Sông Lô “hồi sinh” hành lang bảo vệ đê điều

Với việc liên tiếp ra quân xử lý các vi phạm hành lang bảo vệ đê điều (HLBVĐĐ), UBND xã Sông Lô đang nỗ lực khắc phục triệt để những tồn tại, sai phạm theo Kết luận số 43/KL-TTr ngày 24/12/2022 của Thanh tra tỉnh Vĩnh Phúc (cũ) liên quan đến công tác quản lý nhà nước về HLBVĐĐ, hồ, đập và vùng phụ cận trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc giai đoạn từ 1/1/2015 đến 31/12/2021...

Công ty TNHH Đại Quang Hùng Mạnh (gần cầu Vĩnh Phú) đã bị UBND xã Sông Lô xử lý vi phạm do tập kết vật liệu vượt ranh giới được cấp phép, kéo dài nhiều năm.

Hàng loạt vi phạm bị... điểm danh

Ngày 7/4/2026, UBND xã Sông Lô ban hành Quyết định số 286/QĐ-UBND về việc thành lập Đoàn kiểm tra, rà soát, xử lý các hành vi vi phạm pháp luật về đê điều, phòng, chống thiên tai, thủy lợi, tài nguyên nước, xây dựng trái phép nhà cửa, công trình, bến bãi, tập kết vật liệu xây dựng (VLXD) trên bãi sông, bờ sông, lấn chiếm không gian thoát lũ, chứa lũ, thoát nước của sông, kênh thủy lợi trên địa bàn xã nhằm cụ thể hóa quyết tâm của chính quyền với việc xử lý nghiêm các sai phạm trong lĩnh vực đê điều.

Cụ thể, qua kiểm tra Hợp tác xã (HTX) Anh Hoàng, khu vực Đồng Nẫu, thôn Phú Cường, xã Tứ Yên (cũ), đoàn kiểm tra yêu cầu HTX Anh Hoàng xuất trình toàn bộ các hồ sơ liên quan đến lĩnh vực hoạt động của HTX, nhưng đại diện HTX không cung cấp được hồ sơ liên quan. Từ kiểm tra, xác minh vị trí, diện tích đất HTX đang sử dụng cho thấy, diện tích này thuộc quỹ đất công ích 5% do UBND xã quản lý, được UBND xã Tứ Yên (cũ) cho thuê thời hạn 5 năm (từ năm 2019 đến 31/12/2024), đến nay đã hết thời hạn. Đoàn đã lập biên bản yêu cầu đại diện HTX cung cấp toàn bộ hồ sơ có căn cứ pháp lý liên quan đến lĩnh vực hoạt động của HTX, dừng hoạt động đến khi được cơ quan Nhà nước có thẩm quyền cho phép; yêu cầu HTX thu dọn toàn bộ tài sản đã tạo lập trên đất trong thời gian 10 ngày (từ 8/4/2026 đến hết 18/4/2026) để trả lại mặt bằng cho UBND xã Sông Lô quản lý.

Tại bến thủy nội địa của ông Nguyễn Văn Hùng, thuộc khu vực Đồng Nẫu, thôn Yên Lương, xã Tứ Yên (cũ), ngày 19/1/2026, UBND xã đã lập biên bản vi phạm hành chính và ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai đối với ông Vũ Trung Hiếu do đã có hành vi vi phạm pháp luật về đất đai. Đoàn kiểm tra yêu cầu ông Hiếu thực hiện nghiêm quyết định xử phạt vi phạm hành chính và khắc phục vi phạm xong trước ngày 18/4/2026.

Một trường hợp khác, tại Công ty TNHH Thế Anh (từ km11+535 đến km11+585), khu vực Soi Nổi, thôn Thượng Trưng, xã Đức Bác (cũ), Đoàn kiểm tra yêu cầu đại diện công ty cung cấp các giấy tờ liên quan đến lĩnh vực hoạt động và lập biên bản làm việc, yêu cầu công ty sử dụng đúng ranh giới, mốc giới, diện tích theo Quyết định số 1256/QĐ-UBND, ngày 29/7/2016 của UBND huyện Sông Lô (cũ); trả lại phần diện tích đất bồi ven sông mà công ty tự ý lấn chiếm, sử dụng không đúng mục đích. Tương tự, Công ty TNHH Đại Quang Hùng Mạnh (từ km9+78 đến km9+850), khu vực Bến phà Đức Bác, thôn Khoái Thượng, xã Đức Bác (cũ), ngày 9/4/2026 đoàn kiểm tra đã mời ông Hoàng Anh, Giám đốc công ty đến UBND xã làm việc; yêu cầu cung cấp toàn bộ hồ sơ liên quan đến lĩnh vực hoạt động, đồng thời lập biên bản làm việc và yêu cầu công ty sử dụng đúng ranh giới, mốc giới, diện tích theo Quyết định số 652/QĐ-UBND, ngày 25/6/2010 của UBND huyện Sông Lô (cũ); yêu cầu công ty trả lại phần diện tích đất bồi ven sông, đất công ích 5% mà công ty đã tự ý lấn chiếm và sử dụng không đúng mục đích; với khu vực được phép sử dụng theo Quyết định số 652/QĐ-UBND, công ty chỉ được làm bến bãi tập kết VLXD, không được sản xuất VLXD, nếu vi phạm sẽ bị xử lý theo quy định của pháp luật...

