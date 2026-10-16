Thăng Long Vĩnh Phúc: Tăng tốc sản xuất, thúc đẩy tăng trưởng

Với hạ tầng được đầu tư đồng bộ, hiện đại, Khu công nghiệp Thăng Long Vĩnh Phúc đang tạo nền tảng để các doanh nghiệp đẩy mạnh sản xuất, tăng cường kết nối công nghệ và mở rộng thị trường xuất khẩu. Hoạt động của các nhà máy tại đây góp phần thúc đẩy tăng trưởng công nghiệp, tạo động lực phát triển kinh tế địa phương.

Hạ tầng kỹ thuật của Khu công nghiệp Thăng Long Vĩnh Phúc được đầu tư đồng bộ, tạo điều kiện cho doanh nghiệp tăng tốc, hướng tới mục tiêu tăng trưởng cả năm.

Tại đây, hệ thống trạm biến áp, công trình xử lý nước thải được đầu tư hiện đại, thông minh.

Hệ thống xử lý nước thải đáp ứng nhu cầu xử lý tập trung, đồng thời có vai trò đặc biệt quan trọng trong giai đoạn doanh nghiệp tập trung nguồn lực cho những tháng cuối năm.

Không khí làm việc ở Công ty Cổ phần Tập đoàn CNC Tech gắn với yêu cầu tập trung cho sản xuất, hướng tới hoàn thành kế hoạch đã đề ra.

Trong nhà xưởng, mỗi công đoạn, mỗi vị trí làm việc đều được tập trung cao độ bảo đảm nhịp độ sản xuất và chất lượng sản phẩm.

Môi trường làm việc thân thiện, giúp người lao động yên tâm cống hiến, duy trì năng suất.

Công ty tăng cường tổ chức hội thảo thúc đẩy kết nối, trao đổi, chia sẻ công nghệ và tìm hiểu cơ hội đầu tư ngay tại công ty.

Tại Nhà máy Lumi Smart Factory, trong giai đoạn cuối năm, yêu cầu về tiến độ sản xuất luôn đi cùng yêu cầu kiểm soát chất lượng.

Không khí sản xuất diễn ra hết sức khẩn trương, công nhân tăng ca, làm thêm, đáp ứng yêu cầu công việc.

Mỗi sản phẩm của công ty đưa ra thị trường vừa mang giá trị thương mại, vừa góp phần xây dựng uy tín của thương hiệu công nghệ Việt.

Cũng tại Khu công nghiệp Thăng Long Vĩnh Phúc, việc tăng tốc sản xuất cũng đang diễn ra hết sức khẩn trương tại Công ty TNHH ToTo Việt Nam.

Những ngày này, các doanh nghiệp tại KCN Thăng Long Vĩnh Phúc đang tiếp tục nâng cao năng lực sản xuất, quyết tâm chuyển nguồn lực đầu tư thành kết quả tăng trưởng.

Lê Minh