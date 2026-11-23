Quảng bá văn hóa gắn với phát triển du lịch địa phương

Từ những nét văn hóa đặc trưng, cảnh quan thiên nhiên và đời sống cộng đồng, nhiều địa phương trong tỉnh tìm hướng khai thác lợi thế để phát triển du lịch. Việc chủ động đổi mới hình thức quảng bá, phát huy nội lực đã góp phần thu hút du khách đến khám phá, trải nghiệm. Không chỉ đưa hình ảnh địa phương đến gần hơn với du khách, hướng đi này còn mở ra cơ hội phát triển kinh tế, tạo sinh kế cho người dân từ những giá trị văn hóa được gìn giữ qua nhiều thế hệ.

Du khách trải nghiệm văn hóa dân tộc Mường bên dòng thác Thung, xã Vân Sơn.

Với những địa phương có lợi thế về cảnh quan, văn hóa và đời sống cộng đồng, quảng bá du lịch không đơn thuần là giới thiệu điểm đến mà còn là cách kể câu chuyện về vùng đất, con người. Thời gian qua, xã Vân Sơn đã chủ động ứng dụng công nghệ thông tin, vận dụng hiệu quả các nền tảng số, làm mới hình thức quảng bá, phát huy nội lực, từng bước tạo sức hút đối với du khách. Những giá trị văn hóa đặc trưng, cảnh quan thiên nhiên và trải nghiệm đời sống địa phương trở thành yếu tố góp phần tạo nên sự khác biệt của điểm đến. Thực tế cho thấy, sức hấp dẫn của du lịch cộng đồng (DLCĐ) không chỉ nằm ở cảnh đẹp mà còn ở những trải nghiệm mang tính bản địa, sự thân thiện, gần gũi của người dân và những nét văn hóa riêng có. Khi được khai thác, giới thiệu bằng hình thức phù hợp, những giá trị tưởng như bình dị trong đời sống thường ngày có thể trở thành sản phẩm du lịch, tạo dấu ấn với du khách. Từ việc chủ động quảng bá, Vân Sơn từng bước đưa tiềm năng du lịch đến gần hơn với thị trường, tạo thêm cơ hội để người dân tham gia các hoạt động dịch vụ, giới thiệu sản phẩm đặc trưng, đáp ứng nhu cầu trải nghiệm của du khách. Đây cũng là hướng đi góp phần gắn bảo tồn văn hóa với phát triển kinh tế, để những giá trị truyền thống được lưu giữ và hiện diện trong đời sống, tạo nguồn lực phát triển địa phương.

Cùng với những cách làm từ cơ sở, công tác quảng bá, xúc tiến du lịch của tỉnh được triển khai theo hướng đa dạng, mở rộng phạm vi tiếp cận và tăng cường kết nối. Tính riêng trong quý III/2026, toàn tỉnh đón khoảng 2,86 triệu lượt khách du lịch, trong đó khách quốc tế khoảng 132 nghìn lượt, khoảng 945 nghìn lượt khách lưu trú. Tổng thu từ du lịch ước đạt 2.922 tỷ đồng. Kết quả này cho thấy du lịch tiếp tục đóng góp vào phát triển kinh tế - xã hội, đồng thời khẳng định tiềm năng khai thác các giá trị văn hóa, cảnh quan và sản phẩm đặc trưng của tỉnh. Trong đó, quảng bá hình ảnh điểm đến được chú trọng thông qua các sự kiện, hoạt động trưng bày, giới thiệu sản phẩm và truyền thông trên nhiều nền tảng.

Phát triển DLCĐ gắn với văn hóa dân tộc được quan tâm triển khai tại các địa phương có tiềm năng. Mô hình trải nghiệm DLCĐ, tìm hiểu bản sắc văn hóa dân tộc Mường tại các xã: Long Cốc, Sơn Lương... được tham mưu thực hiện, hướng tới khai thác những giá trị văn hóa bản địa thành sản phẩm trải nghiệm hấp dẫn. Cùng với đó, hoạt động quảng bá, xúc tiến, liên kết phát triển du lịch được mở rộng, tạo điều kiện kết nối các điểm đến, sản phẩm và thị trường khách. Việc đẩy mạnh ứng dụng chuyển đổi số cũng được xác định là giải pháp quan trọng nhằm đổi mới phương thức quảng bá văn hóa địa phương...

Xác định chú trọng khai thác những lợi thế khác biệt về văn hóa, di sản, cảnh quan thiên nhiên và ẩm thực; chuyển từ phát triển theo chiều rộng sang chiều sâu, nâng cao chất lượng, hiệu quả và giá trị gia tăng, tỉnh đặt mục tiêu đến năm 2030 đón ít nhất 20 triệu lượt khách du lịch, trong đó khoảng 1,19 triệu lượt khách quốc tế; tổng thu từ khách du lịch đạt 26.500 tỷ đồng. Để đạt mục tiêu, cùng với đầu tư hạ tầng, phát triển sản phẩm du lịch chất lượng cao, tỉnh chú trọng bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa, phát triển DLCĐ, du lịch nông thôn, tạo điều kiện để người dân tham gia và hưởng lợi từ hoạt động du lịch. Đồng thời, tăng cường quảng bá trên nền tảng số, kết nối liên vùng, mở rộng thị trường, đào tạo kỹ năng du lịch tại cơ sở và xây dựng môi trường du lịch văn minh, thân thiện, an toàn. Các địa phương chủ động phát huy tiềm năng, lựa chọn sản phẩm đặc trưng, tránh phát triển dàn trải, trùng lặp; gắn khai thác du lịch với bảo vệ cảnh quan, môi trường và gìn giữ bản sắc văn hóa.

Từ những hướng đi cho thấy, khi người dân và chính quyền địa phương chủ động phát huy giá trị sẵn có, văn hóa sẽ trở thành nguồn lực quan trọng để phát triển du lịch. Quảng bá đúng hướng không chỉ giúp thu hút du khách mà còn tạo cơ hội nâng cao thu nhập, khơi dậy ý thức gìn giữ di sản và thúc đẩy phát triển kinh tế tại chỗ. Đây cũng là nền tảng để Phú Thọ từng bước xây dựng hình ảnh điểm đến giàu bản sắc, hấp dẫn, phát triển hài hòa giữa bảo tồn văn hóa và nâng cao đời sống Nhân dân.

Hồng Nhung