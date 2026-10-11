Khi tấc đất hóa... tình quê

Nhiều địa phương đang từng ngày đổi thay từ sự chung sức, đồng lòng của Nhân dân. Nhiều trục đường chính dẫn vào khu dân cư vốn nhỏ hẹp, thường xuyên ùn tắc trước cổng trường học... nay được mở rộng thênh thang. Đằng sau sự đổi thay ấy là những câu chuyện đẹp về tinh thần tự nguyện hiến đất, vì việc chung mà sẵn sàng lùi sân, nhường tường rào để quê hương thêm phần khang trang, văn minh hơn của nhiều người dân.

Ký ức về nút “thắt cổ chai” và con đường mới

Trở lại xã Cẩm Khê, tìm về thôn Xóm Làng đi Gò Làng Dưới vào một buổi sáng mùa Thu, điều đầu tiên chúng tôi cảm nhận không chỉ là sự thay đổi của cảnh quan, mà còn là nhịp sống hối hả nhưng vô cùng trật tự, an toàn. Ít ai biết rằng, chỉ cách đây không lâu, nút thắt cổ chai này từng là nỗi ám ảnh của bao người cứ mỗi khi đến giờ chiều... Nhưng giờ đây, nỗi lo ấy đã lùi vào dĩ vãng. Nút giao nhau giữa trục đường chính khu Gò Làng Dưới với tuyến đường tỉnh 313C đã được thảm nhựa, mở rộng khang trang, tạo điều kiện cho các phương tiện lưu thông thuận lợi, ô tô tránh nhau dễ dàng. Con đường mới cũng giúp hành trình đến trường của học sinh thêm an toàn, mang lại niềm vui và sự yên tâm cho các bậc phụ huynh. Bộ mặt nông thôn mới nơi đây đã sang một trang mới: Sáng, xanh, sạch, đẹp và văn minh hơn rất nhiều.

Để có được con đường rộng mở hôm nay, không thể không nhắc đến sự đóng góp đầy tâm huyết và quyết liệt của anh Nguyễn Thái Đạt. Trong ngôi nhà nằm ngay sát con đường mới mở, chúng tôi bị thu hút bởi tiếng cười sảng khoái, ánh mắt rạng ngời niềm vui khó tả của anh.

Phần cổng khang trang, hiện đại được anh Đạt tự nguyện tháo dỡ và hiến 262 m2 đất mặt tiền ngôi nhà để phục vụ thi công tuyến đường.

Anh Đạt nhớ lại, khi chủ trương mở rộng đường được đưa ra thảo luận, gia đình anh là một trong những hộ có diện tích đất bị ảnh hưởng nhiều nhất. Mảnh sân trước nhà, bờ tường kiên cố cùng một phần công trình phụ gắn bó bao năm đều nằm trong phạm vi cần mở rộng đường. Thế nhưng, với tầm nhìn của một người có tình yêu sâu sắc với quê hương, anh đã không do dự điều gì.

Anh chia sẻ: "Đường chật hẹp thì con cháu mình khổ trước, rồi học sinh đi học qua đây mãi bất an. Nhà cửa thì xây lại được, nhưng cơ hội để làm đường cho khang trang, cho làng xóm đổi mới thì không thể bỏ lỡ. Mình chịu thiệt thòi một chút mà cả cộng đồng được nhờ, thì có gì mà tiếc!". Nói là làm, anh tiên phong hiến 262 m2 đất hai mặt tiền, tự tay đập bỏ bức tường rào kiên cố, chủ động bàn giao mặt bằng cho đơn vị thi công trước cả khi địa phương tiến hành đo đạc chính thức.

Hành động của anh Đạt như một hiệu ứng lan tỏa mạnh mẽ khắp khu dân cư. Từ tấm gương và việc làm thuyết phục của anh, nhiều hộ gia đình cũng lần lượt tự nguyện tháo dỡ công trình, hiến từng mét vuông đất thổ cư quý giá để mở rộng tuyến đường theo đúng tiến độ. Chẳng cần đến những chiến dịch vận động căng thẳng, sự đồng thuận đã đến một cách tự nhiên bằng chính tình làng, nghĩa xóm và lòng tin tưởng vào chủ trương của Đảng, Nhà nước đã làm nên con đường khang trang hôm nay.

Tuyến đường ( khu vực ngã ba) đã khang trang, thông thoáng từ việc chủ động hiến đất cho Nhà nước làm đường của gia đình anh Đạt.

Tiếng cười cùng ánh mắt rạng rỡ của anh Đạt khi thấy quê hương đổi mới chính là câu trả lời trọn vẹn nhất cho ý nghĩa của sự sẻ chia. Sự sẻ chia ấy không chỉ đơn thuần là việc nhường đi một phần tài sản, mà lớn lao hơn, đó là sự bồi đắp cho tình đoàn kết cộng đồng, là minh chứng sinh động cho sức mạnh của ý Đảng, lòng dân.

Rời ngôi nhà của anh Đạt, chúng tôi hiểu rằng chính những con người bình dị như anh đang hằng ngày viết tiếp câu chuyện về một miền quê ngày càng giàu đẹp, văn minh và đáng sống. Những con đường mới không chỉ kết nối giao thông, mà còn kết nối những nhịp đập của sự đồng lòng, yêu thương và khát vọng vươn lên mạnh mẽ.

Dân đồng lòng, đường mở rộng

Trên khắp các miền quê, phong trào hiến đất làm đường giao thông nông thôn đang lan tỏa mạnh mẽ như những mạch nguồn của một sức sống mới. Ở đó, tinh thần đoàn kết, sự đồng thuận của Nhân dân chính là chìa khóa để “mở đường” cho những đổi thay toàn diện của quê hương.

