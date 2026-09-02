Tự hào màu cờ Tổ quốc trong ngày Quốc khánh

Từ trung tâm đô thị đến những bản làng vùng cao, lá cờ đỏ sao vàng tung bay trong niềm tự hào, tạo nên không khí rộn ràng hướng về ngày Quốc khánh 2/9. Mỗi lá cờ, mỗi khoảnh khắc bình dị đều góp thêm một nét đẹp vào bức tranh ngày hội lớn của non sông.

Tự hào màu cờ Tổ quốc trong ngày Quốc khánh.

Các tuyến phố chính tại phường Hòa Bình rợp bóng cờ đỏ sao vàng, băng rôn và khẩu hiệu chào mừng kỷ niệm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9, tạo nên không khí trang trọng và rộn ràng khắp các ngả đường.

Trục đường giao thông tại phường Hòa Bình được trang hoàng điểm nhấn với hệ thống cờ hoa, pano cổ động kết hợp hình ảnh biểu tượng hòa bình, mang lại diện mạo tươi mới, phấn khởi cho ngày hội lớn của non sông.

Không khí Quốc khánh lan tỏa đến các tuyến đường liên xã tại xã Nật Sơn, nơi những lá cờ Tổ quốc tung bay phấp phới dọc hành trình, khơi dậy niềm tự hào dân tộc trong mỗi người dân.