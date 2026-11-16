Phú Thọ hiện đại hóa lưới điện bằng hệ thống pin lưu trữ năng lượng

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Việc đưa hệ thống pin lưu trữ năng lượng (BESS) vào vận hành tại các trạm biến áp 110kV đánh dấu bước tiến mới trong hiện đại hóa lưới điện, nâng cao độ tin cậy cung cấp điện trên địa bàn tỉnh. Theo Quyết định số 67/QĐ-EVNNPC ngày 16/01/2026 của Tổng công ty Điện lực miền Bắc, danh mục đầu tư hệ thống BESS tại Phú Thọ bao gồm 14 trạm biến áp 110 kV.
Tính đến tháng 11/2026, Công ty Điện lực Phú Thọ đã hoàn thành đóng điện và đưa vào vận hành 8 trạm biến áp 110kV, trong đó có các trạm Lập Thạch, Bắc Việt Trì, Phù Ninh, Bá Thiện... Đây là bước tiến quan trọng trong quá trình hiện đại hóa lưới điện, tăng cường khả năng vận hành linh hoạt và từng bước ứng dụng các giải pháp công nghệ mới trong quản lý, điều hành hệ thống điện.
Dưới đây là một số hình ảnh ghi nhận việc đầu tư hệ thống BESS vào vận hành các trạm biến áp 110kV trên địa bàn tỉnh:
Toàn cảnh trạm biến áp 110kV triển khai thực hiện hệ thống BESS.
Khu vực lắp đặt hệ thống pin lưu trữ của BESS 5MW/10MWh tại Bắc Việt Trì.
Cận cảnh các cụm pin và thiết bị chuyển đổi công suất.
Công nhân kiểm tra hệ thống thiết bị.
Màn hình kiểm tra kết nối tín hiệu thành công trước thời điểm đóng điện.
Cán bộ kỹ thuật thao tác trên hệ thống điều khiển.
Cán bộ kỹ thuật điều khiển thiết bị chuẩn bị cho việc đóng điện tại các trạm biến áp.
Các kỹ sư theo dõi thông số vận hành trên màn hình giám sát.
Kiểm tra hệ thống quản lý pin và thiết bị bảo vệ.
Cán bộ, công nhân trao đổi phương án vận hành.
Ngọc Lam - Thùy Linh
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