Động lực phát triển nông nghiệp bền vững

Trong bối cảnh quỹ đất nông nghiệp ngày càng thu hẹp, yêu cầu thị trường ngày càng cao, Phú Thọ sớm xác định ứng dụng khoa học công nghệ (KHCN), nhất là công nghệ cao là hướng đi tất yếu để phát triển nông nghiệp. Thực tiễn những năm qua cho thấy, khi tiến bộ kỹ thuật được đưa vào sản xuất, nông nghiệp Phú Thọ đã từng bước chuyển từ canh tác truyền thống sang sản xuất hiện đại, có kiểm soát và gắn với thị trường.

HTX Nông nghiệp dịch vụ - cung ứng thực phẩm Đà Bắc, xã Đà Bắc đầu tư hệ thống nhà màng kết hợp tưới nhỏ giọt tự động để trồng dưa lưới, đáp ứng tiêu chuẩn VietGAP.

Khi công nghệ trở thành động lực

Sau nhiều năm bôn ba, năm 2020, anh Nguyễn Mạnh Hùng ở xã Liên Minh quyết tâm trở về quê hương lập nghiệp. Cùng với người thân, bạn bè, anh quyết định đầu tư vào sản xuất nông nghiệp và thành lập Hợp tác xã (HTX) Hoa Sen Lương Lỗ. Nhận thấy khu vực bãi ven sông của xã có diện tích lớn nhưng canh tác lúa, ngô hiệu quả thấp, HTX quyết định thuê lại, cải tạo và chuyển đổi sang trồng các loại cây rau màu như bí ngòi, rau tiến vua, măng tây, tỏi, ớt, dưa chuột...

Là vùng đất bãi, việc tưới tiêu cho cây trồng gặp nhiều khó khăn, anh Hùng quyết định đầu tư đào các bể chứa nước pha lẫn các loại phân vi sinh khoáng chất, lắp hệ thống tưới nhỏ giọt nhằm tiết kiệm chi phí và tối ưu hóa hiệu quả sử dụng nước. Anh Hùng chia sẻ: Sau một thời gian sản xuất, tôi nhận thấy chỉ có áp dụng KHCN mới có thể đạt được hiệu quả cao. Thay vì bón phân, tưới tiêu cảm tính như truyền thống thì việc sử dụng công nghệ để tính toán lượng phân bón, nước tưới cho phù hợp sẽ giúp tiết kiệm được khoảng 1/5 lượng nước, phân bón không bị lãng phí, đồng thời nâng cao hiệu năng sử dụng. Từ đó tăng hiệu quả đầu tư sản xuất cũng như doanh thu.

Những năm gần đây, Phú Thọ tập trung hướng tới sản xuất nông nghiệp công nghệ cao gắn với hàng hóa, đa dạng hóa sản phẩm hướng tới mục tiêu xuất khẩu. Song song với quy hoạch các vùng sản xuất tập trung, các quy trình sản xuất tiên tiến theo tiêu chuẩn VietGAP, GlobalGAP, ISO, HACCP... cùng nhiều công nghệ hiện đại như nhà màng, nhà lưới, hệ thống tưới tiêu tự động, cảm biến môi trường, phần mềm quản lý sản xuất cũng được triển khai tại nhiều địa phương như Tam Nông, Phùng Nguyên, Đà Bắc, Tam Dương, Tam Đảo, Lập Thạch, Cao Phong, Đoan Hùng, Liên Minh... Từ trồng trọt đến chăn nuôi, thủy sản, sản xuất nông nghiệp dựa trên kinh nghiệm đơn lẻ dần được thay thế bằng quy trình chuẩn hóa, có dữ liệu và truy xuất nguồn gốc.

Nhờ ứng dụng KHCN, hiệu quả sản xuất nông nghiệp được nâng lên rõ rệt. Hiện tỉnh có hơn 1.000 cơ sở sản xuất ứng dụng công nghệ cao, giá trị sản phẩm tăng từ 17-30% so với phương thức canh tác truyền thống; tỷ lệ sản phẩm nông nghiệp và thủy sản sản xuất theo các quy trình tốt đạt trên 60%.

