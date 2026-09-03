Phú Thọ: Tổng dư nợ cho vay đạt trên 400 nghìn tỷ đồng

Tính đến hết tháng 8/2026, tổng nguồn vốn huy động trên địa bàn tỉnh Phú Thọ ước đạt 340 nghìn tỷ đồng, tăng 4,4% so với cuối năm 2025; tổng dư nợ cho vay đạt trên 400 nghìn tỷ đồng, tăng 8,8%. Chất lượng tín dụng tiếp tục được kiểm soát, với tỷ lệ nợ xấu ở mức 0,76% tổng dư nợ.

Hoạt động giao dịch, huy động vốn tại Ngân hàng VietinBank trên địa bàn tỉnh.

Theo số liệu từ Ngân hàng Nhà nước Khu vực 4, hoạt động huy động vốn và tín dụng trên địa bàn trong 8 tháng năm 2026 duy trì mức tăng trưởng khá. Tổng nguồn vốn huy động đến ngày 31/8 ước đạt 340 nghìn tỷ đồng, tăng 4,4% so với cuối năm 2025. Trong tổng nguồn vốn huy động, tiền gửi bằng đồng Việt Nam đạt 323,6 nghìn tỷ đồng, tăng 5,8%; tiền gửi ngoại tệ đạt 16,4 nghìn tỷ đồng. Đáng chú ý, tiền gửi dân cư đạt 243,6 nghìn tỷ đồng, tăng 7,6% so với cuối năm 2025.

Ở chiều tín dụng, tổng dư nợ cho vay đến ngày 31/8 ước đạt trên 400 nghìn tỷ đồng, tăng 8,8% so với cuối năm 2025. Trong đó, dư nợ ngắn hạn đạt 259,1 nghìn tỷ đồng, tăng 8,4%, chiếm 64,6% tổng dư nợ; dư nợ trung và dài hạn đạt 141,8 nghìn tỷ đồng, tăng 9,6%.

Xét theo loại hình kinh tế, dư nợ cho vay tập trung chủ yếu ở khu vực cá nhân, hộ kinh doanh cá thể với 254,4 nghìn tỷ đồng, chiếm 63,4% tổng dư nợ và tăng 7,2%. Dư nợ đối với doanh nghiệp tư nhân, công ty TNHH và công ty cổ phần đạt 123,6 nghìn tỷ đồng, tăng 10%; doanh nghiệp nhà nước đạt 9,2 nghìn tỷ đồng, tăng 7,1%. Đáng chú ý, dư nợ đối với khu vực doanh nghiệp FDI đạt 11,8 nghìn tỷ đồng, tăng 38,1% so với cuối năm 2025.

Cùng với tăng trưởng tín dụng, chất lượng tín dụng tiếp tục được các tổ chức tín dụng trên địa bàn chú trọng kiểm soát. Tỷ lệ nợ xấu ước tính đến ngày 31/8 ở mức 0,76% tổng dư nợ, trong tầm kiểm soát.

Những kết quả trên cho thấy dòng vốn tín dụng tiếp tục được duy trì, đáp ứng nhu cầu vốn của người dân, hộ kinh doanh và doanh nghiệp. Công tác kiểm soát chất lượng tín dụng được thực hiện chặt chẽ, góp phần bảo đảm an toàn hoạt động ngân hàng và hỗ trợ thúc đẩy sản xuất, kinh doanh trên địa bàn.

Lệ Oanh