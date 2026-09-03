Đường lớn cho kinh tế tư nhân

Nghị quyết số 68-NQ/TW của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế tư nhân (Nghị quyết số 68-NQ/TW) mở ra định hướng chiến lược cho khu vực kinh tế nhiều tiềm năng. Đối với tỉnh Phú Thọ, tinh thần nghị quyết bước đầu được cụ thể hóa bằng số doanh nghiệp gia nhập thị trường tăng, với dòng vốn dồi dào đưa vào sản xuất - kinh doanh và cải cách thủ tục hành chính. Tuy nhiên, khoảng 97% doanh nghiệp tư nhân vẫn có quy mô nhỏ và vừa, nhiều doanh nghiệp còn khó khăn về vốn, đất đai, nhân lực, công nghệ và khả năng tham gia chuỗi cung ứng. Nghị quyết đã mở đường, vấn đề đặt ra là làm thế nào để doanh nghiệp vượt qua những điểm nghẽn, lớn mạnh, vươn xa...

Được cấp ủy, chính quyền địa phương hỗ trợ, Doanh nghiệp cơ khí và thương mại An Hương (xã Đoan Hùng) nâng cao năng lực sản xuất, đảm bảo việc làm cho nhiều lao động.

Kỳ 1: Mở lối từ tư duy kiến tạo

Triển khai Nghị quyết số 68-NQ/TW trong thời điểm vừa hợp nhất, tỉnh Phú Thọ đã nhanh chóng kiện toàn bộ máy lãnh đạo, điều hành để bảo đảm môi trường đầu tư, kinh doanh không gián đoạn. Năm 2025, toàn tỉnh có 4.500 doanh nghiệp thành lập mới với hơn 40 nghìn tỷ đồng vốn đăng ký, khoảng 1.000 doanh nghiệp trở lại hoạt động.

Đổi mới nhận thức

Đồng chí Bùi Văn Quang - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy cho biết, Nghị quyết số 68-NQ/TW đã nâng tầm vai trò của kinh tế tư nhân, xác định đây là một trong những động lực quan trọng nhất của nền kinh tế quốc gia, lực lượng tiên phong trong khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số. Yêu cầu đặt ra đối với cấp ủy, chính quyền là chuyển mạnh từ quản lý sang kiến tạo, bảo đảm quyền tự do kinh doanh, cạnh tranh bình đẳng, củng cố niềm tin của doanh nghiệp và khơi thông nguồn lực cho phát triển.

Ngay sau khi Nghị quyết số 68-NQ/TW được quán triệt trên toàn quốc, các cấp ủy trong toàn tỉnh đã cụ thể hóa thành chương trình hành động, gắn với nhiệm vụ phát triển sau hợp nhất và điều kiện từng địa bàn, đảm bảo Nghị quyết từng bước đi vào cuộc sống.

Điển hình tại khu dân cư số 9, xã Đoan Hùng, chi bộ đưa Nghị quyết số 68-NQ/TW vào chương trình hành động, phân công đảng viên tuyên truyền, vận động và hỗ trợ các cơ sở sản xuất - kinh doanh tiếp cận chính sách. Trên địa bàn có quốc lộ 2 và tỉnh lộ 323 đi qua, lợi thế giao thương từng bước chuyển thành sinh kế. Hiện nay, khu dân cư có 18 doanh nghiệp nhỏ và vừa, 65 hộ kinh doanh cá thể, tạo việc làm cho khoảng 700 lao động, với thu nhập bình quân xấp xỉ 10 triệu đồng/người/tháng, qua đó góp phần khơi dậy tiềm năng, thúc đẩy sản xuất - kinh doanh. Hay Doanh nghiệp tư nhân Cơ khí và Thương mại An Hương do ông Nguyễn Việt An làm chủ, tạo việc làm ổn định cho 10 lao động, thu nhập bình quân khoảng 12 triệu đồng/người/tháng. Ông An cho biết, khi mở rộng sản xuất, doanh nghiệp được cấp ủy, chính quyền xã, Ban Công tác mặt trận khu dân cư hỗ trợ tiếp cận chính sách, tháo gỡ khó khăn về mặt bằng, tạo điều kiện để doanh nghiệp yên tâm đầu tư công nghệ, mở rộng thị trường và duy trì việc làm cho người lao động.

Để Nghị quyết số 68-NQ/TW triển khai đồng bộ, Ban Thường vụ Tỉnh ủy tăng cường kiểm tra, giám sát, kịp thời chấn chỉnh những nơi thực hiện chưa nghiêm túc; đẩy mạnh tuyên truyền, tạo sự thống nhất trong hệ thống chính trị và cộng đồng doanh nghiệp. Đồng thời rà soát những quy định chồng chéo, điều kiện kinh doanh không cần thiết; đặt mục tiêu giảm ít nhất 30% thời gian xử lý thủ tục, 30% chi phí tuân thủ và 30% điều kiện kinh doanh. Các cơ quan, địa phương được yêu cầu công khai quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất và thiết lập kênh tiếp nhận kiến nghị để kịp thời tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp.

