Sức bật mới ở Trung Sơn

Với sự quan tâm đầu tư của Đảng, Nhà nước thông qua các chương trình mục tiêu quốc gia, cùng quyết tâm đổi mới phương thức lãnh đạo, điều hành của cấp ủy, chính quyền địa phương, xã miền núi đặc biệt khó khăn Trung Sơn đang từng bước bứt phá, khơi dậy tiềm năng kinh tế đồi rừng, nâng cao đời sống đồng bào các dân tộc.

Diện mạo mới từ những công trình hạ tầng thiết yếu

Trụ sở Đảng ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ xã Trung Sơn mới được đầu tư xây dựng, đưa vào hoạt động.

Cách đây vài năm, nhắc đến Trung Sơn là nhắc đến một xã vùng cao có địa hình chia cắt phức tạp, núi cao, vực sâu, những tuyến đường hẹp thường xuyên sạt lở mỗi mùa mưa lũ. Toàn xã có 13 thôn với hơn 6.000 nhân khẩu (1.442 hộ), chủ yếu là đồng bào Mường, Dao, Mông sinh sống phân tán; trong đó có tới 12 thôn thuộc diện đặc biệt khó khăn. Không thuộc diện thực hiện sáp nhập đơn vị hành chính cấp xã, Trung Sơn bước vào giai đoạn phát triển mới với nhiều khó khăn, thách thức, nhất là về hạ tầng và sinh kế bền vững.

Bước ngoặt thực sự đến khi nguồn lực từ Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi (theo Quyết định số 1719/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ) được triển khai đồng bộ, tạo “cú huých” giúp địa phương tháo gỡ những “điểm nghẽn” cố hữu.

Công trình hồ chứa nước Ngòi Giành đưa vào vận hành ổn định, không chỉ tạo cảnh quan sinh thái mà còn giải quyết căn bản nhu cầu nước sinh hoạt và sản xuất cho đồng bào các dân tộc xã Trung Sơn.

Về Trung Sơn những ngày cuối năm 2026, tuyến đường độc đạo dẫn vào trung tâm xã đã được nâng cấp khang trang, mặt đường rộng phẳng. Ngay tại cửa ngõ dẫn vào xã, công trình hồ chứa nước Ngòi Giành cùng hệ thống đường ống dẫn nước sạch đi các thôn đã hoàn thiện, vận hành ổn định, giải quyết căn bản nhu cầu nước sinh hoạt và sản xuất cho người dân. Đến nay, các chỉ tiêu về đường giao thông đến trung tâm thôn, trường lớp học, trạm y tế, tỷ lệ hộ sử dụng điện lưới quốc gia, sử dụng nước sinh hoạt hợp vệ sinh và tiếp cận thông tin của xã đều đạt 100%.

Đặc biệt, trong năm 2026, từ nguồn vốn đầu tư công, hơn 33,3 tỷ đồng được phân bổ cho 21 dự án thuộc các lĩnh vực giao thông nông thôn, giáo dục, văn hóa và hạ tầng kỹ thuật. Những tuyến đường liên thôn như Đồng Măng đi thôn Bóp, thôn Sặt đi thôn Châu Đá, đường từ Trạm Y tế xã đi thôn Dích... đang từng ngày nối dài mạch máu giao thông, mở ra không gian phát triển mới cho vùng đất khó.

Đánh thức tiềm năng kinh tế đồi rừng, tạo sinh kế bền vững

Xác định phát triển sản xuất, tạo ra sinh kế bền vững là giải pháp căn cơ để giảm nghèo, cấp ủy, chính quyền xã Trung Sơn tập trung khai thác lợi thế về đất đai, khí hậu và tập quán canh tác của đồng bào. Trên cơ sở Nghị quyết số 10-NQ/ĐU của Đảng ủy xã về phát triển kinh tế đồi rừng, trọng tâm là cây quế, địa phương đã quy hoạch vùng nguyên liệu quế tập trung trên 2.500ha và được cấp chứng nhận bảo hộ nhãn hiệu tập thể.

Với diện tích trên 2.500ha được cấp bảo hộ nhãn hiệu tập thể, cây quế đang trở thành cây trồng chủ lực giúp đồng bào giảm nghèo bền vững.

Từ chỗ chỉ bán vỏ quế thô giá trị thấp, trên địa bàn đã hình thành các cơ sở sơ chế, chế biến dược liệu và sản phẩm thủ công, mở hướng phát triển các hợp tác xã liên kết chuỗi giá trị.

Riêng 10 tháng đầu năm 2026, toàn xã trồng mới 180ha rừng tập trung (đạt 90% kế hoạch năm) và 80.000 cây phân tán (vượt 14,3% kế hoạch); duy trì giao khoán bảo vệ hơn 2.542ha rừng cho 15 tổ bảo vệ rừng cộng đồng, giữ vững màu xanh đại ngàn.

Bên cạnh cây quế, xã còn trồng cây dược liệu (Mạch Môn), nuôi cá tầm nước lạnh, duy trì sản xuất lúa vụ Xuân..., từng bước nâng cao giá trị thu nhập trên một đơn vị diện tích.

Mô hình nuôi cá tầm nước lạnh tại thôn Khe Nhồi mở ra hướng phát triển kinh tế mới, giúp người dân địa phương khai thác hiệu quả lợi thế nguồn nước và khí hậu vùng cao.