Xử lý kiên quyết, dứt điểm

Trao đổi về tiến độ xử lý các sai phạm trong lĩnh vực đê điều trên địa bàn xã từ sau ngày 1/7/2025 đến nay, ông Nguyễn Xuân Hưng - Phó trưởng phòng Nông nghiệp và Môi trường xã Sông Lô cho biết: Sở dĩ có nhiều trường hợp vi phạm, chưa bị xử lý dứt điểm, tồn tại kéo dài là do nhận thức pháp luật về đê điều, thủy lợi, đất đai, xây dựng của một bộ phận người dân còn hạn chế; công tác quán triệt, tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật cũng chưa được thường xuyên, sâu rộng.

Cùng với những hạn chế về nhận thức của các tập thể, cá nhân dẫn đến sai phạm hàng loạt, thì trước thời điểm tháng 7/2025, các tuyến đê và một số hồ, đập trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc (cũ) chưa được cắm mốc chỉ giới phạm vi bảo vệ trên thực địa, do vậy, công tác quản lý hành lang đê điều, hồ, đập và vùng phụ cận gặp nhiều khó khăn. Trong khi một số tuyến đê có nhiều đoạn chạy qua khu dân cư, rất khó để xác định vi phạm. Một số tuyến có nhiều khu dân cư ở hiện hữu, hình thành sát các tuyến đê từ trước khi có quy định về HLBVĐĐ. Bên cạnh đó, một số tuyến đê khi nâng cấp, cải tạo, mở rộng thân đê, mái đê sát vào diện tích đất đã được Nhà nước giao đất, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất song chưa có phương án đền bù, di dời để tạo HLBVĐĐ theo quy định của pháp luật. Công tác phối hợp, chỉ đạo giữa chính quyền địa phương với các đơn vị được giao nhiệm vụ quản lý (Hạt quản lý đê, Công ty TNHH MTV Thủy lợi) chưa chặt chẽ, còn để “lọt” vi phạm kéo dài.

Viện dẫn nhiều ví dụ về các vi phạm trong lĩnh vực đê điều vẫn còn tồn tại và đang được UBND xã chỉ đạo tiếp tục kiểm tra, xử lý, ông Nguyễn Xuân Hưng cho rằng: Mặc dù không có phát sinh vi phạm mới trên địa bàn từ ngày 1/7/2025 đến nay, tuy nhiên việc xử lý các sai phạm vẫn cần được xác định thận trọng, có lý có tình, vừa đảm bảo đúng pháp luật, vừa để các tập thể, cá nhân nhận thức rõ sai phạm và không tái phạm. Do đó, tuyên truyền phải đi đôi với xử lý nghiêm vi phạm.

Trao đổi với phóng viên Báo và Phát thanh, truyền hình Phú Thọ về những tồn tại, sai phạm theo Kết luận số 43/KL-TTr ngày 24/12/2022 của Thanh tra tỉnh Vĩnh Phúc (cũ), Chủ tịch UBND xã Sông Lô Vũ Văn Thanh cho biết: Các sai phạm, tồn tại này đã phát sinh và kéo dài từ trước ngày 1/7/2025. Tuy nhiên, chính quyền địa phương hiện nay nhận thức rất rõ trách nhiệm trong xử lý nghiêm các hành vi vi phạm. Do đó, xã sớm thành lập đoàn kiểm tra để rà soát, xác minh nắm tình hình, từ đó đưa ra biện pháp xử lý kiên quyết, không để các vi phạm tiếp tục kéo dài. Quan điểm của UBND xã là xử lý nghiêm, không có vùng cấm, không có ngoại lệ để triệt tiêu vi phạm, đồng thời góp phần tuyên truyền, răn đe đối với các cá nhân, tập thể có ý định vi phạm HLBVĐĐ, giữ nghiêm kỷ cương, không để tái diễn hoặc phát sinh vi phạm mới”.

Từ thực tế tại Sông Lô cho thấy, khi nhu cầu về sử dụng đất làm nhà ở, bãi tập kết VLXD ngày càng lớn, mốc giới HLBVĐĐ chưa rõ ràng ở một số khu dân cư đã hiện hữu, hình thành sát các tuyến đê từ trước khi có quy định về HLBVĐĐ, trong khi đó công tác quản lý nhà nước của chính quyền cơ sở chưa được quan tâm đúng mức trong thực hiện nhiệm vụ bảo vệ hệ thống đê điều; công tác quản lý đất đai, trật tự xây dựng chưa chặt chẽ, chưa kịp thời ngăn chặn và quyết liệt xử lý, giải tỏa đối với các trường hợp vi phạm HLBVĐĐ... thì công tác bảo vệ công trình thủy lợi nói chung, HLBVĐĐ nói riêng vẫn còn nhiều tồn tại, nhiều vi phạm kéo dài nhưng chưa được xử lý dứt điểm...

Tuy nhiên, với quyết tâm từng bước khôi phục trật tự, kỷ cương trong HLBVĐĐ, chính quyền xã Sông Lô đang nỗ lực rà soát, xử lý các vi phạm, hướng tới chấm dứt tình trạng lấn chiếm, sử dụng trái phép hành lang đê điều kéo dài. Những động thái này thể hiện nỗ lực của địa phương trong việc "hồi sinh” HLBVĐĐ, trả lại sự thông thoáng, an toàn cho công trình phòng, chống lũ.

Quốc Hội