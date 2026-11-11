Phú Thọ đẩy mạnh ứng dụng công nghệ số trong quảng bá du lịch

Từ số hóa dữ liệu di sản, điểm đến đến xây dựng bản đồ số, tham quan thực tế ảo và các nền tảng du lịch thông minh, Phú Thọ đang từng bước đổi mới phương thức quảng bá, đưa hình ảnh vùng Đất Tổ đến gần hơn với du khách trong nước và quốc tế.

Công nghệ số đang làm thay đổi cách du khách tìm kiếm thông tin, lựa chọn điểm đến và trải nghiệm du lịch. Nắm bắt xu hướng đó, tỉnh Phú Thọ chú trọng ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý, tuyên truyền, quảng bá; từng bước xây dựng hệ sinh thái du lịch thông minh, tạo thuận lợi cho du khách khám phá các giá trị văn hóa, lịch sử và cảnh quan vùng Đất Tổ.

Xác định dữ liệu là nền tảng của chuyển đổi số, ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch tập trung xây dựng, chuẩn hóa cơ sở dữ liệu chuyên ngành. Thực hiện Chiến dịch 90 ngày xây dựng, hoàn thiện Kho dữ liệu tỉnh, Sở đã hoàn thành nhập dữ liệu trước thời hạn, với 48 bảng dữ liệu, 874 trường thông tin và 13.097 bản ghi sơ bộ thuộc các lĩnh vực văn hóa, gia đình, thể thao, du lịch, di sản, báo chí và quản lý chuyên ngành.

Du khách nước ngoài tìm hiểu thông tin di sản qua bảng giới thiệu tại Khu di tích lịch sử Đền Hùng.

Trong đó, dữ liệu du lịch gồm 1.484 cơ sở lưu trú, 93 doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ lữ hành, 18 khu, điểm du lịch và 509 hướng dẫn viên. Lĩnh vực di sản văn hóa có 983 di tích lịch sử - văn hóa, danh lam thắng cảnh; 43 di sản văn hóa phi vật thể; 1.000 hiện vật, di vật, cổ vật; 5 bảo vật quốc gia và 110 nghệ nhân.

Đến ngày 29/10/2026, ngành đã chuẩn hóa dữ liệu di tích, di sản, hiện vật, bảo vật quốc gia và nghệ nhân; triển khai cập nhật dữ liệu Bản đồ số Văn hóa Việt Nam (cmap.vn) tại cấp xã. Đây là cơ sở phục vụ quản lý, kết nối thông tin và xây dựng các sản phẩm quảng bá du lịch trên môi trường số.

Theo kế hoạch phát triển du lịch giai đoạn 2026 - 2030, tỉnh định hướng ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI), dữ liệu lớn (Big Data), bản đồ số, mã QR, thực tế ảo (VR), thực tế tăng cường (AR); phấn đấu số hóa 100% địa điểm du lịch được công nhận, phát triển hệ thống thông tin đa nền tảng, đa ngôn ngữ, hỗ trợ du khách tìm kiếm và lựa chọn điểm đến.

Hiện, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đang triển khai xây dựng Cổng thông tin du lịch thông minh ứng dụng AI và dữ liệu lớn. Dự thảo báo cáo kinh tế - kỹ thuật đã được xây dựng, đang xin ý kiến các cơ quan liên quan để hoàn thiện, trình phê duyệt và tổ chức đấu thầu. Ngành cũng đã rà soát, lập danh mục điểm du lịch, di tích dự kiến số hóa, tích hợp vào hệ thống. Khi vận hành, nền tảng sẽ góp phần tập trung thông tin điểm đến, hỗ trợ quảng bá và nâng cao khả năng tiếp cận dịch vụ của du khách.

Người dân quét mã QR tra cứu thông tin tại Khu di tích lịch sử Đền Hùng.