Không chỉ tập trung phát triển sản xuất, Trung Sơn còn chú trọng gắn phát triển kinh tế với bảo tồn, phát huy bản sắc văn hóa các dân tộc Mường, Dao, Mông. Xã vừa khánh thành Điểm du lịch tiêu biểu vùng đồng bào dân tộc thiểu số tại thôn Đâng với chủ đề “Trung Sơn - Điểm đến yêu thương” và tổ chức thành công chương trình “Sắc màu văn hóa, phiên chợ tình vùng cao Trung Sơn năm 2026” vào trung tuần tháng 11.

Ngoài giới thiệu sản vật đặc trưng vùng cao và sản phẩm OCOP, chương trình “Sắc màu văn hóa, phiên chợ tình vùng cao Trung Sơn năm 2026” đã tái hiện sinh động không gian chợ phiên, phong tục truyền thống, các trò chơi dân gian như đi cầu kiều, tung còn, kéo co cùng đêm hội lửa trại, múa vòng xòe đoàn kết. Kết hợp với cảnh quan sinh thái hồ Ngòi Giành, mô hình du lịch cộng đồng đang mở ra hướng đi đầy triển vọng cho kinh tế dịch vụ địa phương.

Không gian “Sắc màu văn hóa, phiên chợ tình vùng cao Trung Sơn” thu hút đông đảo người dân và du khách tham gia, góp phần bảo tồn bản sắc văn hóa gắn với phát triển du lịch cộng đồng.

Kinh tế khởi sắc tạo nguồn lực để Trung Sơn thực hiện tốt chính sách an sinh xã hội. Từ nguồn vốn chương trình mục tiêu quốc gia và sự chung tay của cộng đồng, xã đã hỗ trợ chuyển đổi nghề cho 110 hộ, hoàn thành xóa nhà tạm cho 11 hộ nghèo trong giai đoạn 2025-2026; 100% người dân được cấp thẻ bảo hiểm y tế; trẻ em dưới 3 tuổi được thụ hưởng đầy đủ chính sách dinh dưỡng, kéo giảm tỷ lệ trẻ suy dinh dưỡng thể nhẹ cân xuống mức thấp. Mạng lưới giáo dục sau sắp xếp tinh gọn còn 3 trường công lập (Mầm non, Phổ thông dân tộc bán trú Tiểu học Trung Sơn, Phổ thông dân tộc bán trú THCS Trung Sơn) hoạt động ổn định, giữ vững chuẩn phổ cập giáo dục và xóa mù chữ mức độ 2. An ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được bảo đảm, giữ vững địa bàn xã không có ma túy.

Quyết tâm tháo gỡ “điểm nghẽn” để bứt phá

Bên cạnh những kết quả đạt được, Trung Sơn vẫn đối diện với không ít thách thức. Toàn xã hiện còn 218 hộ nghèo, chiếm 15% và 246 hộ cận nghèo. Đáng chú ý, việc thực hiện các tiêu chí xã nông thôn mới theo bộ tiêu chí giai đoạn 2026-2030 còn nhiều khó khăn, đòi hỏi nguồn lực đầu tư rất lớn.

Một số khu dân cư vùng sâu như Gầy, Bằng, Nhồi, Ngọt vẫn thiếu điện, sóng viễn thông yếu.

Đặc biệt, tuyến đường kết nối Trung Sơn với xã Thượng Long nhằm phá thế độc đạo khi xảy ra thiên tai vẫn chưa được triển khai. Bên cạnh đó, tiến độ giải ngân một số nguồn vốn sự nghiệp kéo dài từ năm trước còn chậm do vướng mắc thủ tục thanh quyết toán. Đội ngũ cán bộ, công chức xã còn thiếu so với biên chế, trong khi khối lượng công việc lớn, cũng tạo thêm áp lực trong công tác tổ chức thực hiện nhiệm vụ.

Trao đổi về giải pháp trọng tâm thời gian tới, đồng chí Nguyễn Thị Minh Nguyệt - Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã Trung Sơn cho biết: Cấp ủy, chính quyền xã tiếp tục bám sát sự hướng dẫn, đồng hành của các sở, ngành để rà soát, phân bổ nguồn lực đúng đối tượng, tránh dàn trải. Trọng tâm là đẩy nhanh tiến độ thi công và giải ngân các công trình hạ tầng thiết yếu; gắn hỗ trợ phát triển sản xuất với đào tạo nghề, chuyển giao khoa học kỹ thuật và liên kết bao tiêu sản phẩm quế, dược liệu; đồng thời tập trung tháo gỡ vướng mắc về đất đai để người dân ổn định chỗ ở, yên tâm lao động sản xuất.

Phong trào luyện tập thể dục thể thao tại các thôn góp phần nâng cao đời sống tinh thần và thắt chặt tình đoàn kết trong cộng đồng.

Với sự đầu tư đúng hướng của Nhà nước, sự vào cuộc quyết liệt của hệ thống chính trị cơ sở và tinh thần tự lực vươn lên của đồng bào các dân tộc, diện mạo nông thôn miền núi Trung Sơn đang đổi thay từng ngày, tạo nền tảng vững chắc để địa phương bứt phá trên hành trình giảm nghèo bền vững.

Đinh Vũ