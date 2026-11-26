Xuân Đài khai thác tiềm năng phát triển du lịch

Nằm giữa không gian thiên nhiên hùng vĩ của Vườn Quốc gia Xuân Sơn, xã Xuân Đài có nhiều lợi thế để phát triển du lịch sinh thái gắn với du lịch cộng đồng và bảo tồn bản sắc văn hóa dân tộc. Những năm gần đây, cùng với sự quan tâm đầu tư của chính quyền địa phương, người dân từng bước tham gia làm du lịch, khai thác tiềm năng sẵn có, tạo thêm sinh kế và nâng cao thu nhập.

Hoạt động trải nghiệm văn hóa truyền thống của đồng bào Dao tại xã Xuân Đài mang đến sức hút riêng, góp phần bảo tồn bản sắc văn hóa gắn với phát triển du lịch cộng đồng.

Địa bàn nằm trong vùng lõi Vườn quốc gia Xuân Sơn với hệ sinh thái đa dạng, nhiều loài động, thực vật quý hiếm cùng cảnh quan thiên nhiên đặc sắc như quần thể cây nghiến, cây chò chỉ, hệ thống hang động, suối và núi rừng phong phú, thuận lợi phát triển du lịch sinh thái, khám phá, nghỉ dưỡng. Bên cạnh đó, bản sắc văn hóa của đồng bào Dao, Mường với phong tục, tập quán, nghề thủ công, dân ca, dân vũ đặc trưng là lợi thế để Xuân Đài phát triển du lịch cộng đồng, thu hút du khách trải nghiệm.

Tại khu vực Vườn Quốc gia Xuân Sơn, người dân được hướng dẫn tổ chức các hoạt động đón tiếp, phục vụ khách du lịch, tập huấn nghiệp vụ nhằm nâng cao kỹ năng giao tiếp, phục vụ và từng bước chuyên nghiệp hóa hoạt động kinh doanh. Du khách đến đây không chỉ được hòa mình vào không gian núi rừng mà còn có cơ hội tìm hiểu, trải nghiệm đời sống văn hóa của người Dao, người Mường thông qua các hoạt động như dệt thổ cẩm, nhuộm chàm, in sáp ong, thưởng thức hát ví, hát rang, hát Páo dung, múa chuông, múa sênh tiền, biểu diễn cồng chiêng và tìm hiểu lễ cấp sắc của người Dao tiền.

Những giá trị văn hóa vốn gắn bó mật thiết với đời sống cộng đồng đang dần trở thành sản phẩm du lịch có sức hút. Đến nay, du lịch cộng đồng tại khu vực Vườn Quốc gia Xuân Sơn có bước phát triển đáng kể với khoảng 20 hộ kinh doanh dịch vụ du lịch, tham gia tổ chức các hoạt động lưu trú và trải nghiệm bản sắc địa phương. Cùng với đó, địa phương tiếp tục quan tâm hỗ trợ xây dựng thương hiệu OCOP, góp phần phát huy giá trị các sản phẩm đặc trưng, tạo thêm cơ hội phát triển kinh tế cho người dân.

Một số điểm du lịch trên địa bàn xã được công nhận khu, điểm du lịch cấp tỉnh, đưa vào khai thác phục vụ khách tham quan như Bản Cỏi, thác Ngọc Bản Lấp, Bản Dù. Hệ thống giao thông, cơ sở lưu trú, nhà hàng và các dịch vụ phục vụ du khách từng bước được cải thiện. Hiện toàn xã có 11 homestay đang hoạt động, đáp ứng nhu cầu tham quan, nghỉ dưỡng và trải nghiệm cuộc sống bản địa của du khách.

Cùng với phát triển các sản phẩm du lịch, công tác quản lý hoạt động kinh doanh dịch vụ, bảo vệ cảnh quan, môi trường luôn được địa phương quan tâm. Tại khu vực suối Cỏi, tình trạng một số hộ dân tự phát sử dụng hành lang, bờ suối để dựng quầy, kinh doanh dịch vụ ăn uống cơ bản được khắc phục. Công tác chỉnh trang cảnh quan, thu gom rác thải, vệ sinh môi trường được chính quyền và Nhân dân chú trọng, góp phần xây dựng không gian xanh, sạch, đẹp, nhất là trong các dịp lễ, Tết và thời điểm đón lượng lớn du khách.

Các điều kiện về an ninh trật tự, an toàn thực phẩm, phòng cháy, chữa cháy, phòng, chống dịch bệnh và vệ sinh môi trường tại Vườn Quốc gia Xuân Sơn cũng như các điểm du lịch sinh thái cơ bản được bảo đảm.

Trong 11 tháng năm 2026, các cơ sở kinh doanh dịch vụ du lịch trên địa bàn xã đón trên 11,5 nghìn lượt khách, trong đó có 515 lượt khách lưu trú, doanh thu đạt trên 1,6 tỷ đồng. Những con số này cho thấy, hoạt động du lịch đang từng bước tạo ra giá trị kinh tế, mở thêm cơ hội việc làm và thu nhập cho người dân địa phương.

Các homestay ở Xuân Đài được đầu tư bài bản, giữ trọn nét mộc mạc, gần gũi với thiên nhiên, đáp ứng nhu cầu nghỉ dưỡng của du khách.

Cùng với phát triển dịch vụ, Xuân Đài chú trọng khơi dậy vai trò của cộng đồng trong bảo tồn và phát huy di sản văn hóa. Xã thành lập 11 câu lạc bộ văn hóa dân gian tại 11 thôn trên địa bàn, duy trì sinh hoạt định kỳ tại cộng đồng, tham gia biểu diễn, giao lưu, hội thi, liên hoan văn hóa, văn nghệ do xã, thôn và các đơn vị tổ chức. Qua đó, những giá trị văn hóa truyền thống có thêm không gian thực hành, được trao truyền cho thế hệ trẻ và từng bước trở thành sản phẩm phục vụ hoạt động du lịch. Đây cũng là cách để người dân trực tiếp tham gia bảo tồn di sản, đồng thời quảng bá hình ảnh quê hương đến với du khách.

Đồng chí Lê Quang Vinh - Phó Chủ tịch UBND xã Xuân Đài cho biết: Thời gian tới, xã tập trung quản lý, nâng cao chất lượng hoạt động dịch vụ du lịch tại Vườn Quốc gia Xuân Sơn và các điểm du lịch sinh thái trên địa bàn; đẩy mạnh tuyên truyền, vận động Nhân dân chấp hành các quy định về bảo vệ tài nguyên, môi trường, giữ gìn bản sắc văn hóa và bảo đảm an toàn cho du khách.

Địa phương cũng phối hợp với tỉnh triển khai Đề án phát triển du lịch trên địa bàn, đồng thời xây dựng Đề án bảo tồn, phát huy các giá trị văn hóa truyền thống gắn với nâng cao chất lượng dịch vụ du lịch cộng đồng xã Xuân Đài giai đoạn 2026-2030. Cùng với đó, xã tiếp tục xây dựng, số hóa hệ thống thông tin, hình ảnh quảng bá du lịch sinh thái, du lịch cộng đồng nhằm nâng cao hiệu quả giới thiệu, quảng bá điểm đến.

Với lợi thế về thiên nhiên và bản sắc văn hóa, cùng sự tham gia tích cực của cộng đồng, Xuân Đài đang từng bước khai thác tiềm năng, nâng cao chất lượng dịch vụ và phát triển du lịch theo hướng bền vững, góp phần tạo sinh kế, nâng cao thu nhập cho người dân và thúc đẩy kinh tế - xã hội địa phương.

Lệ Oanh