng vốn với hơn 426 tỷ đồng.
Lũy kế 8 tháng năm 2026, các KCN trên địa bàn tỉnh thu hút hơn 2.059 triệu USD vốn FDI (18 dự án cấp mới và 59 lượt dự án tăng vốn), cao gấp 3,6 lần cùng kỳ năm 2025, đạt 138% kế hoạch năm được giao ban đầu và 98% kế hoạch điều chỉnh, bổ sung. Thu hút vốn DDI đạt 13.235 tỷ đồng (22 dự án cấp mới và 12 lượt dự án tăng vốn), bằng 116% cùng kỳ năm 2025 và đạt 78% kế hoạch năm.
Đến nay, các KCN trên địa bàn tỉnh có 855 dự án thứ cấp còn hiệu lực, gồm 326 dự án DDI với tổng vốn đăng ký 66.924,65 tỷ đồng và 529 dự án FDI với tổng vốn đăng ký 11.632,57 triệu USD.
Thúy Hường
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