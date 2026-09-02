Doanh nghiệp tiên phong đổi mới sáng tạo

Trước yêu cầu ngày càng cao của hội nhập và cạnh tranh, nhiều doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh chủ động đổi mới sáng tạo (ĐMST), ứng dụng và làm chủ công nghệ hiện đại. Đây không chỉ là giải pháp nâng cao năng lực cạnh tranh, mà còn giúp doanh nghiệp thích ứng linh hoạt với biến động của thị trường, tạo nền tảng cho phát triển bền vững.

Áp dụng các giải pháp khoa học, công nghệ giúp Tập đoàn VTHM tối ưu hóa sản xuất, nâng cao năng lực cạnh tranh.

Tại Phú Thọ, ĐMST đang từng bước trở thành một phần trong hoạt động sản xuất, kinh doanh, từ các tập đoàn, doanh nghiệp quy mô lớn đến các mô hình kinh tế tập thể ở khu vực nông thôn. Việc đầu tư công nghệ, cải tiến quy trình sản xuất và nâng cao chất lượng sản phẩm đang tạo ra những hiệu quả cụ thể, góp phần nâng cao năng suất và sức cạnh tranh của doanh nghiệp.

Là doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực công nghiệp vật liệu xây dựng, Tập đoàn VTHM (xã Tam Dương) xác định cải tiến kỹ thuật, ứng dụng công nghệ là giải pháp quan trọng để nâng cao hiệu quả sản xuất, kinh doanh. Phong trào lao động sáng tạo được triển khai, tạo điều kiện để người lao động phát huy sáng kiến, cải tiến quy trình và nâng cao hiệu quả công việc.

Ông Bùi Quý Quỳnh - Trưởng phòng Tổ chức, Hành chính, Nhân sự Tập đoàn VTHM cho biết: “Sáng kiến cải tiến kỹ thuật là yếu tố sống còn để doanh nghiệp giữ vững lợi thế cạnh tranh. Tư duy chiến lược đó đã trở thành động lực thúc đẩy VTHM không ngừng đầu tư và làm chủ công nghệ sản xuất hiện đại. Từ đầu năm 2026 đến nay, tập đoàn đã ghi nhận khoảng 300 sáng kiến kỹ thuật được áp dụng vào thực tế. Chuỗi giải pháp này không chỉ giúp tối ưu hóa nguyên vật liệu, giải phóng sức lao động, nâng cao chất lượng sản phẩm mà còn mang lại giá trị làm lợi hàng tỷ đồng cho doanh nghiệp”.

Nhờ đẩy mạnh ứng dụng khoa học, kỹ thuật, HTX Nông sản Tam Dương đã nâng cao năng suất và chất lượng nông sản đạt chuẩn OCOP 3 sao.

Không đứng ngoài xu hướng công nghệ, các hợp tác xã (HTX), doanh nghiệp OCOP cũng đang chủ động thay đổi “nếp nghĩ, cách làm” để nâng cao giá trị nông sản địa phương.

Ông Lê Anh Khải - Giám đốc HTX Nông sản Tam Dương chia sẻ, ĐMST trong nông nghiệp bắt đầu từ việc lựa chọn và ứng dụng công nghệ phù hợp với điều kiện sản xuất. HTX đưa hệ thống nhà màng, công nghệ tưới nhỏ giọt vào canh tác; kết hợp ứng dụng công nghệ sinh học xử lý phụ phẩm theo mô hình tuần hoàn và gắn mã QR truy xuất nguồn gốc sản phẩm.

Việc đẩy mạnh ứng dụng khoa học, kỹ thuật giúp HTX từng bước khắc phục phương thức sản xuất manh mún, nâng cao năng suất, ổn định chất lượng sản phẩm. Nông sản của HTX đạt chuẩn OCOP 3 sao, góp phần nâng cao giá trị sản phẩm và hiệu quả kinh tế trên diện tích canh tác.

