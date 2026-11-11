Ma trận khóa học làm giàu

Đánh vào tâm lý muốn nhanh chóng cải thiện thu nhập, tự do tài chính và đổi đời, nhiều khóa học làm giàu, kinh doanh, đầu tư đang thu hút đông đảo người tham gia. Những lời quảng cáo về thu nhập hàng trăm triệu đồng mỗi tháng, bí quyết thành công hay công thức kiếm tiền ít vốn, ít rủi ro khiến không ít người sẵn sàng bỏ ra số tiền lớn để mua khóa học. Tuy nhiên, đằng sau những lời hứa hẹn hấp dẫn ấy tiềm ẩn nguy cơ quảng cáo sai sự thật, lôi kéo người tham gia các mô hình kinh doanh đa cấp, thậm chí lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Quảng cáo thổi phồng

Gần đây, mạng xã hội xôn xao vì một hình ảnh được cho là của một khóa học làm giàu, tổng giá trị 1,488 tỷ đồng. Khóa học gồm 24 buổi đào tạo được ghi giá 826 triệu đồng; 12 buổi tư vấn riêng được ghi giá 300 triệu đồng, bộ tài liệu mật thêm 100 triệu đồng. Tổng giá trị được giới thiệu là 1,488 tỷ đồng, nhưng mức chào bán ưu đãi trong ngày chỉ còn 300 triệu đồng.

Một khóa học đầu tư bất động sản gây “sốt” mạng xã hội.

Theo thông tin được chia sẻ trên mạng xã hội, khóa học nói trên được giới thiệu bởi Nguyễn A.Đ còn được biết đến với tên gọi “Master A.Đ”. Trên trang cá nhân, người này giới thiệu là Chủ tịch HĐQT một công ty kinh doanh bất động sản.

Thông tin này thu hút sự chú ý, đồng thời làm dấy lên những tranh luận về tính minh bạch của các khóa học làm giàu có học phí lên tới hàng trăm triệu, thậm chí cả tỷ đồng.

Thực tế, vài năm gần đây, các khóa học đầu tư, làm giàu trong lĩnh vực tài chính, chứng khoán và bất động sản được quảng bá rầm rộ trên mạng xã hội. Từ những khóa học đắt đỏ vài trăm triệu đồng đến các khóa học vài trăm nghìn đồng, loại nào cũng có, miễn là người học có nhu cầu. Không ít khóa học sử dụng những lời giới thiệu hấp dẫn như “siêu lợi nhuận”, “đầu tư lãi cao”, “tự do tài chính”, thu hút người có nhu cầu cải thiện thu nhập, gia tăng tài sản.

Nhiều cá nhân không chỉ giới thiệu kinh nghiệm đầu tư mà còn đưa ra những tuyên bố đầy tham vọng về kết quả tài chính, rằng tài sản sẽ tăng lên gấp nhiều lần chỉ sau một thương vụ. Trong các hội nhóm trên mạng xã hội, nhiều tài khoản liên tục chia sẻ hình ảnh lợi nhuận, thu nhập cao, cuộc sống giàu có hoặc những lời cảm ơn đối với “thầy”, “chuyên gia” đã dẫn dắt mình vào con đường kinh doanh, đầu tư. Tuy nhiên, những nội dung này được dàn dựng hoặc do chính các đối tượng tạo ra nhằm tạo hiệu ứng đám đông, tạo uy tín, dẫn dụ người mới tham gia.

Một khóa học trực tuyến về đầu tư cổ phiếu được chào bán với giá 300.000 đồng, kèm lời giới thiệu có thể giúp học viên xây dựng tư duy đầu tư, nhận diện rủi ro và hướng tới nhóm nhà đầu tư có kết quả tốt trên thị trường.

Một chương trình khác quảng bá phương pháp đầu tư chứng khoán dựa trên “luật nhân quả”, đồng thời giới thiệu mức lợi nhuận 171% trong 12 tháng đầu tiên áp dụng phương pháp.

