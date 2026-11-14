Âm nhạc, giải trí thu hút khách đến phố núi Tam Đảo

Không chỉ là địa điểm nghỉ dưỡng nổi tiếng, các show ca nhạc ngoài trời, minishow, không gian cà-phê, ẩm thực, check-in và hoạt động vui chơi về đêm đang tạo nên sức sống mới cho Khu du lịch Tam Đảo.

Du khách thưởng thức âm nhạc tại Làng Mèn Mén, địa danh mới nổi ở Tam Đảo. Ảnh: Hồng Hà

Năm 2026 ghi nhận số lượng lớn khách du lịch đến Khu du lịch Tam Đảo (thôn Tam Đảo núi thuộc xã Tam Đảo, tỉnh Phú Thọ) do sức hút của các chương trình ca nhạc, giải trí, chụp ảnh và trải nghiệm không gian văn hóa, bên cạnh mục đích nghỉ dưỡng.

Xu hướng du lịch âm nhạc tại Tam Đảo xuất hiện từ lâu với những màn biểu diễn ca nhạc tại sân khấu Quảng trường Tam Đảo, sau đó lan đến một số khu nghỉ dưỡng có không gian rộng rãi, thơ mộng.

Một góc phố du lịch nhìn từ Nhà thờ đá Tam Đảo. Ảnh: Hồng Hà

Tổ hợp Homestay 90s đã tận dụng khoảng không có tầm nhìn thoáng đãng xuống tận chân núi để tổ chức chương trình âm nhạc Mơ Màng Show, kết hợp giữa nghỉ dưỡng-cà-phê với nghệ thuật. Chương trình thu hút nhóm khách trong độ tuổi từ 18-45 tuổi, chủ yếu là sinh viên, nhân viên văn phòng và các gia đình trẻ. Trang fanpage Mơ Màng Show & Coffee hiện thu hút hơn 121.000 người theo dõi.

Hoa Bay Show có cách tổ chức khác với không gian trên núi cao, từ sân khấu có tầm nhìn bao quát cả phố du lịch. Địa chỉ này từng quy tụ các ca sĩ được nhiều người yêu thích như Phan Mạnh Quỳnh, Văn Mai Hương, Lệ Quyên, Hà Nhi, Vicky Nhung, Phượng Vũ... Tại đây, du khách được gặp gỡ, giao lưu với các nghệ sĩ và thưởng thức âm nhạc.

Du khách tham quan Nhà thờ đá Tam Đảo vào những ngày chớm lạnh tháng 11/2026. Ảnh: Hồng Hà

Chương trình Lala Show tại tổ hợp Lala Mountain View góp phần làm phong phú sản phẩm giải trí theo phong cách live-chill, kết hợp âm nhạc trực tiếp với không gian cà-phê, nghỉ dưỡng và ngắm cảnh.

Các đêm nhạc tại Làng Mèn Mén gần đây cũng tạo sức hút lớn với giới trẻ nhờ phong cách biểu diễn hiện đại. Đây cũng là nơi để các nghệ sĩ trẻ khẳng định mình trước công chúng.

Trong khi đó, những chương trình minishow một số quán cà-phê cũng là lựa chọn thú vị cho người yêu nhạc. Những ngày cuối tuần, dòng người xe tấp nập lên núi, có lúc dòng xe ùn ứ vì lưu lượng lớn. Các buổi tối thứ bảy, Tam Đảo lung linh dưới ánh điện và các điểm có chương trình ca nhạc đông nghịt người xem. Tiếng vỗ tay về đêm không ngớt, trong khi pháo hoa chiếu sáng cả bầu trời.

Mơ Màng Show - chương trình ca nhạc tổ chức tại khu nghỉ dưỡng Homestay 90s. Ảnh: Du khách cung cấp

Chị Trần Khánh Linh, sinh viên từ Hà Nội, nhận xét: “Việc có các ca sĩ nổi tiếng, nghệ sĩ trẻ và âm thanh chân thực, sống động giúp các sản phẩm âm nhạc không bị đơn điệu, rất phù hợp với thị hiếu của giới trẻ - những người không chỉ muốn nghe nhạc, mà còn tìm kiếm một không gian đẹp để gặp gỡ bạn bè, chụp ảnh và trải nghiệm”.

Cùng với âm nhạc, hoạt động check-in chụp ảnh đang trở thành một phần quan trọng trong trải nghiệm của du khách khi đến Tam Đảo. Nhà thờ đá với kiến trúc cổ kính, Quảng trường trung tâm, Cà-phê Gió và Thác Bạc là những địa điểm quen thuộc được nhiều du khách lựa chọn.

Bên cạnh đó là những điểm check-in mới như Làng Mèn Mén, Nông Trại Bản Mây, Sky View Tam Đảo, Nhà hàng Khói Bản, King Cổng Trời, trò chơi dù lượn Tam Đảo đem lại cho du khách những bộ ảnh “có một không hai” và những giây phút phiêu du cùng mây gió.

