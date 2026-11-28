Cuộc sống mới của người Dao trên đỉnh núi Biều

Nằm nép mình bên dãy núi Biều hùng vĩ, bản Sưng Bai, xã Cao Sơn là nơi cộng đồng người Dao Tiền sinh sống từ bao đời nay. Địa thế núi cao, biệt lập cùng những nét văn hóa truyền thống được gìn giữ đã tạo nên bản sắc riêng cho bản làng. Từ một thôn dân cư còn nhiều khó khăn, Sưng Bai đang từng bước đổi thay nhờ phát huy giá trị văn hóa bản địa gắn với phát triển du lịch cộng đồng, tạo sinh kế và nâng cao thu nhập cho người dân.

Vẻ đẹp nguyên sơ của bản làng người Dao Tiền xã Cao Sơn bên dãy núi Biều.

Từ một ngôi làng heo hút...

Cách đây ít năm, để đến bản Sưng Bai, du khách phải vượt qua quãng đường mòn nhỏ hẹp, quanh co khoảng 20km. Nằm sâu trong núi, bản làng gần như tách biệt với bên ngoài, giữ nguyên vẻ hoang sơ, tĩnh lặng. Khi ấy, hạ tầng còn thiếu thốn, nhất là giao thông, điện lưới, sóng viễn thông và các dịch vụ thiết yếu. Đời sống đồng bào Dao Tiền chủ yếu dựa vào sản xuất nông nghiệp, trong khi điều kiện đi lại khó khăn, đất sản xuất hạn chế, sinh kế chưa đa dạng. Việc tiếp cận khoa học kỹ thuật và các ngành nghề phi nông nghiệp cũng còn nhiều trở ngại.

Ngày ngày, ông Lý Hồng Minh vẫn luyện viết chữ Nôm Dao và răn dạy con cháu giữ di sản văn hóa của dân tộc Dao Tiền.

Già làng Lý Hồng Minh (65 tuổi) nhớ lại: Trước đây, người dân trong bản chủ yếu sống bằng nghề nông. Diện tích lúa nước ít, bà con phần lớn canh tác lúa nương nên năng suất thấp. Chăn nuôi còn nhỏ lẻ, chủ yếu phục vụ nhu cầu gia đình; việc giao lưu, trao đổi hàng hóa với bên ngoài chưa phát triển.

Hiện bản Sưng Bai có 162 nóc nhà, trong đó hơn một nửa là hộ người Dao Tiền sống quần cư trên đỉnh núi Biều. Đây cũng là một trong những bản làng còn lưu giữ được nhiều nét văn hóa truyền thống đặc sắc của dân tộc Dao Tiền. Nổi bật là hệ thống tín ngưỡng, trang phục với hai gam màu chàm, đen chủ đạo cùng kỹ thuật in hoa văn bằng sáp ong độc đáo, các loại hình diễn xướng dân gian và chữ Nôm Dao cổ.

Những giá trị văn hóa, cùng cảnh quan thiên nhiên nguyên sơ, đang trở thành nguồn lực quan trọng để người dân Sưng Bai đổi mới tư duy, tìm hướng phát triển kinh tế, từng bước thoát nghèo, vươn lên làm giàu.

Trở thành điểm sáng du lịch cộng đồng

Với sự quan tâm của Đảng, Nhà nước và sự đồng hành của các chương trình, dự án hỗ trợ bảo tồn văn hóa, tạo sinh kế, tiềm năng du lịch cộng đồng ở Sưng Bai từng bước được khai thác. Nhiều giá trị di sản của người Dao Tiền như kiến trúc nhà ở, trang phục, tiếng nói, chữ viết, lễ hội và nếp sinh hoạt truyền thống được gìn giữ, phát huy. Đặc biệt, các nghề thủ công như làm giấy dó, dệt thổ cẩm, chế biến thuốc nam được khôi phục, vừa bảo tồn tri thức bản địa, vừa tạo ra sản phẩm phục vụ du khách. Các dự án đã hỗ trợ thành lập, duy trì hoạt động của những tổ hợp tác, nhóm nghề làm giấy dó, dệt thổ cẩm và thuốc nam tại địa phương.

Du khách tìm hiểu, trải nghiệm nghề thủ công truyền thống ở bản Sưng Bai.