Có chương trình đào tạo chứng khoán còn được chào bán với giá khoảng 20 triệu đồng mỗi khóa. Nội dung quảng bá thường nhấn mạnh kinh nghiệm nhiều năm của người đứng lớp, thành tích đầu tư trong các giai đoạn thị trường cụ thể và số lượng học viên đã tham gia. Nhưng thực tế không ít nhà đầu tư thua lỗ lớn khi trót tham gia khóa học và nghe lời khuyên từ các thầy, chuyên gia chứng khoán xuống tiền mua một vài mã cổ phiếu không có tiềm năng.

Gần đây, tiếp thị liên kết (affiliate) đang trở thành xu hướng kiếm thêm thu nhập, kéo theo sự nở rộ của các khóa học có chi phí từ vài trăm nghìn đến hàng chục triệu đồng. Đây là hình thức quảng bá sản phẩm, dịch vụ thông qua đường dẫn hoặc công cụ theo dõi riêng, người tham gia nhận hoa hồng khi phát sinh giao dịch đáp ứng điều kiện của chương trình.

Một trang web khóa học giá rẻ quảng bá các khóa học làm affiliate có giá từ vài triệu đến vài chục triệu đồng nhưng đang được khuyến mãi với giá cực rẻ chỉ còn vài trăm nghìn đồng.

Những lời quảng cáo về thu nhập “khủng” khiến nhiều người sẵn sàng chi tiền cho các khóa học. Tuy nhiên, giữa kỳ vọng kiếm tiền nhanh và năng lực làm nghề thực tế vẫn là khoảng cách không nhỏ. Không ít người mất tiền nhưng không thu lại hiệu quả như mong muốn. Thậm chí nhiều nạn nhân đã mắc bẫy từ những khóa học làm giàu khi bị lừa xuống tiền đầu tư bằng những lời mật ngọt.

Ban đầu, người tham gia có thể được cung cấp một số nội dung miễn phí để tạo lòng tin. Sau đó, đối tượng tiếp tục giới thiệu các gói học nâng cao, “gói đầu tư”, “gói thành viên” với mức phí ngày càng cao, thậm chí đưa ra những lời hứa hẹn về thu nhập hoặc lợi nhuận không có căn cứ.

Bẫy lừa từ những khóa học làm giàu

Mới đây, ngày 25/10, Bộ Công an đã triệt phá thành công chuyên án lừa đảo huy động vốn quy mô cực lớn núp bóng công nghệ AI mang tên TATAO LIVE, nền tảng được quảng bá sử dụng AI tự động livestream bán hàng. Người tham gia mua gói kích hoạt rồi nhận tiền trên ứng dụng; các gói Matrix được chào từ 14,9 triệu đến 418,9 triệu đồng.

Các đối tượng trong đường dây lừa đảo huy động vốn quy mô cực lớn núp bóng công nghệ AI mang tên TATAO LIVE.

Giai đoạn đầu, hệ thống thực tế có chi trả, khiến nhiều người tin tưởng và tiếp tục nộp tiền. Tuy nhiên, theo kết quả điều tra, ứng dụng không có dữ liệu đơn hàng, khách hàng hay chứng từ thanh toán để chứng minh doanh thu thương mại điện tử. Tiền trả người trước lấy từ tiền người sau. Cơ quan điều tra đã khởi tố 7 bị can, xác định bị hại nộp 404 tỷ đồng vào hệ thống, bước đầu thu hồi hơn 8,6 tỷ đồng.

Đây không phải là lần đầu tiên cơ quan chức năng triệt phá một đường dây lừa đảo núp bóng công nghệ, tổ chức khóa học, livestream, tương tác, đánh vào tâm lý ham làm giàu của người dân.

Một trường hợp đã có bản án sơ thẩm là Nguyễn Dương Kiều Vy, chủ kênh TikTok Kiều Vy Official chuyên chia sẻ về khởi nghiệp, kinh doanh. Ngày 5/8/2026, TAND TP Hà Nội tuyên Vy 18 năm tù về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản; Vy cùng đồng phạm chiếm đoạt hơn 15 tỷ đồng của 12 bị hại.