Thực tế từ các doanh nghiệp, HTX cho thấy, khi công nghệ được lựa chọn phù hợp với nhu cầu sản xuất, ĐMST có thể tạo ra những hiệu quả thiết thực, từ tiết giảm chi phí, nâng cao năng suất đến kiểm soát chất lượng và mở rộng thị trường. Đây cũng là cơ sở để doanh nghiệp từng bước chuyển từ ứng dụng công nghệ đơn lẻ sang đổi mới phương thức quản trị, tổ chức sản xuất.

Sự chủ động của cộng đồng doanh nghiệp góp phần đưa Nghị quyết số 57-NQ/TW của Bộ Chính trị về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, ĐMST và chuyển đổi số quốc gia vào thực tiễn địa phương. Đến nay, kinh tế số của tỉnh ước chiếm 22,7% GRDP, xếp thứ 3/34 tỉnh, thành phố trong cả nước.

Để ĐMST và tinh thần khởi nghiệp tiếp tục lan tỏa sâu rộng, tỉnh Phú Thọ xác định định hướng chiến lược là tập trung xây dựng bệ đỡ vững chắc, đồng hành toàn diện cùng cộng đồng doanh nghiệp dựa trên hai trụ cột chính là hạ tầng công nghệ và cơ chế kiến tạo.

Về hạ tầng kỹ thuật, tỉnh tập trung phát triển mạng 5G tốc độ cao và hạ tầng Internet vạn vật (IoT), ưu tiên tại các khu, cụm công nghiệp trọng điểm. Việc hoàn thiện hạ tầng số sẽ tạo điều kiện để doanh nghiệp kết nối, khai thác dữ liệu, triển khai các giải pháp quản lý, sản xuất thông minh và nâng cao hiệu quả vận hành.

Cùng với đó, tỉnh triển khai các cơ chế hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa đổi mới công nghệ, bảo hộ tài sản trí tuệ và phát triển sản phẩm công nghệ. Các chính sách này góp phần giảm áp lực về vốn, tạo điều kiện để doanh nghiệp mạnh dạn đầu tư, ứng dụng công nghệ mới phù hợp với nhu cầu sản xuất, kinh doanh.

Vai trò kết nối, hỗ trợ của hệ thống các trung tâm khoa học, ĐMST và chuyển đổi số tiếp tục được chú trọng. Các chương trình hỗ trợ khởi nghiệp, kết nối doanh nghiệp với quỹ đầu tư, viện nghiên cứu, cơ sở đào tạo; hoạt động kết nối cung - cầu công nghệ được triển khai, tạo điều kiện để doanh nghiệp tiếp cận các giải pháp công nghệ phù hợp.

Các hội thi sáng tạo kỹ thuật, hoạt động thúc đẩy chuyển đổi số và phong trào lao động sáng tạo tiếp tục được tổ chức, tạo môi trường để doanh nghiệp, người lao động phát huy sáng kiến, từng bước hình thành văn hóa ĐMST trong sản xuất, kinh doanh.

Thực tiễn cho thấy, doanh nghiệp là chủ thể trực tiếp quyết định hiệu quả của ĐMST. Khi doanh nghiệp chủ động đầu tư, ứng dụng công nghệ, cải tiến phương thức quản trị, cùng với cơ chế, chính sách hỗ trợ phù hợp của Nhà nước, nguồn lực khoa học, công nghệ sẽ được chuyển hóa thành năng suất, chất lượng và sức cạnh tranh.

Hành trình tiên phong ĐMST của cộng đồng doanh nghiệp đang tạo thêm động lực cho phát triển kinh tế Phú Thọ. Việc tiếp tục hoàn thiện hạ tầng, cơ chế, chính sách, tăng cường liên kết giữa doanh nghiệp với các tổ chức khoa học, công nghệ và nhân rộng những mô hình hiệu quả sẽ góp phần giúp doanh nghiệp nâng cao năng lực cạnh tranh, thúc đẩy tăng trưởng và phát triển bền vững.

Trần Tỉnh