Từ mùa Thu độc lập đến khát vọng vươn lên

81 năm sau mùa Thu độc lập, những giá trị về đoàn kết, tự lực, tự cường và nắm bắt thời cơ vẫn được tiếp nối trên vùng đất cội nguồn. Phú Thọ hôm nay đang đứng trước những cơ hội mới với không gian phát triển rộng hơn, nguồn lực đa dạng hơn và yêu cầu cao hơn trong hành trình dựng xây quê hương Đất Tổ ngày càng phát triển.

Phường Vĩnh Yên rực rỡ cờ hoa chào mừng Quốc khánh 2/9.

Mở rộng không gian, thêm cơ hội phát triển

Mỗi độ tháng Tám về, sắc cờ đỏ sao vàng lại trải dài trên những tuyến phố, làng quê. Ký ức về mùa Thu năm 1945 - mùa Thu cả dân tộc đứng lên giành chính quyền, mở ra một trang mới trong lịch sử đất nước lại được nhắc nhớ.

Ngày 2/9/1945, tại Quảng trường Ba Đình, Chủ tịch Hồ Chí Minh đọc Tuyên ngôn Độc lập, khai sinh nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa. Từ mùa Thu ấy, dân tộc Việt Nam bước vào một chặng đường mới với nhiều gian nan, thử thách, nhưng cũng làm nên những thành tựu có ý nghĩa lịch sử.

Với Phú Thọ, tinh thần ấy được bồi đắp từ chiều sâu lịch sử của vùng đất cội nguồn. Từ thời đại các Vua Hùng dựng nước đến những năm tháng đấu tranh cách mạng, truyền thống yêu nước, đoàn kết, cần cù của người dân Đất Tổ luôn được gìn giữ và phát huy.

Hôm nay, truyền thống ấy hiện diện trong một diện mạo mới. Đó là những khu công nghiệp sôi động, những tuyến đường đang được đầu tư, những vùng sản xuất hàng hóa được hình thành; những công nhân làm việc trên dây chuyền hiện đại, người nông dân tìm hướng đi mới cho sản phẩm và doanh nghiệp không ngừng mở rộng thị trường.

Sau hợp nhất, không gian phát triển của tỉnh Phú Thọ được mở rộng. Những lợi thế về vị trí địa lý, giao thông, công nghiệp, đô thị, nông nghiệp, du lịch và nguồn nhân lực được đặt trong mối liên kết rộng hơn.

Với vị trí gần Thủ đô Hà Nội, thuận lợi kết nối với các trung tâm kinh tế lớn cùng hệ thống giao thông ngày càng được hoàn thiện, Phú Thọ có thêm điều kiện phát huy thế mạnh. Nhiều khu công nghiệp, khu đô thị, vùng sản xuất hàng hóa đã hình thành; cùng với đó là hệ thống di tích, cảnh quan và những giá trị văn hoá đặc sắc tạo nên nét riêng của vùng Đất Tổ.

Không gian rộng hơn mở ra cơ hội liên kết các vùng, khai thác tốt hơn thế mạnh của từng địa phương và hình thành những động lực tăng trưởng mới. Song cơ hội nhiều hơn cũng đặt ra yêu cầu cao hơn về tư duy phát triển, năng lực quản trị và tổ chức thực hiện.

Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Phú Thọ lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030 xác định mục tiêu đến năm 2030, Phú Thọ trở thành một trong những cực tăng trưởng của vùng Thủ đô; phát triển mạnh công nghiệp, thương mại, logistics, du lịch, y tế, đào tạo chất lượng cao; xây dựng hệ thống kết cấu hạ tầng đồng bộ, hiện đại.

Tỉnh xác định khoa học - công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và kinh tế tư nhân là những lĩnh vực trọng tâm; đồng thời ban hành Đề án tăng trưởng kinh tế hai con số giai đoạn 2026-2030, tầm nhìn đến năm 2045.

Biến cơ hội thành động lực

Không gian rộng mới chỉ thực sự có ý nghĩa khi được chuyển hóa thành những hành động cụ thể. Phú Thọ đang tập trung tổ chức lại bộ máy, đổi mới phương thức quản lý, cải cách hành chính, tháo gỡ điểm nghẽn và tạo môi trường thuận lợi cho người dân, doanh nghiệp.

Ngày 1/7/2025, tỉnh Phú Thọ mới chính thức hoạt động, đồng thời vận hành mô hình chính quyền địa phương hai cấp. Từ 479 đơn vị hành chính cấp xã được sắp xếp còn 148 xã, phường. Sau một năm vận hành, bộ máy cơ bản ổn định. Tỷ lệ hồ sơ giải quyết đúng và trước hạn đạt gần 99,98%; tỷ lệ hồ sơ trực tuyến đạt trên 90%.