Trong đó có chủ một chuỗi đồ uống tìm đến Vy để được tư vấn phát triển kinh doanh. Sau khi đã thanh toán phí tư vấn, người này tiếp tục tin lời Vy về khả năng kết nối nhượng quyền, tìm nhà đầu tư mở rộng chuỗi và chuyển hơn 1,6 tỷ đồng. Theo cáo trạng, những thông tin kết nối này là gian dối.

Nếu Kiều Vy khai thác niềm tin vào khả năng mở rộng kinh doanh, thì vụ án liên quan Phó Đức Nam (Mr Pips) và Lê Khắc Ngọ (Mr Hunter) là trường hợp đáng chú ý khi xây dựng hình ảnh giàu có để hút người đầu tư.

Lê Khắc Ngọ tự xưng là một nhà đầu tư, cố vấn tài chính và có hoạt động bán các khóa học đầu tư trước khi bị bắt.

Trước khi bị bắt và đưa ra xét xử, Lê Khắc Ngọ được giới thiệu trên mạng xã hội với hình ảnh một nhà đầu tư, cố vấn tài chính và có hoạt động bán các khóa học đầu tư. Phó Đức Nam cũng thường xuyên xuất hiện trên mạng với nội dung chia sẻ kinh nghiệm đầu tư và kiếm tiền.

Trong quá trình điều tra, cơ quan chức năng xác định đường dây đã sử dụng các công ty, nhân viên tư vấn và những phương thức tác động tâm lý để dụ khách hàng nạp tiền vào các hoạt động đầu tư.

Khát vọng làm giàu không có gì sai, việc đầu tư cho tri thức và phát triển bản thân cũng là điều cần thiết. Nhưng làm giàu là một quá trình đòi hỏi kiến thức, năng lực, sự kiên trì và cả những rủi ro phải được nhận diện. Không có khóa học nào có thể bảo đảm biến một người chưa có kinh nghiệm thành triệu phú chỉ sau vài ngày hay vài tháng.

Cục An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao cảnh báo người dân cần thận trọng trước những lời quảng cáo về cơ hội làm giàu nhanh, thu nhập vượt trội hoặc các chương trình đào tạo kinh doanh được giới thiệu với những quyền lợi hấp dẫn.

Theo cơ quan chức năng, đằng sau những lời giới thiệu này có thể tiềm ẩn nguy cơ quảng cáo sai sự thật, cung cấp thông tin thiếu minh bạch, lôi kéo người tham gia các mô hình kinh doanh kém hiệu quả, thậm chí lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Các đối tượng có thể sử dụng hình ảnh thành công, danh xưng chuyên gia, những câu chuyện làm giàu hoặc phản hồi được dàn dựng để tạo lòng tin. Tâm lý mong muốn đổi đời nhanh chóng, cải thiện thu nhập trong thời gian ngắn có thể khiến người học đưa ra quyết định chi tiền khi chưa tìm hiểu đầy đủ về nội dung đào tạo, năng lực người giảng dạy hay tính khả thi của những cam kết được đưa ra.

Để tự bảo vệ mình, người dân cần:

- Tìm hiểu kỹ danh tính người cung cấp dịch vụ, nội dung khóa học, hợp đồng, học phí và chính sách hoàn tiền.

- Cảnh giác với cam kết “làm giàu nhanh”, “lợi nhuận chắc chắn”, lời mời gọi đầu tư hoặc yêu cầu chuyển tiền gấp.

- Không vay mượn, chuyển tiền hay cung cấp thông tin cá nhân, tài khoản ngân hàng chỉ vì tin vào quảng cáo hoặc lời giới thiệu trên mạng.

- Lưu giữ bằng chứng giao dịch, tin nhắn, nội dung quảng cáo và kịp thời trình báo cơ quan Công an khi phát hiện dấu hiệu lừa đảo.

Làm giàu bền vững cần kiến thức, năng lực và sự kiểm chứng thực tế; đừng để những lời hứa hẹn hấp dẫn đánh đổi bằng tiền bạc và công sức của chính mình.

Tỉnh táo trước quảng cáo - Kiểm chứng trước khi trả tiền - Chủ động bảo vệ tài sản!

https://cand.vn/ma-tran-khoa-hoc-lam-giau-post826748.html

Theo Báo CAND