Chìa khóa cho phát triển bền vững

Thời gian qua, những tiến bộ KHCN có tính thực tiễn được triển khai thực hiện gắn kết chặt chẽ với việc khai thác, phát triển các giống cây, con có giá trị kinh tế, năng suất, chất lượng cao và có lợi thế, đặc trưng của mỗi địa phương trong tỉnh như cây chè, quế, cây dược liệu, hồng không hạt Gia Thanh, bưởi Đoan Hùng, cam Cao Phong, thanh long ruột đỏ Lập Thạch, mía Mường Bi...; các giống lúa chất lượng cao như lúa lai, lúa thuần, nếp Gà Gáy...; chăn nuôi lợn, cá lồng, gà nhiều cựa...

Cùng với sự hỗ trợ của Nhà nước, tăng cường quản lý của các cơ quan, đội ngũ cán bộ, kỹ thuật viên, khuyến nông viên cơ sở đã tích cực đồng hành cùng với người dân, các HTX, tổ hợp tác... trong việc tư vấn, tập huấn, hướng dẫn, chuyển giao tiến bộ kỹ thuật, công nghệ mới vào thâm canh trồng trọt và chăn nuôi, sản xuất và nuôi thương phẩm các giống cây trồng, vật nuôi, thủy sản theo hướng hữu cơ, an toàn sinh học. Từ đó, giúp bà con nâng cao nhận thức, thay đổi tư duy, áp dụng cách làm mới, tăng thu nhập và làm giàu ngay tại quê hương.

Nhờ đẩy mạnh ứng dụng KHCN, tiến bộ kỹ thuật vào sản xuất, đến nay toàn tỉnh đã xây dựng được 686 vùng trồng tập trung các sản phẩm chủ lực, có lợi thế với diện tích 82,8 nghìn ha, cấp được 197 mã số vùng trồng, trong đó có 80 mã phục vụ xuất khẩu.

HTX Hoa Sen Lương Lỗ, xã Liên Minh ứng dụng công nghệ tưới nước kèm phân bón pha sẵn tự động, tiết kiệm chi phí sản xuất, tối ưu hóa sử dụng vật tư.

Tại hội thảo khoa học về ứng dụng công nghệ sinh học, phát triển nông nghiệp xanh và bền vững gần đây, Phó Giám đốc Sở KH&CN Hoàng Mạnh Du yêu cầu Trung tâm Khoa học Công nghệ, Đổi mới sáng tạo và Chuyển đổi số tỉnh cần phát huy vai trò cầu nối giữa nhà khoa học, doanh nghiệp với địa phương, hợp tác xã và người dân; hỗ trợ chuyển giao các tiến bộ kỹ thuật và giải pháp công nghệ sinh học phù hợp vào thực tiễn sản xuất.

Để đẩy mạnh việc ứng KHCN vào sản xuất, ngành Nông nghiệp và Môi trường tiếp tục tham mưu với tỉnh chỉ đạo quyết liệt quy hoạch phát triển nông, lâm nghiệp, thủy sản gắn với cơ cấu lại sản xuất và các kế hoạch đã được ban hành. Tích cực tham mưu, chỉ đạo đẩy nhanh phát triển sản xuất; khuyến khích các chủ thể sản xuất chuyển đổi phương thức, ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật công nghệ nhằm tăng quy mô, chất lượng sản phẩm hàng hóa; tập trung phát triển các vùng sản xuất tập trung quy mô lớn trên cơ sở phát huy lợi thế, thế mạnh đối với các sản phẩm chủ lực của từng địa phương; tăng cường sự liên kết chặt chẽ giữa sản xuất, chế biến và tiêu thụ gắn với phát triển nhanh công nghiệp chế biến, bảo quản. Thực hiện công tác quản lý, bảo vệ và phát triển các thương hiệu, nâng cao chất lượng, mẫu mã, bao bì sản phẩm nông sản. Cùng với đó, tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền, nâng cao nhận thức, từng bước thay đổi tư duy của người dân để thúc đẩy quá trình đưa KHCN vào sản xuất, mang lại nguồn thu ổn định cũng như đưa nông nghiệp Phú Thọ phát triển bền vững, hiện đại, thân thiện với môi trường.

Quân Lâm