Tăng cường kiểm soát chất lượng bánh trung thu

Trước sức nóng của thị trường bánh trung thu khi bước vào giai đoạn cao điểm, các cơ quan chức năng của tỉnh đã đồng loạt ra quân, tăng cường công tác kiểm tra, giám sát từ cơ sở sản xuất truyền thống đến hệ thống phân phối, đại lý trên địa bàn. Việc kiểm tra được triển khai quyết liệt nhằm kịp thời phát hiện, ngăn chặn hàng lậu, hàng giả, sản phẩm kém chất lượng, góp phần bảo vệ quyền lợi và sức khỏe người tiêu dùng, đồng thời ổn định thị trường bánh trung thu mùa cao điểm.

Lực lượng Quản lý thị trường số 7 tăng cường kiểm tra, siết chặt quản lý các mặt hàng phục vụ thị trường Tết Trung thu.

Tết Trung thu đang đến gần, thị trường bánh kẹo, đặc biệt bánh trung thu đang bước vào giai đoạn sôi động nhất trong năm. Sự đa dạng về chủng loại, mẫu mã và phân khúc giá thành mang lại nhiều sự lựa chọn cho người tiêu dùng, từ các dòng bánh truyền thống của các cơ sở gia truyền cho đến các sản phẩm cao cấp của các thương hiệu lớn. Tuy nhiên, sức mua tăng cao cũng tiềm ẩn nguy cơ hàng giả, nhái, bánh trung thu không rõ nguồn gốc xuất xứ trà trộn vào thị trường.

Trước thực tế đó, các cơ quan chức năng của tỉnh đã đồng loạt ra quân, tăng cường kiểm tra, kiểm soát từ khâu sản xuất, lưu thông đến phân phối, nhằm kịp thời phát hiện, ngăn chặn các hành vi vi phạm, bảo vệ quyền lợi và sức khỏe người tiêu dùng, góp phần giữ ổn định thị trường trong dịp Tết Trung thu.

Chủ động phòng ngừa, ngăn chặn các hành vi vi phạm về an toàn thực phẩm, Chi cục Quản lý thị trường Phú Thọ đã xây dựng và triển khai kế hoạch chuyên đề kiểm tra, kiểm soát thị trường dịp Tết Trung thu. Theo đó, lực lượng chức năng tập trung kiểm tra toàn diện từ khâu sản xuất, lưu thông cho đến khâu phân phối tiêu dùng sản phẩm.

Cơ sở bánh kẹo Thanh Dung, phường Vĩnh Yên siết chặt quy trình vệ sinh an toàn thực phẩm trong từng khâu sản xuất.

Đối tượng kiểm tra trọng điểm là các cơ sở sản xuất bánh trung thu, cơ sở kinh doanh quy mô lớn, đại lý bán buôn, cửa hàng bán lẻ, siêu thị và các điểm kinh doanh thời vụ, gian hàng lưu động. Nội dung kiểm tra tập trung vào các hóa đơn, chứng từ chứng minh nguồn gốc, xuất xứ hàng hóa, nguyên liệu; việc chấp hành các quy định về điều kiện vệ sinh cơ sở, trang thiết bị dụng cụ sản xuất; nhãn hàng hoá, hạn sử dụng và việc công bố, thực hiện các quy định về chất lượng, an toàn thực phẩm.

Tại các địa bàn trọng điểm, công tác kiểm tra, giám sát đang được triển khai quyết liệt. Ông Trần Ngọc Long - Đội trưởng Đội Quản lý thị trường số 7 cho biết: Lợi dụng thời điểm nhu cầu tiêu thụ bánh trung thu tăng cao, một số đối tượng có thể tìm cách đưa bánh trôi nổi, giá rẻ, không rõ nguồn gốc hoặc hàng nhập lậu vào thị trường để trục lợi.

Để bảo vệ quyền lợi và sức khỏe người tiêu dùng, đơn vị tăng cường bám sát địa bàn, chủ động phối hợp với lực lượng công an và các cơ quan chuyên môn kiểm tra, kiểm soát chặt chẽ hoạt đọng sản xuất kinh doanh, lưu thông và kho chứa hàng. Nhưng trường hợp vi phạ sẽ được xử lý nghiêm theo quy định; hàng hoá không đảm bảo chất lượng, không rõ nguồn gốc, xuất xứ sẽ bị tịch thu, xử lý theo quy định.

Bên cạnh việc tăng cường kiểm tra của các lực lượng chức năng, ý thức trách nhiệm của các cơ sở sản xuất, kinh doanh bánh trung thu đóng vai trò quyết định đến chất lượng của sản phẩm trước khi tới tay người tiêu dùng.

Bà Dương Thị Kim Dung - Chủ cơ sở sản xuất bánh kẹo Thanh Dung, phường Vĩnh Yên chia sẻ: Cơ sở đặc biệt chú trọng kiểm soát nguyên liệu đầu vào, lựa chọn các nguyên liệu có nguồn gốc rõ ràng, đầy đủ giấy tờ theo quy định như bột, đỗ xanh, mứt, lạp xưởng, trứng muối. Người lao động trực tiếp tham gia sản xuất được khám sức khỏe, tập huấn kiến thức về an toàn thực phẩm và trang bị đầy đủ bảo hộ lao động. Các khâu chế biến, đóng gói được kiểm soát chặt chẽ nhằm bảo đảm vệ sinh trong suốt quá trình sản xuất.

Với các cơ sở sản xuất bánh trung thu, việc tuân thủ nghiêm các quy định về an toàn thực phẩm không chỉ là yêu cầu bắt buộc mà còn là trách nhiệm đối với sức khỏe cộng đồng, nhất là trong thời điểm nhu cầu tiêu dùng tăng cao.

Cùng với tăng cường kiểm tra, kiểm soát thị trường, các lực lượng chức năng cũng đẩy mạnh tuyên truyền, hướng dẫn người dân lựa chọn và sử dụng bánh trung thu an toàn. Người tiêu dùng được khuyến cáo không mua các sản phẩm có giá rẻ bất thường, không nhãn mác, không rõ nguồn gốc, xuất xứ hoặc những sản phẩm được quảng cáo trên mạng xã hội nhưng không có đầy đủ thông tin về chất lượng và nguồn gốc.

Khi lựa chọn bánh trung thu, người dân cần kiểm tra kỹ nhãn mác, tên và địa chỉ cơ sở sản xuất, thành phần, ngày sản xuất, hạn sử dụng và hướng dẫn bảo quản. Nên lựa chọn sản phẩm có bao bì nguyên vẹn, thông tin rõ ràng, không có dấu hiệu mốc, chảy nước, biến đổi màu sắc hoặc mùi vị bất thường.

Thị trường bánh trung thu càng sôi động, yêu cầu kiểm soát chất lượng và an toàn thực phẩm càng phải được đặt lên hàng đầu. Sự chủ động của cơ quan quản lý, trách nhiệm của các cơ sở sản xuất, kinh doanh cùng sự tỉnh táo của người tiêu dùng sẽ góp phần ngăn chặn hàng giả, hàng kém chất lượng, bảo đảm quyền lợi và sức khỏe người dân. Qua đó, không chỉ giữ vững sự ổn định của thị trường trong mùa cao điểm mà còn góp phần xây dựng môi trường kinh doanh lành mạnh, minh bạch, để mỗi gia đình có một mùa Tết Trung thu an toàn, trọn vẹn và ấm áp

Trần Tỉnh