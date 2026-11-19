Tiền Phong mở rộng dịch vụ từ du lịch lòng hồ

Xã Tiền Phong thuộc vùng lòng hồ Hòa Bình. Lợi thế lòng hồ và đền Thác Bờ tạo điều kiện cho địa phương phát triển du lịch. Xã từng bước kết nối các điểm đến ven hồ với dịch vụ đi thuyền, ăn uống và lưu trú để khách có thêm lựa chọn dừng chân, người dân có thêm việc làm, thu nhập.

Chèo thuyền kayak trên lòng hồ là một trong những hoạt động trải nghiệm thu hút du khách đến xã Tiền Phong.

Ở xóm Dướng, mặt nước lòng hồ vừa là nơi nuôi cá, vừa mở thêm hướng làm kinh tế. Gia đình ông Bàn Văn Thích kết hợp nuôi cá lồng với phục vụ khách tham quan, ăn uống. Du khách đến ngắm cảnh, tìm hiểu nghề nuôi cá và thưởng thức các món ăn chế biến từ sản phẩm của gia đình. Cách làm này giúp gia đình ông có thêm nguồn thu bên cạnh bán cá thương phẩm.

Mô hình của gia đình ông Thích cho thấy nghề nuôi cá lồng đang mở thêm hướng phát triển dịch vụ du lịch ở Tiền Phong. Toàn xã có khoảng 60ha nuôi trồng thủy sản với trên 1.130 lồng cá, tập trung tại các xóm Hào Tráng, Đức Phong, Săng Bờ và một số địa bàn ven hồ. Ngoài trắm cỏ, rô phi, người dân còn nuôi các loại cá có giá trị cao như chiên, ngạnh, dầm xanh, nheo, cá bỗng. Bên cạnh tiêu thụ dưới dạng cá thương phẩm, cá lồng còn được chế biến thành món ăn, phát triển sản phẩm OCOP và gắn với hoạt động tham quan vùng nuôi.

Tại Đá Bia, du lịch cộng đồng gắn với nhà sàn của người Mường, cảnh quan lòng hồ và đời sống bản địa. Du khách có thể lưu trú, chèo thuyền kayak, tham quan lồng cá và thưởng thức ẩm thực địa phương. “Quán tự giác” ven đường bày bán hoa quả, măng khô, cá nướng, mật ong, tạo nét riêng cho bản và giúp người dân tiêu thụ sản phẩm.

Theo đồng chí Bàn Kim Quy - Chủ tịch UBND xã Tiền Phong, hoạt động du lịch trên địa bàn đang mở rộng với nhiều loại hình như du lịch tâm linh, cộng đồng, sinh thái và nghỉ dưỡng. Tính đến hết tháng 10 năm nay, xã đón khoảng 150 nghìn lượt khách. Tuy nhiên, cơ sở lưu trú đạt chuẩn và sản phẩm trải nghiệm còn ít, sự kết nối giữa các điểm đến chưa chặt chẽ nên nguồn thu và số hộ tham gia dịch vụ chưa tương xứng với lượng khách.

Toàn xã hiện có 5 doanh nghiệp, 7 hợp tác xã, trong đó 3 hợp tác xã hoạt động trong lĩnh vực du lịch. Tại cuộc làm việc với UBND xã, đại diện các doanh nghiệp, hợp tác xã đã phản ánh những khó khăn về hạ tầng, vốn đầu tư, thủ tục hành chính và quản lý môi trường. Những vướng mắc này ảnh hưởng trực tiếp đến việc mở rộng dịch vụ, nâng chất lượng điểm đến và kết nối các tuyến tham quan.

Tiếp nhận kiến nghị, UBND xã Tiền Phong tập trung giải quyết các nội dung thuộc thẩm quyền. Đối với dự án nâng cấp đường Vầy Nưa - Tiền Phong, xã phối hợp với Ban Quản lý dự án khu vực Hòa Bình thực hiện giải phóng mặt bằng, giải quyết kiến nghị của các hộ bị ảnh hưởng và đôn đốc nhà thầu đẩy nhanh thi công. Tại đền Thác Bờ, UBND xã phê duyệt dự án xây dựng bến thủy nội địa và hạ tầng kết nối; đồng thời bố trí riêng các bến đưa, đón khách nhằm bảo đảm an toàn, trật tự trong mùa lễ hội. Xã cũng hỗ trợ đào tạo nhân lực, quảng bá điểm đến, thu hút đầu tư và kết nối doanh nghiệp lữ hành. Đền Thác Bờ, các bản du lịch cộng đồng, vùng cá lồng và cơ sở lưu trú được định hướng liên kết thành hành trình tham quan, ăn uống, trải nghiệm và nghỉ lại. Sự kết nối này mở thêm cơ hội kinh doanh cho doanh nghiệp, hợp tác xã và các hộ làm dịch vụ.

Đồng chí Bàn Kim Quy cho biết thêm: Địa phương xác định khai thác hiệu quả tiềm năng lòng hồ, gắn phát triển sản xuất với tạo sinh kế và nâng cao thu nhập cho người dân. Với 14 xóm đều thuộc diện đặc biệt khó khăn, việc mở rộng dịch vụ du lịch sẽ tạo thêm đầu ra cho nông, thủy sản, thu hút người dân tham gia và phân chia nguồn thu tới nhiều hộ hơn. Khách lưu lại lâu hơn, sử dụng thêm dịch vụ và mua sản phẩm địa phương sẽ giúp giá trị từ du lịch được giữ lại nhiều hơn.

Kết nối các điểm đến với sản phẩm và dịch vụ địa phương giúp kéo dài thời gian lưu trú của du khách, tạo thêm việc làm, thu nhập cho người dân. Qua đó, lợi thế lòng hồ từng bước được khai thác hiệu quả, góp phần cải thiện đời sống tại các xóm còn nhiều khó khăn.

Minh Vũ