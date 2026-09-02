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Từ trung tâm đô thị đến những bản làng vùng cao, lá cờ đỏ sao vàng tung bay trong niềm tự hào, tạo nên không khí rộn ràng hướng về ngày Quốc khánh 2/9. Mỗi lá cờ, mỗi khoảnh khắc bình dị đều góp thêm một nét đẹp vào bức tranh ngày hội lớn của non sông.
Tự hào màu cờ Tổ quốc trong ngày Quốc khánh.
Các tuyến phố chính tại phường Hòa Bình rợp bóng cờ đỏ sao vàng, băng rôn và khẩu hiệu chào mừng kỷ niệm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9, tạo nên không khí trang trọng và rộn ràng khắp các ngả đường.
Trục đường giao thông tại phường Hòa Bình được trang hoàng điểm nhấn với hệ thống cờ hoa, pano cổ động kết hợp hình ảnh biểu tượng hòa bình, mang lại diện mạo tươi mới, phấn khởi cho ngày hội lớn của non sông.
Không khí Quốc khánh lan tỏa đến các tuyến đường liên xã tại xã Nật Sơn, nơi những lá cờ Tổ quốc tung bay phấp phới dọc hành trình, khơi dậy niềm tự hào dân tộc trong mỗi người dân.
Khu vực Quảng trường trung tâm phường Hoà Bình bình yên trong ánh chiều, nổi bật với hàng cột cờ đỏ sao vàng trang nghiêm.
Dòng phương tiện lưu thông qua tuyến phố trung tâm rợp sắc đỏ của cờ Đảng, cờ Tổ quốc và các khẩu hiệu tuyên truyền, ghi dấu không khí tưng bừng hướng về Ngày Quốc khánh 2/9.
Trụ sở cơ quan tại địa phương được trang hoàng trang trọng với khẩu hiệu “Tất cả vì một nước Việt Nam hòa bình, độc lập, dân chủ, giàu mạnh, phồn vinh, văn minh, hạnh phúc”.
Tại bản Mường Giang Mỗ (xã Thung Nai), sắc đỏ lá cờ Tổ quốc rực sáng bên những nếp nhà sàn truyền thống lợp lá cờ mây, nơi người dân hân hoan chào đón Tết Độc lập.
Du khách tham quan, trải nghiệm không gian bản Mường ngập tràn sắc cờ hoa, cùng nhau tận hưởng những ngày nghỉ lễ Quốc khánh.
Em nhỏ tung tăng trên đường làng ngập tràn màu cờ sắc áo tại bản Mường Giang Mỗ, tô điểm thêm nét thanh bình, nên thơ cho vùng cao trong ngày hội lớn.
Người phụ nữ Mường trong trang phục truyền thống đứng bên hiên nhà sàn rợp bóng cờ hoa, vẫy tay chào mừng Ngày Quốc khánh 2/9 với niềm tự hào sâu sắc.
Những "con đường cờ" uốn lượn cùng các thửa ruộng bậc thang xanh mướt tại xóm Mừng, xã Cao Phong tạo điểm nhấn cho du khách đến tham quan, trải nghiệm và ghi lại những khoảnh khắc ý nghĩa.
Thiếu nữ duyên dáng trong trang phục truyền thống dân tộc Mường đi trên con đường cờ tại xóm Mừng, hòa cùng niềm vui chung của đất nước trong ngày Tết Độc lập.
Các cháu học sinh trường mầm non Tân Hòa trang nghiêm thực hiện động tác chào cờ, thể hiện tình yêu quê hương đất nước từ lứa tuổi mầm non.
Bé gái tại Trường Mầm non Tân Hòa bên mô hình xe tăng tự chế gắn cờ đỏ sao vàng – sản phẩm sáng tạo ý nghĩa của các em nhỏ chào mừng Ngày Quốc khánh 2/9.
Hồng Duyên
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