Cũng theo đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, bảo vệ quyền tài sản, quyền tự do kinh doanh và phân định rõ trách nhiệm hình sự, hành chính, dân sự trong xử lý vi phạm là yêu cầu quan trọng của Nghị quyết số 68-NQ/TW. Để tạo hành lang pháp lý thống nhất sau hợp nhất, tỉnh đã rà soát 1.367 văn bản còn hiệu lực, bãi bỏ hàng trăm văn bản không còn phù hợp và ban hành các quy định đáp ứng yêu cầu vận hành mô hình chính quyền địa phương 2 cấp.

Theo số liệu thống kê, năm 2025, tỉnh Phú Thọ có 4.500 doanh nghiệp thành lập mới, tăng 44,2% so với cùng kỳ và vượt 28,6% mục tiêu; tổng vốn đăng ký trên 40 nghìn tỷ đồng. Khoảng 1.000 doanh nghiệp trở lại hoạt động, tăng 25%. Đà tăng tiếp tục được duy trì trong 6 tháng đầu năm 2026 với 2.800 doanh nghiệp thành lập mới, tổng vốn đăng ký 30 nghìn tỷ đồng; 665 doanh nghiệp trở lại thị trường. Đó là những con số thể hiện tinh thần sản xuất - kinh doanh được khơi dậy sau 1 năm thực hiện Nghị quyết số 68-NQ/TW.

Thống nhất hành động

Trước hợp nhất, 3 tỉnh Phú Thọ, Vĩnh Phúc, Hòa Bình đã xây dựng kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 68-NQ/TW. Khi sáp nhập, yêu cầu đặt ra là nhanh chóng thống nhất phương thức lãnh đạo, điều hành, bảo đảm chính sách được triển khai liên tục trên toàn địa bàn. Ngày 15/8/2025, Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành Kế hoạch hành động; thành lập Ban Chỉ đạo phát triển kinh tế tư nhân và ban hành quy chế hoạt động. Qua đó, thiết lập đầu mối chỉ đạo thống nhất, theo dõi tiến độ, kiểm tra trách nhiệm và phối hợp xử lý những vấn đề liên quan đến nhiều ngành, nhiều địa phương. UBND tỉnh đã nhanh chóng ban hành kế hoạch, chuyển tinh thần Nghị quyết số 68-NQ/TW thành 108 nhiệm vụ cụ thể, gắn với cơ quan chủ trì, đơn vị phối hợp và lộ trình thực hiện. Trên cơ sở đó, các sở, ngành, xã, phường xây dựng kế hoạch phù hợp với thực tiễn từng lĩnh vực, địa bàn.

Tinh thần rõ đầu mối, rõ trách nhiệm trong thực hiện Nghị quyết số 68-NQ/TW bước đầu được thể hiện qua việc tiếp nhận và xử lý từng kiến nghị của doanh nghiệp. Cuối năm 2025, Công ty Cổ phần Xây dựng và Thương mại Hùng Dũng (xã Thổ Tang) là 1 trong gần 60 doanh nghiệp, nhà đầu tư kiến nghị đến Trung tâm Xúc tiến đầu tư và Hỗ trợ doanh nghiệp tỉnh đề nghị hướng dẫn thủ tục thực hiện dự án đầu tư, nâng cấp bến thủy nội địa Cam Giá tại xã Vĩnh Phú. Kiến nghị được tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh và chuyển đến các cơ quan liên quan giải quyết theo thẩm quyền. Ngày 3/3/2026, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 567, cấp phép xây dựng công trình liên quan đến đê điều đối với dự án. Quá trình xử lý kiến nghị của Công ty Cổ phần Xây dựng và Thương mại Hùng Dũng cho thấy cơ chế đồng hành cùng doanh nghiệp đang được cụ thể hóa trong thực tiễn. Ban chỉ đạo phát triển kinh tế tư nhân tỉnh tiếp tục mở rộng các kênh tiếp nhận phản ánh, duy trì đối thoại và tổ công tác hỗ trợ doanh nghiệp. Mô hình “Cà phê doanh nhân” và cơ chế “luồng xanh” trong giải quyết thủ tục hành chính được triển khai giúp nhận diện sớm vướng mắc, xác định cơ quan chịu trách nhiệm và rút ngắn thời gian xử lý. Chuyển đổi số tạo thêm điều kiện để cơ chế phục vụ vận hành thống nhất trên địa bàn rộng lớn sau sáp nhập. Trong 6 tháng đầu năm 2026, tỷ lệ hồ sơ được tiếp nhận, giải quyết trực tuyến đạt 96,1%; cấp kết quả điện tử đạt 96,74%. Việc tiếp nhận 100% thủ tục hành chính phi địa giới trong phạm vi toàn tỉnh giúp người dân, doanh nghiệp thực hiện thủ tục thuận lợi hơn sau hợp nhất.

Tư duy đã đổi mới, cơ chế hành động đã hình thành. Để con đường mới thực sự rộng mở, cấp ủy, chính quyền cần tiếp tục khơi thông nguồn lực; doanh nghiệp phải chủ động nâng cao năng lực. Khi trách nhiệm của chính quyền gặp khát vọng vươn lên của doanh nghiệp, nghị quyết mới thực sự trở thành nguồn lực phát triển.

(Còn nữa)

Nguyễn Yến - Lê Hoàng