Du khách chụp ảnh tại Làng Mèn Mén. Ảnh: Hồng Hà

Lấy cảm hứng từ kiến trúc và không gian văn hóa vùng cao Tây Bắc, Làng Mèn Mén được thiết kế với những căn nhà gỗ đặc trưng của đồng bào vùng cao, màu sắc sặc sỡ của hoa văn trên váy áo phụ nữ H’mông. Trong khi đó, King Cổng Trời lại mang vẻ đẹp kiến trúc hiện đại. Những địa điểm này thu hút cả người lớn tuổi khám phá, chụp ảnh và trải nghiệm.

Các quán cà-phê có tầm nhìn đẹp cũng góp phần tạo nên sức hút riêng cho Tam Đảo. Rock Café nổi bật với thiết kế độc đáo và góc nhìn rộng, bên cạnh đó là Quán Gió, Lala Land Coffee và các không gian cà-phê trên cao tạo trải nghiệm khác lạ. Đáng chú ý, xu hướng thuê trang phục, trang điểm và chụp ảnh đang phát triển cùng nhu cầu check-in. Những dịch vụ này không chỉ tạo thêm nguồn thu cho các cơ sở kinh doanh, mà còn góp phần tăng mức chi tiêu của du khách.

Nhiều người đến Tam Đảo để tận hưởng không khí trong lành, mát mẻ cùng cảnh quan đẹp. Ảnh: Hồng Hà

Ẩm thực cũng trở thành một phần không thể thiếu của Tam Đảo. Các khách sạn hạng sang như Hôtel de l'Amour, Camellia, Genuss Tam Dao hay Venus cung cấp sản phẩm ẩm thực đa dạng và tinh tế.

Ông Lê Văn Sử, Giám đốc điều hành khách sạn 4 sao Venus Tam Đảo thông tin: “Rất mừng là du khách nước ngoài đến khách sạn tăng, đánh giá cao chất lượng phục vụ của khách sạn. Chúng tôi liên tục cải thiện dịch vụ ẩm thực và phòng ngủ để đáp ứng nhu cầu của khách hạng sang”.

Dọc theo các tuyến phố đi bộ còn có những bếp nướng, các món ăn của người miền núi phù hợp túi tiền sinh viên. Du khách còn được thưởng thức mèn mén, thắng cố, thịt nướng, gà đồi, lợn bản và rau rừng ngay tại khu du lịch. Ngay trong những ngày đầu đông, rất nhiều du khách vẫn lên núi để thưởng ngoạn hoa, mây và cái lạnh mùa đông.

Khách gia đình rất thích Nông trại Bản Mây, điểm du lịch mới của Tam Đảo. Ảnh: Du khách cung cấp

Ông Trần Anh Tú, Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Tam Đảo cho biết: “Trong 10 tháng đầu năm 2026, Khu du lịch Tam Đảo thu hút hơn 400 nghìn lượt khách, trong đó, khách nước ngoài là hơn 10 nghìn lượt. Doanh thu du lịch, dịch vụ đạt hơn 320 tỷ đồng, tăng 25% so với cùng kỳ năm ngoái”. Cùng với phát triển dịch vụ, xã Tam Đảo quan tâm đầu tư, chỉnh trang hạ tầng, cảnh quan đô thị, bố trí tổ công tác thường trực tại Khu du lịch quốc gia Tam Đảo để xử lý những tình huống cấp bách.

Tam Đảo bước vào mùa đông với những dịch vụ độc đáo. Ảnh: Hồng Hà

Địa phương đang tiếp tục hoàn thiện kết cấu hạ tầng, nâng cao chất lượng dịch vụ du lịch, đa dạng hóa các sản phẩm vui chơi, giải trí, văn hóa, nghệ thuật; đẩy mạnh chuyển đổi số để nâng cao trải nghiệm của du khách. Mục tiêu là hình thành hệ sinh thái du lịch thông minh, mang đến những trải nghiệm mới nhưng vẫn giữ được bản sắc của Tam Đảo.

Bên cạnh nỗ lực của chính quyền, các cơ sở lưu trú lâu đời tại Tam Đảo cần đầu tư cải tạo nội thất, ngoại thất, nâng cấp tiện nghi, cải thiện chất lượng phục vụ. Các nhà hàng, quán ăn tại Tam Đảo cần cung cấp thực phẩm tươi, ngon, bảo đảm an toàn vệ sinh thực phẩm và du khách đến Tam Đảo cũng nên chú ý bảo vệ môi trường, đỗ xe văn minh, không gây cản trở giao thông.

Cảnh núi non Tam Đảo nhìn từ khách sạn Venus. Ảnh: Hồng Hà

Âm nhạc và giải trí đem đến sức sống mới, nhưng điều làm nên giá trị lâu dài của điểm đến vẫn là sự hài hòa giữa thiên nhiên, văn hóa và chất lượng dịch vụ. Sức hút của phố núi Tam Đảo không chỉ nằm ở cảnh sắc thiên nhiên, mà còn ở những trải nghiệm đáng nhớ, đủ sức níu chân du khách và khiến họ muốn trở lại.

Theo nhandan.vn