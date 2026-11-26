Điền chủ xóm Ấp

Cách trung tâm xã Cự Đồng khoảng 3km, con đường bê tông dẫn vào xóm Ấp, thôn Tất Thắng uốn lượn giữa những cánh rừng cây nguyên liệu xanh ngút ngàn. Hai bên đường, những rặng dã quỳ khoe sắc vàng rực rỡ. Ít ai hình dung được rằng, nơi có những ngôi nhà khang trang, vườn cây ăn quả xanh tốt, ao cá được đầu tư bài bản hôm nay từng là những triền đồi hoang vu, cỏ dại mọc quá đầu người. Ba thập niên trước, những người dân từ vùng quê khác đến đây với hai bàn tay trắng, mang theo khát vọng tìm đất lập nghiệp. Bằng ý chí, nghị lực và sự cần cù lao động, họ đã biến vùng đất cằn thành những trang trại trù phú, dựng xây một xóm nhỏ no ấm giữa vùng bán sơn địa.

“Nghe rừng lắm đất lên đây với rừng...”

Ở tuổi 64, ông Nguyễn Thái Học - Trưởng thôn Tất Thắng vẫn giữ được vóc dáng tráng kiện, tác phong nhanh nhẹn của người nhiều năm gắn bó với lao động giữa núi rừng. Có 24 năm được tín nhiệm bầu làm trưởng khu dân cư, ông thuộc từng gia đình, nắm rõ hoàn cảnh của mỗi hộ trong xóm. Sáng nay, ông tất bật rà soát danh sách các hộ nghèo, cận nghèo để tổng hợp, báo cáo UBND xã. Dừng tay trên cuốn sổ ghi chép, ông phấn khởi: “Năm trước, xóm Ấp chỉ còn 1 hộ nghèo, 2 hộ cận nghèo. Đời sống người dân ngày càng khá giả, sung túc, nhiều gia đình có nguồn thu hàng trăm triệu đồng mỗi năm. Sau ba thập niên khai hoang, ước mơ về cuộc sống đủ đầy đã trở thành hiện thực”.

Xóm Ấp thanh bình, trù phú.

Câu chuyện của ông Học cũng là câu chuyện của những người đầu tiên đặt chân đến vùng đất này. Quê ở Thủy Trạm (xã Thanh Thủy), gia đình ông vốn chỉ trông vào sản xuất nông nghiệp. Đất canh tác ít, lại cằn cỗi, bạc màu nên cuộc sống quanh năm chật vật, nhiều gia đình thường xuyên thiếu đói. Năm 1985, lập gia đình riêng, hai vợ chồng trẻ chưa biết xoay xở thế nào để gây dựng cuộc sống thì được cán bộ xã vận động vào vùng đồi rừng Tất Thắng (nay thuộc xã Cự Đồng) khai hoang, phát triển kinh tế mới.

Ở tuổi 64, ông Nguyễn Thái Học - Trưởng thôn Tất Thắng vẫn là lao động chính trong gia đình.

Rời quê hương, đến một vùng đất xa lạ giữa núi rừng là quyết định không dễ dàng. Nhưng nếu tiếp tục bám trụ nơi cũ, khi ruộng nương chẳng có bao nhiêu, tương lai cũng khó mở ra. Sau Tết cổ truyền, vợ chồng ông Học mang theo cuốc, dao, vài bộ quần áo cùng dăm chục cân gạo được gia đình chia cho, theo đoàn khoảng 20 hộ vượt rừng tìm nơi an cư, lập nghiệp.

Xẩm tối, đoàn người đặt chân đến vùng đồi đất hoang vu, cỏ dại và dây leo ken dày. Trước cảnh núi rừng bạt ngàn, không ít người vừa háo hức vừa ngổn ngang lo lắng. Anh cán bộ địa phương đến đón động viên: “Đất đó, thoải mái làm. Khai hoang được bao nhiêu là của mình bấy nhiêu!”. Lời nói giản dị ấy đã tiếp thêm niềm tin cho những người đi tìm đất mới.

Nhưng đất rộng không có nghĩa là dễ sống. Để có được một khoảnh vườn, thửa ruộng, họ phải đánh đổi bằng biết bao mồ hôi, công sức. Từ những ngày hè nắng như đổ lửa đến mùa đông mưa phùn, gió rét, vợ chồng ông Học vẫn miệt mài phát cây, đào gốc, san đồi, cải tạo đất. Những gốc cây lớn bị đánh bật rễ được chất thành từng đống cao vượt mái nhà. Có những ngày làm từ sáng sớm đến tối mịt, đôi bàn tay phồng rộp, lưng áo đẫm mồ hôi nhưng công việc vẫn còn bộn bề.

Cứ thế, từng khoảnh đồi được khai phá, những vạt đất thấp dưới chân đồi được cải tạo thành ruộng lúa. Đất cằn dần nhường chỗ cho màu xanh của cây trồng, những mùa lúa trĩu bông nối tiếp nhau. Thành quả ban đầu tuy chưa lớn nhưng đủ để những người khai hoang thêm vững tin vào lựa chọn của mình.

Năm 1986, ông Lê Trọng Đạt (sinh năm 1965) cùng gia đình cũng đến vùng đất này khai hoang, lập nghiệp. Một năm sau, ông nên duyên với cô thôn nữ trong xã. Những mái nhà lần lượt mọc lên, trẻ nhỏ chào đời, tiếng nói cười làm ấm thêm vùng đồi vốn vắng vẻ. Xóm Ấp hình thành từ những ngày như thế, bắt đầu hành trình dựng xây quê hương của những người đi mở đất.

