Từ hạt gạo quê đến sản phẩm OCOP

Từ những hạt gạo được làm ra trên cánh đồng quê Võ Miếu, hộ kinh doanh Hoàng Văn Phê đã phát triển thành sản phẩm Mỳ gạo Thư Phê, từng bước tạo dựng chỗ đứng trên thị trường. Hơn 10 năm gắn bó với nghề, cơ sở không ngừng chú trọng chất lượng, hoàn thiện quy trình sản xuất và nâng cao giá trị sản phẩm. Năm 2025, Mỳ gạo Thư Phê được công nhận sản phẩm OCOP 3 sao, mở thêm cơ hội để sản phẩm vươn xa.

Mỳ gạo Thư Phê từng bước khẳng định thương hiệu, mở rộng thị trường tiêu thụ trong tỉnh.

Võ Miếu là địa phương có diện tích sản xuất nông nghiệp khá lớn, người dân cần cù canh tác, tạo ra nguồn lúa gạo dồi dào. Tuy nhiên, đầu ra cho hạt lúa có thời điểm chưa ổn định, giá trị sản phẩm sau thu hoạch còn thấp. Từ thực tế đó, ông Hoàng Văn Phê ở xã Võ Miếu đã suy nghĩ đến việc tận dụng nguồn nguyên liệu sẵn có để chế biến thành sản phẩm có giá trị cao hơn.

Trước khi gắn bó với nghề làm mỳ gạo, gia đình ông Phê làm nhiều ngành nghề khác nhau. Hơn 10 năm trước, nhận thấy gạo địa phương có chất lượng tốt, trong khi người dân vẫn gặp khó khăn trong tiêu thụ sản phẩm, ông bắt đầu tìm hướng để nâng cao giá trị hạt lúa bằng cách chế biến mỳ gạo. Ban đầu, quy mô sản xuất còn nhỏ, ông Phê vừa làm vừa học hỏi, từng bước tích lũy kinh nghiệm và hoàn thiện kỹ thuật.

Theo ông Phê, để có sợi mỳ ngon, yếu tố quan trọng nhất vẫn là chất lượng gạo. Vì vậy, cơ sở lựa chọn gạo Khang dân làm nguyên liệu chính, đồng thời kiểm soát kỹ các công đoạn trong quá trình sản xuất. Từ khâu lựa chọn nguyên liệu, ngâm, xay, tạo sợi đến phơi, đóng gói đều được thực hiện cẩn thận nhằm giữ được độ thơm, dai và hương vị đặc trưng của sản phẩm.

“Chúng tôi luôn chú trọng chất lượng nguyên liệu, bởi chỉ khi sản phẩm bảo đảm chất lượng thì mới giữ được khách hàng lâu dài”, ông Phê chia sẻ thêm.

Hiện nay, trung bình mỗi tháng cơ sở của gia đình ông sử dụng khoảng 4 tấn gạo để sản xuất, tạo việc làm thường xuyên cho 3 lao động. Mỳ gạo sau khi phơi khô được đóng gói cẩn thận trước khi đưa ra thị trường, giúp mù được bảo quản tốt hơn và thuận tiện cho người tiêu dùng.

Hiện cơ sở có 2 sản phẩm chính là mỳ sợi tăm và mỳ sợi phở. Mỗi loại có đặc điểm riêng, đáp ứng nhu cầu sử dụng đa dạng của khách hàng. Với giá bán khoảng 25.000 đồng/kg, sản phẩm được tiêu thụ chủ yếu trên địa bàn tỉnh Phú Thọ, trong đó có một số trường học, các khách hàng quen thuộc.

Điều đáng ghi nhận là từ một cơ sở sản xuất nhỏ, Mỳ gạo Thư Phê đã từng bước xây dựng được thương hiệu riêng. Năm 2025, sản phẩm được công nhận đạt OCOP 3 sao. Đây là dấu mốc quan trọng đối với hộ kinh doanh Hoàng Văn Phê, bởi chương trình OCOP không chỉ giúp sản phẩm được đánh giá, chuẩn hóa về chất lượng mà còn góp phần nâng cao niềm tin của người tiêu dùng.

Ông Phê cho biết, sau khi sản phẩm được công nhận OCOP, khách hàng biết đến Mỳ gạo Thư Phê nhiều hơn, niềm tin đối với sản phẩm cũng được nâng lên. Đây là động lực để gia đình tiếp tục đầu tư, giữ vững chất lượng và tìm kiếm thêm thị trường tiêu thụ.

Theo ông Phê, để phát triển sản phẩm OCOP với chất lượng cao, cơ sở phải đầu tư nhiều hơn cho nguyên liệu, sản xuất, bao bì và đóng gói. Vì vậy, giá thành sản phẩm cũng cao hơn một số loại mỳ cùng loại trên thị trường. Đây là bài toán không dễ đối với một cơ sở sản xuất quy mô hộ gia đình khi phải cạnh tranh về giá nhưng vẫn phải bảo đảm chất lượng.

“Khó nhất là làm sao để sản phẩm ngon, chất lượng đến được tay người tiêu dùng mà giá bán vẫn phù hợp. Nếu hạ giá quá thấp thì khó bảo đảm chất lượng, nhưng nếu giá cao hơn thị trường thì việc cạnh tranh cũng khó. Vì vậy, chúng tôi xác định phải lấy chất lượng và uy tín làm nền tảng”, ông Phê nói.

Sản phẩm Mỳ gạo Thư Phê được hoàn thiện, đóng gói trước khi đưa ra thị trường.

Từ cách làm đó, cơ sở từng bước xây dựng nhóm khách hàng ổn định. Mỳ gạo Thư Phê không chỉ được bán tại các cửa hàng, hộ gia đình trên địa bàn mà còn được đưa vào một số trường học trong tỉnh. Đây là tín hiệu tích cực đối với một sản phẩm chế biến từ nông sản địa phương, cho thấy nếu chú trọng chất lượng và xây dựng thương hiệu bài bản, những sản phẩm quen thuộc từ làng quê hoàn toàn có thể tạo dựng được thị trường riêng.

Từ những hạt gạo quê, qua bàn tay người làm nghề, sản phẩm Mỳ gạo Thư Phê đã tạo thêm giá trị cho nông sản địa phương. Mô hình của hộ kinh doanh Hoàng Văn Phê cho thấy hướng đi thiết thực trong phát triển sản phẩm OCOP.

Thời gian tới, ông Phê mong muốn tiếp tục duy trì chất lượng hai dòng sản phẩm mỳ sợi tăm và mỳ sợi phở, mở rộng thị trường tiêu thụ và nâng cao khả năng cạnh tranh. Qua đó, góp phần nâng cao giá trị hạt gạo và mở thêm hướng phát triển kinh tế cho người dân nông thôn.

Hoàng Hương