Những ngày cuối tháng 9/2026, về thôn Thịnh Sơn (khu Gò Hèo cũ), xã Cẩm Khê, chúng tôi cảm nhận rõ không khí khẩn trương, náo nức của chiến dịch giải phóng mặt bằng. Để hiện thực hóa dự án cải tạo, nâng cấp tuyến đường dài gần 1,6 km, mặt đường rộng 5 m trải bê tông nhựa, đồng bộ hệ thống thoát nước và điện chiếu sáng, cấp ủy, chính quyền địa phương đã kiên trì tuyên truyền, vận động theo phương châm “đi từng ngõ, gõ từng nhà”, lắng nghe tâm tư, nguyện vọng của người dân, từng bước tạo sự đồng thuận trong cộng đồng.

Lãnh đạo xã Cẩm Khê và thôn Thịnh Sơn thăm, động viên bà con Nhân dân trong phong trào hiến đất làm đường giao thông.

Trực tiếp xuống địa bàn, lắng nghe tâm tư, nguyện vọng của Nhân dân, đồng chí Nguyễn Hữu Chí – Chủ tịch UBND xã Cẩm Khê cùng cấp ủy, chính quyền địa phương đã kịp thời chia sẻ và tháo gỡ những băn khoăn của các hộ dân. Sự gần gũi, trách nhiệm ấy góp phần củng cố niềm tin, tạo sự đồng thuận trong cộng đồng.

Bà Nguyễn Thị Thắng – Phó Bí thư chi bộ, Trưởng ban Công tác Mặt trận thôn Thịnh Sơn chia sẻ: “Ngay sau hội nghị triển khai, Chi bộ và thôn tiếp tục tuyên truyền trực tiếp đến từng hộ. Nhờ vậy, 62 hộ dân bị ảnh hưởng đều đồng thuận, ký biên bản tự nguyện hiến đất, tháo dỡ công trình, tát nước ao bàn giao mặt bằng”.

Tại xã Cẩm Khê, nhiều tấm gương tiêu biểu như hộ ông Tạ Minh Tân hiến hơn 100 m2 đất ao; ông Nguyễn Công Chứ hiến hơn 120 m2 đất vườn và 60 m tường rào; hay hộ ông Nguyễn Khắc Thuật không ngần ngại phá dỡ cả khu vệ sinh, tường rào và hiến hơn 60 m2 đất ở để mở rộng đường đã góp phần lan tỏa tinh thần sẻ chia, ý thức trách nhiệm và sự đồng lòng vì lợi ích chung của cộng đồng.

Không riêng gì Cẩm Khê, tinh thần "Lòng dân đồng thuận, đường quê mở rộng" cũng đang bừng sáng tại thôn 5, xã Đỗ Xuyên. Trên tuyến đường từ khu vực nhà bà Tình, ông Sơn Hiền đến Trường THCS Liên Minh (phân hiệu Đỗ Xuyên), mặt đường cũ chỉ rộng chừng 3,2 m, người dân đã tự nguyện hiến từ 5–10 m2 đất, chủ động lùi tường rào, tháo dỡ cổng ngõ. Đáng trân trọng hơn, Nhân dân nơi đây còn thống nhất đóng góp 800.000 đồng/khẩu để hỗ trợ chỉnh trang lại các hạng mục sau khi giải phóng mặt bằng. Mỗi mét đất hiến tặng, mỗi khoản đóng góp nhỏ bé đã kết tinh thành sức mạnh cộng đồng to lớn, kiến tạo những cung đường rộng mở, khang trang.

Nhân dân thôn 5, xã Đỗ Xuyên khẩn trương dịch rào, phá tường để thi công mở rộng tuyến đường liên thôn.

Câu chuyện ấy cũng đang hiện hữu tại khu Ngọc Tỉnh, xã Lâm Thao và các thôn 37, 38 xã Vạn Xuân. Tại dự án nâng cấp tuyến đường liên khu từ khu 3 đến khu 1 xã Quang Húc (cũ) dài hơn 1,1 km, tiêu chuẩn đường giao thông cấp B với nền đường rộng 6 m, người dân đã sẵn sàng “góp đất, sẻ nhà”. Họ hiểu rằng, sự hy sinh một phần diện tích đất đai hôm nay chính là khoản đầu tư cho tương lai con cháu, giúp giao thương thuận lợi, thúc đẩy kinh tế nông thôn cất cánh.

Người dân thôn Ngọc Tỉnh, xã Lâm Thao tự nguyện phá dỡ tường rào, hiến đất để cùng chính quyền thi công đường mới được thuận tiện.

Đi qua những vùng quê đang đổi mới, từ xã Cẩm Khê, Đỗ Xuyên cho đến Lâm Thao, Vạn Xuân... bài học lớn nhất được đúc rút chính là sức mạnh của sự đồng lòng. Khi “ý Đảng hợp lòng dân”, mọi khó khăn trong giải phóng mặt bằng đều được tháo gỡ. Và khi những con đường nhựa phẳng lì, những tuyến ngõ sáng – xanh – sạch – đẹp đang dần thành hình không chỉ thay đổi diện mạo nông thôn mà còn là minh chứng sống động cho tinh thần yêu nước, trách nhiệm công dân thời kỳ mới.

Chính sức dân là nguồn lực quan trọng đã cùng đưa những vùng quê tiến bước vững chắc trên con đường xây dựng nông thôn mới nâng cao, kiểu mẫu.

Quốc Hội