Ao nuôi cá giống, cá chép đỏ của gia đình ông Lê Trọng Đạt.

Trái ngọt trên đất cằn

Sau ba thập niên, vùng đất từng hoang vu đã mang một diện mạo khác. Những người khai hoang năm nào giờ đã có cơ ngơi ổn định, nhiều gia đình trở thành những chủ trang trại, nhà vườn có thu nhập cao. Từ hai bàn tay trắng, họ đã gây dựng tài sản bằng chính công sức lao động, sự cần cù và khả năng thích ứng với điều kiện sản xuất của địa phương.

Không còn trồng lúa, gần chục sào ruộng của gia đình ông Nguyễn Thái Học được cải tạo thành ao nuôi cá thương phẩm. Khu vườn rộng 12.000m2 phủ xanh bởi chè, cây ăn quả và cây cảnh; khoảng 7.000m2 đất lâm nghiệp được trồng cây nguyên liệu. Gia đình ông còn duy trì đàn 5.000 con vịt đẻ trứng và hàng trăm con lợn. Nhận thấy nhu cầu chế biến chè của gia đình và các hộ trồng chè trong thôn, ông đầu tư thêm máy móc phục vụ sản xuất. Nhờ phát triển đa dạng các mô hình kinh tế, tổng thu nhập của gia đình mỗi năm lên tới cả tỷ đồng.

Đàn vịt của xóm Ấp hiện có khoảng 20.000 con.

Ở xóm Ấp, những cơ ngơi như gia đình ông Học không phải cá biệt. Gia đình ông Lê Trọng Đạt có hơn một mẫu quế đang chờ ngày thu hoạch, vườn cây sưa, hai ao nuôi cá chép đỏ, cá giống và cá thương phẩm cùng đàn lợn cả trăm con. Gia đình bà Nguyễn Thị Viện phát triển chăn nuôi lợn nái sinh sản, lợn thương phẩm với quy mô hàng trăm con mỗi lứa, kết hợp vườn cây ăn quả rộng cả hecta. Gia đình ông Nguyễn Văn Duyệt có khoảng 2ha cây nguyên liệu và cây ăn quả...

Mỗi ngày, gia đình ông Học xuất bán ra thị trường hơn 3.000 quả trứng vịt.

Mấy năm gần đây, nghề nuôi vịt đẻ trứng phát triển khá mạnh, trở thành hướng sản xuất mang lại nguồn thu ổn định cho nhiều hộ. Tổng đàn vịt của xóm hiện lên tới khoảng 20.000 con. Từ những thửa đất khai hoang ban đầu, người dân đã chủ động chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi, kết hợp các mô hình sản xuất để khai thác hiệu quả diện tích đất được giao. Mỗi gia đình có một cách làm, nhưng điểm chung là không ngừng tìm tòi, tính toán để nâng cao giá trị trên từng khoảnh đất.

Nhiều người dân xóm Ấp chuyển từ làm ruộng sang nuôi cá mang lại hiệu quả kinh tế cao hơn.

Cuộc sống khấm khá cũng tạo điều kiện để người dân chăm lo xây dựng đời sống văn hóa, củng cố tình đoàn kết cộng đồng. Với 100% người dân là đồng bào Công giáo, xóm Ấp luôn phát huy tinh thần “sống tốt đời, đẹp đạo”, kính Chúa, yêu nước. Người dân gương mẫu chấp hành chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, tích cực tham gia các phong trào ở địa phương, giữ gìn an ninh trật tự, xây dựng thôn đoàn kết, bình yên. Với họ, thành quả sau những năm tháng khai hoang không chỉ được đo bằng nhà cửa, vườn ao hay thu nhập, mà còn ở sự gắn bó, sẻ chia giữa những gia đình cùng đến lập nghiệp trên vùng đất mới.

Ông Nguyễn Quang Chung - Chủ tịch UBND xã Cự Đồng cho biết: “Là địa bàn miền núi, điều kiện kinh tế - xã hội còn nhiều khó khăn, Cự Đồng xác định phát triển kinh tế nông nghiệp trên cơ sở khai thác tiềm năng, thế mạnh sẵn có, nâng cao chất lượng và hiệu quả kinh tế của nông sản là hướng đi triển vọng, bền vững. Kinh nghiệm khai hoang, phát triển kinh tế của người dân xóm Ấp là bài học quý để địa phương nghiên cứu, nhân rộng. Cùng với đó là tinh thần đoàn kết, gương mẫu trong xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư...”.

Từ những bước chân đầu tiên vượt rừng tìm đất đến những trang trại trù phú hôm nay là hành trình hơn ba thập niên bền bỉ lao động, dựng xây cuộc sống. Đất lạ đã hóa quê hương, những người đi mở đất năm nào giờ trở thành những chủ nhân giàu có trên chính mảnh đất mình từng khai phá. Trái ngọt họ thu về không chỉ là thành quả kinh tế, mà còn là niềm tin được vun đắp qua năm tháng: Chỉ cần có ý chí, biết khai thác tiềm năng và không ngừng lao động sáng tạo, đất khó cũng có thể nở hoa.

Cẩm Ninh