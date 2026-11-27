Phú Thọ có 2 điểm đến du lịch nông thôn tiêu biểu năm 2026

Ban tổ chức Hội thi “Điểm đến du lịch nông thôn Việt Nam tốt nhất” năm 2026 (Bộ Nông nghiệp và Môi trường) vừa phê duyệt kết quả hội thi. Theo đó, cả nước có 8 điểm đến được công nhận và trao giải thưởng, gồm 5 điểm đến du lịch nông thôn Việt Nam tốt nhất năm 2026; 3 điểm đến du lịch nông thôn được cộng đồng bình chọn năm 2026.

Trong 3 điểm đến du lịch nông thôn được cộng đồng bình chọn năm 2026, tỉnh Phú Thọ có 2 điểm đến tiêu biểu là: Điểm du lịch văn hóa cộng đồng Hùng Lô (phường Vân Phú) - nơi lưu giữ trọn vẹn nét đẹp đình cổ, Hát Xoan mượt mà cùng những làng nghề truyền thống; Điểm du lịch đồi chè Long Cốc (xã Long Cốc) - nơi có những đồi chè bát úp xanh mướt xen lẫn làn sương mờ huyền ảo giữa mây ngàn, điểm hẹn lý tưởng cho du khách yêu thiên nhiên và trải nghiệm văn hóa bản địa.

Điểm đến còn lại được cộng đồng bình chọn là Điểm du lịch sinh thái Rừng tràm Trà Sư (xã An Cư, tỉnh An Giang).

Đồi chè Long Cốc mang vẻ đẹp thơ mộng, quyến rũ với màu xanh mướt nối tiếp nhau.

Không gian cổ kính của Đình Hùng Lô là nơi thực hành, trao truyền di sản Hát Xoan.

Nét cổ kính còn lưu giữ được ở Hùng Lô.

Theo kết quả hội thi, 5 điểm đến du lịch nông thôn Việt Nam tốt nhất năm 2026 là: Khu bảo tồn làng nhà sàn dân tộc sinh thái Thái Hải (xã Tân Cương, tỉnh Thái Nguyên); Điểm du lịch cộng đồng Cồn Chim (xã Hòa Minh, tỉnh Vĩnh Long); Làng Tân Hóa (xã Kim Phú, tỉnh Quảng Trị); Làng văn hóa du lịch cộng đồng Quỳnh Sơn (xã Bắc Sơn, tỉnh Lạng Sơn); Nà Tông - Nước non đại ngàn, điểm đến du lịch nông thôn xanh (xã Thượng Lâm, tỉnh Tuyên Quang).

Hội thi “Điểm đến du lịch nông thôn Việt Nam tốt nhất” năm 2026 do Bộ Nông nghiệp và Môi trường phát động trên phạm vi toàn quốc. Hội thi nhằm tìm kiếm, giới thiệu, tôn vinh các mô hình du lịch nông thôn tiêu biểu, mang đậm bản sắc văn hóa, cảnh quan và những trải nghiệm đặc trưng của các vùng quê Việt Nam. Thông qua đó, các giá trị du lịch nông thôn được quảng bá rộng rãi, góp phần bảo tồn bản sắc văn hóa, phát huy tiềm năng địa phương và thúc đẩy phát triển du lịch bền vững.

Việc vinh danh các điểm đến không chỉ ghi nhận những nỗ lực gìn giữ bản sắc văn hóa, bảo vệ cảnh quan thiên nhiên mà còn tạo động lực phát triển du lịch cộng đồng theo hướng xanh, bền vững, mở ra cơ hội sinh kế, nâng cao thu nhập cho người dân địa phương.

Mỗi điểm đến mang một dấu ấn riêng, kể câu chuyện sinh động về thiên nhiên, văn hóa và con người Việt Nam, góp phần làm phong phú bản đồ du lịch, quảng bá hình ảnh đất nước giàu bản sắc, thân thiện và mến khách.

Phương Thanh