Cán bộ Trung tâm Phục vụ hành chính công xã Vạn Xuân giải quyết thủ tục hành chính cho người dân.

Cải cách hành chính đang từng bước chuyển từ yêu cầu về thủ tục sang yêu cầu về chất lượng phục vụ. Tỉnh tiếp tục tháo gỡ điểm nghẽn về đất đai, hạ tầng, thủ tục; cải thiện môi trường đầu tư, tạo điều kiện để doanh nghiệp yên tâm sản xuất, kinh doanh. Năm 2025, Phú Thọ nằm trong nhóm 5 địa phương có chất lượng điều hành kinh tế tốt nhất cả nước.

Trong lĩnh vực công nghiệp, dư địa phát triển ngày càng rõ nét. Tỉnh đã quy hoạch 57 khu công nghiệp với tổng diện tích hơn 14.000ha; trong đó 30 khu được chấp thuận chủ trương đầu tư, gồm 18 khu đang hoạt động và 12 khu đang triển khai đầu tư xây dựng. Đây là cơ sở để tỉnh tiếp tục lựa chọn, thu hút những dự án có hàm lượng công nghệ và giá trị gia tăng cao, nhất là trong các lĩnh vực điện tử, bán dẫn, xe điện, công nghiệp hỗ trợ và logistics.

Đến hết tháng 8/2026, các khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh đã thu hút hơn 2.059 triệu USD vốn FDI, gồm 18 dự án cấp mới và 59 lượt dự án tăng vốn, gấp 3,6 lần so với cùng kỳ năm 2025. Thu hút vốn đầu tư trong nước đạt 13.235 tỷ đồng, gồm 22 dự án cấp mới và 12 lượt dự án tăng vốn, bằng 116% so với cùng kỳ năm 2025.

Cùng với đầu tư hạ tầng, tỉnh thay đổi cách hỗ trợ doanh nghiệp. Cơ chế “Luồng xanh” trong giải quyết thủ tục hành chính, nguyên tắc “đất sạch - hạ tầng đồng bộ - dịch vụ công nhanh” được triển khai, góp phần rút ngắn thời gian chờ đợi và tạo thuận lợi cho nhà đầu tư.

Không chỉ công nghiệp, không gian phát triển mới còn mở ra cơ hội để tỉnh khai thác tốt hơn tiềm năng nông nghiệp, thương mại, dịch vụ và du lịch. Từ trung du, đồng bằng đến miền núi, mỗi khu vực có những lợi thế riêng. Khi được kết nối bằng hạ tầng, logistics, chuỗi sản xuất và các sản phẩm đặc trưng, những lợi thế ấy có thể bổ trợ cho nhau, tạo thành sức mạnh chung của tỉnh.

Đặc biệt, lịch sử và văn hóa là nguồn lực riêng có của tỉnh Phú Thọ. Tín ngưỡng thờ cúng Hùng Vương, hát Xoan Phú Thọ cùng hệ thống di tích, lễ hội, cảnh quan và bản sắc văn hóa của các vùng miền sau hợp nhất tạo nên một không gian văn hóa phong phú. Bảo tồn, phát huy giá trị di sản gắn với phát triển du lịch, tạo sinh kế bền vững cho người dân là hướng đi quan trọng.

Mùa Thu năm 1945, dân tộc Việt Nam đã nắm bắt thời cơ lịch sử để mở ra một kỷ nguyên mới. Hôm nay, tỉnh Phú Thọ cũng đứng trước một thời cơ mới với không gian phát triển rộng lớn hơn, nguồn lực đa dạng hơn và những mục tiêu cao hơn.

Để biến lợi thế thành sức mạnh, tỉnh cần tiếp tục giữ vững tinh thần đoàn kết, tự lực, tự cường; đổi mới tư duy, quyết liệt trong hành động và khơi dậy khát vọng vươn lên trong mỗi cán bộ, đảng viên, doanh nghiệp và người dân.

Phú Thọ vươn mình trong diện mạo mới. Ảnh: Hà Phương

Từ mùa Thu độc lập đến hôm nay, tinh thần tự lực, tự cường và khát vọng dựng xây đất nước vẫn được trao truyền. Trên vùng đất cội nguồn, những giá trị ấy đang được tiếp nối bằng tâm thế mới: đoàn kết để phát triển, đổi mới để vươn lên, biến thời cơ thành động lực và biến khát vọng thành những thành quả cụ thể. Đó là hành trình xây dựng Phú Thọ trở thành một cực tăng trưởng năng động của vùng Thủ đô, phát triển hiện đại nhưng vẫn gìn giữ chiều sâu văn hóa và bản sắc vùng Đất Tổ.

Thúy Hường