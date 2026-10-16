Phóng sự - Ghi chép
Cập nhật:  GMT+7
Print Tiktok    

Thăng Long Vĩnh Phúc: Tăng tốc sản xuất, thúc đẩy tăng trưởng

Với hạ tầng được đầu tư đồng bộ, hiện đại, Khu công nghiệp Thăng Long Vĩnh Phúc đang tạo nền tảng để các doanh nghiệp đẩy mạnh sản xuất, tăng cường kết nối công nghệ và mở rộng thị trường xuất khẩu. Hoạt động của các nhà máy tại đây góp phần thúc đẩy tăng trưởng công nghiệp, tạo động lực phát triển kinh tế địa phương.

Thăng Long Vĩnh Phúc: Tăng tốc sản xuất, thúc đẩy tăng trưởngHạ tầng kỹ thuật của Khu công nghiệp Thăng Long Vĩnh Phúc được đầu tư đồng bộ, tạo điều kiện cho doanh nghiệp tăng tốc, hướng tới mục tiêu tăng trưởng cả năm.

Thăng Long Vĩnh Phúc: Tăng tốc sản xuất, thúc đẩy tăng trưởngTại đây, hệ thống trạm biến áp, công trình xử lý nước thải được đầu tư hiện đại, thông minh.

Thăng Long Vĩnh Phúc: Tăng tốc sản xuất, thúc đẩy tăng trưởngHệ thống xử lý nước thải đáp ứng nhu cầu xử lý tập trung, đồng thời có vai trò đặc biệt quan trọng trong giai đoạn doanh nghiệp tập trung nguồn lực cho những tháng cuối năm.

Thăng Long Vĩnh Phúc: Tăng tốc sản xuất, thúc đẩy tăng trưởngKhông khí làm việc ở Công ty Cổ phần Tập đoàn CNC Tech gắn với yêu cầu tập trung cho sản xuất, hướng tới hoàn thành kế hoạch đã đề ra.

Thăng Long Vĩnh Phúc: Tăng tốc sản xuất, thúc đẩy tăng trưởngTrong nhà xưởng, mỗi công đoạn, mỗi vị trí làm việc đều được tập trung cao độ bảo đảm nhịp độ sản xuất và chất lượng sản phẩm.

Thăng Long Vĩnh Phúc: Tăng tốc sản xuất, thúc đẩy tăng trưởngMôi trường làm việc thân thiện, giúp người lao động yên tâm cống hiến, duy trì năng suất.

Thăng Long Vĩnh Phúc: Tăng tốc sản xuất, thúc đẩy tăng trưởngCông ty tăng cường tổ chức hội thảo thúc đẩy kết nối, trao đổi, chia sẻ công nghệ và tìm hiểu cơ hội đầu tư ngay tại công ty.

Thăng Long Vĩnh Phúc: Tăng tốc sản xuất, thúc đẩy tăng trưởngTại Nhà máy Lumi Smart Factory, trong giai đoạn cuối năm, yêu cầu về tiến độ sản xuất luôn đi cùng yêu cầu kiểm soát chất lượng.

Thăng Long Vĩnh Phúc: Tăng tốc sản xuất, thúc đẩy tăng trưởngKhông khí sản xuất diễn ra hết sức khẩn trương, công nhân tăng ca, làm thêm, đáp ứng yêu cầu công việc.

Thăng Long Vĩnh Phúc: Tăng tốc sản xuất, thúc đẩy tăng trưởngMỗi sản phẩm của công ty đưa ra thị trường vừa mang giá trị thương mại, vừa góp phần xây dựng uy tín của thương hiệu công nghệ Việt.

Thăng Long Vĩnh Phúc: Tăng tốc sản xuất, thúc đẩy tăng trưởngCũng tại Khu công nghiệp Thăng Long Vĩnh Phúc, việc tăng tốc sản xuất cũng đang diễn ra hết sức khẩn trương tại Công ty TNHH ToTo Việt Nam.

Thăng Long Vĩnh Phúc: Tăng tốc sản xuất, thúc đẩy tăng trưởng

Những ngày này, các doanh nghiệp tại KCN Thăng Long Vĩnh Phúc đang tiếp tục nâng cao năng lực sản xuất, quyết tâm chuyển nguồn lực đầu tư thành kết quả tăng trưởng.

Lê Minh


Lê Minh

 Từ khóa: Tỉnh Phú Thọ Báo Phú Thọ Đền Hùng Vĩnh Phúc Tăng trưởng Thăng long Sản xuất Khu công nghiệp Doanh nghiệp thị trường xuất khẩu động lực phát triển Công nghệ Hiện đại
 {name} - {time}
 Trả lời
{body}
 {name} - {time}
{body}

Bình luận
0 bình luận
Xem thêm
Ý KIẾN CỦA BẠN (1000 ký tự)

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Xem thêm

Tăng tốc phát triển công nghiệp

Tăng tốc phát triển công nghiệp
2026-10-13 07:14:00

baophutho.vn Thời điểm cuối năm, các nhà máy, xí nghiệp, các khu, cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh đồng loạt tăng tốc sản xuất, tạo nên những chuyển động...

Trải nghiệm sản vật tiến Vua

Trải nghiệm sản vật tiến Vua
2026-10-12 14:36:00

baophutho.vn Cùng với bưởi Sửu Chí Đám, bưởi Bằng Luân là giống bưởi đặc sản làm nên thương hiệu Bưởi Đoan Hùng, nổi tiếng với hương thơm dịu, vị ngọt đậm...

Khi tấc đất hóa... tình quê

Khi tấc đất hóa... tình quê
2026-10-11 08:47:00

baophutho.vn Nhiều địa phương đang từng ngày đổi thay từ sự chung sức, đồng lòng của Nhân dân. Nhiều trục đường chính dẫn vào khu dân cư vốn nhỏ hẹp, thường...

“Tiên chỉ” làng nỏ

“Tiên chỉ” làng nỏ
2026-10-10 07:37:00

baophutho.vn Nếu coi phong trào bắn nỏ của Tân Sơn là một ngôi làng thì vị trí “Tiên chỉ” không ai xứng đáng hơn ông Hà Văn Phong (thôn Tân Thành). Với ông,...

Pà Cò gian nan đưa trẻ tới trường

Pà Cò gian nan đưa trẻ tới trường
2026-10-08 08:26:00

baophutho.vn Pà Cò là xã vùng cao, địa bàn rộng, dân cư phân tán, giao thông còn khó khăn, tỷ lệ hộ nghèo và cận nghèo cao. Với 67% dân số là người Mông,...

Tin liên quan

Gợi ý

English Facebook Liên hệ tòa soạn Liên hệ quảng cáo: 0210.3814337/0966.683988 (quangcao.baophutho@gmail.com)

Giám đốc: Vi Mạnh Hùng

Giấy phép hoạt động số 154/GP-BTTTT, do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 24/3/2022

Trụ sở tòa soạn: Đường Nguyễn Tất Thành - P. Việt Trì - tỉnh Phú Thọ

Đường dây nóng: 039.558.7799; Email: info@baophutho.vn

Liên hệ quảng cáo: 0210.3814337/ 0966.683.988. Email:quangcao.baophutho@gmail.com

Mọi thông tin sao chép, khai thác và tổng hợp tin tức từ website đều phải ghi rõ nguồn baophutho.vn, gắn kèm liên kết gốc và phải được sự đồng ý của Báo và Phát thanh, Truyền hình Phú Thọ bằng văn bản

Chứng nhận tín nhiệm mạng

POWERED BY
Việt Long