Cùng với bảo tồn văn hóa, người dân từng bước tham gia vào hoạt động kinh doanh dịch vụ du lịch. Qua tuyên truyền, vận động, một số hộ mạnh dạn đầu tư mô hình homestay, đón khách lưu trú và trải nghiệm. Hàng trăm lao động trong bản tham gia các hoạt động dịch vụ, từ lưu trú, ẩm thực, biểu diễn văn nghệ đến tổ chức tour khám phá, trải nghiệm sản xuất nông nghiệp. Qua đó, du lịch không chỉ tạo thêm việc làm mà còn mở ra hướng sinh kế mới, giảm sự phụ thuộc vào sản xuất nông nghiệp.

Chị Lý Thị Hằng, một hộ kinh doanh dịch vụ homestay, chia sẻ: Dù cuộc sống chưa thực sự khá giả, du lịch cộng đồng đã giúp các gia đình ở Sưng Bai cải thiện thu nhập, có thêm việc làm và giảm bớt sự phụ thuộc vào nông nghiệp.

Là một trong những hộ tiên phong phát triển dịch vụ lưu trú, chị Hằng mong muốn mô hình được duy trì lâu dài, vừa tạo sinh kế bền vững, vừa góp phần gìn giữ, lan tỏa bản sắc văn hóa Dao Tiền và nâng cao trải nghiệm cho du khách.

Đến Sưng Bai, du khách có dịp khám phá những nét văn hóa đặc trưng của người Dao Tiền qua trang phục truyền thống đeo tiền, những ngôi nhà trình tường lợp mái cọ; tìm hiểu nghi lễ cấp sắc trang nghiêm, hòa mình vào các hoạt động sinh hoạt cộng đồng và điệu múa chuông rộn ràng. Bên cạnh đó là những trải nghiệm nghề thủ công truyền thống, khám phá cảnh quan thiên nhiên và tìm hiểu các tri thức bản địa được lưu truyền qua nhiều thế hệ.

Các hộ làm du lịch cộng đồng tổ chức tour khám phá thiên nhiên, trải nghiệm hoạt động sản xuất nông nghiệp cho du khách.

Nhờ những giá trị riêng có, Sưng Bai đang trở thành điểm đến du lịch cộng đồng thu hút đông đảo du khách, trong đó có nhiều khách quốc tế. Chị Lý Sao Mai, điều phối viên du lịch cộng đồng bản Sưng Bai cho biết: Khoảng 80% tổng lượt khách và doanh thu du lịch của bản đến từ khách nước ngoài. Không chỉ bị hấp dẫn bởi cảnh quan thiên nhiên, du khách còn quan tâm, yêu thích những giá trị văn hóa đặc sắc của người Dao Tiền. Đây chính là yếu tố tạo nên sức khác biệt cho điểm đến.

Từ một bản làng còn nhiều khó khăn, Sưng Bai đang từng bước chuyển mình. Hạ tầng phục vụ du lịch và các công trình thiết yếu được quan tâm đầu tư, ngày càng hoàn thiện. Hiện có khoảng 50 hộ gia đình người Dao Tiền tham gia chuỗi hoạt động du lịch cộng đồng. Các ngành nghề hỗ trợ như nông nghiệp sạch, thủ công truyền thống cũng từng bước phát triển, góp phần đa dạng hóa sinh kế. Năm 2026, thu nhập bình quân đầu người của xóm đạt gần 40 triệu đồng/năm.

Cuộc sống của đồng bào Dao Tiền ở bản Sưng Bai ngày càng khởi sắc nhờ phát huy giá trị di sản gắn với phát triển du lịch.

Bí thư Chi bộ bản Sưng Bai Lý Văn Nghĩa khẳng định: Đồng bào Dao Tiền luôn trân trọng sự quan tâm, hỗ trợ của Đảng, Nhà nước thông qua các chính sách phát triển kinh tế - xã hội, đồng thời tự hào về bản sắc văn hóa dân tộc. Thời gian tới, cộng đồng sẽ tiếp tục nâng cao ý thức bảo vệ cảnh quan thiên nhiên, gìn giữ và phát huy các giá trị di sản, gắn bảo tồn văn hóa với phát triển du lịch bền vững, từng bước nâng cao đời sống vật chất, tinh thần.

Trên đỉnh núi Biều, cuộc sống của người Dao Tiền ở Sưng Bai đang đổi thay từng ngày. Những giá trị văn hóa được trao truyền qua nhiều thế hệ không chỉ là niềm tự hào của cộng đồng mà còn trở thành nguồn lực phát triển. Giữ gìn bản sắc, bảo vệ cảnh quan và phát triển sinh kế từ chính lợi thế quê hương đang mở ra hướng đi mới, giúp bản làng vươn lên mà vẫn gìn giữ được nét riêng vốn có.

Bùi Minh