Đồng chí Phạm Thị Hoàng Oanh - Phó Giám đốc Khu di tích lịch sử Đền Hùng cho biết: Ứng dụng công nghệ số có ý nghĩa quan trọng trong đổi mới hoạt động tuyên truyền, quảng bá và giới thiệu các giá trị lịch sử, văn hóa tại Khu di tích lịch sử Đền Hùng. Thông qua các nền tảng trực tuyến, hình ảnh, video và dữ liệu số, du khách có thể thuận tiện tìm hiểu lịch sử thời đại Hùng Vương, các giá trị văn hóa gắn với tín ngưỡng thờ cúng Hùng Vương. Thời gian tới, đơn vị tiếp tục khai thác các nền tảng số trong cung cấp thông tin, giới thiệu di sản và hỗ trợ tham quan; đồng thời nghiên cứu, phối hợp triển khai các sản phẩm như tham quan thực tế ảo, thực tế tăng cường, thuyết minh số. Qua đó, góp phần nâng cao chất lượng phục vụ và lan tỏa giá trị của Đền Hùng đến du khách trong nước, quốc tế.

Giới trẻ tìm hiểu thông tin di sản qua bảng giới thiệu tại Khu di tích lịch sử Đền Hùng.

Tại cơ sở, việc ứng dụng công nghệ vào hoạt động du lịch được cụ thể hóa bằng Kế hoạch số 219/KH-SVHTT&DL ngày 22/9/2026 về xây dựng mô hình Làng du lịch cộng đồng ứng dụng công nghệ số tại xã Long Cốc. Mô hình dự kiến tích hợp website, bản đồ số, hình ảnh tham quan thực tế ảo VR360, chatbot AI và trạm thông tin du lịch thông minh để giới thiệu cảnh quan, sản phẩm, dịch vụ địa phương.

Ông Nguyễn Phi Hùng – Giám đốc Công ty Cổ phần Thương mại Du lịch Tre Việt, phường Vĩnh Phúc cho biết: Ứng dụng công nghệ thông tin giúp các cơ sở kinh doanh quảng bá sản phẩm, dịch vụ và tiếp cận du khách nhanh chóng, rộng rãi hơn thông qua website, mạng xã hội và các nền tảng số. Ông mong muốn tỉnh tiếp tục xây dựng nền tảng quảng bá du lịch dùng chung, thường xuyên cập nhật thông tin, tăng cường kết nối giữa cơ quan quản lý với doanh nghiệp; đồng thời hỗ trợ kỹ năng số cho các cơ sở kinh doanh, nhất là du lịch cộng đồng, góp phần nâng cao chất lượng dịch vụ và thu hút du khách.

Xe ô tô chở khách của Công ty Cổ phần Thương mại Du lịch Tre Việt được ứng dụng công nghệ số trong hoạt động vận chuyển, hỗ trợ kết nối và phục vụ du khách tham quan các điểm du lịch.

Song song với phát triển các nền tảng số, ngành đang triển khai sản xuất, khai thác sản phẩm quảng bá du lịch năm 2026 theo Đề án chiến lược truyền thông của tỉnh, dự kiến hoàn thành trong tháng 12/2026. Các hình thức truyền thông đa phương tiện, video, hình ảnh, bản đồ và nội dung giới thiệu điểm đến được chú trọng nhằm mở rộng khả năng tiếp cận du khách, nhất là khách quốc tế.

Theo kế hoạch phát triển du lịch năm 2027, Phú Thọ đặt mục tiêu đón 16,5 triệu lượt khách, trong đó có 800 nghìn lượt khách quốc tế; tổng doanh thu đạt 18.250 tỷ đồng. Đến năm 2030, tỉnh phấn đấu đón ít nhất 20 triệu lượt khách, doanh thu đạt 26.500 tỷ đồng và số hóa 100% địa điểm du lịch được công nhận.

Để công nghệ số phát huy hiệu quả trong quảng bá du lịch, Phú Thọ cần tiếp tục hoàn thiện hạ tầng, nền tảng dữ liệu dùng chung; chuẩn hóa, cập nhật thông tin và đẩy nhanh tiến độ xây dựng Cổng du lịch thông minh, các sản phẩm số tại điểm đến. Cùng với đó, nâng cao kỹ năng số cho cán bộ, doanh nghiệp và người dân, tăng cường kết nối giữa cơ quan quản lý với các đơn vị cung cấp dịch vụ. Qua đó, đưa chuyển đổi số đi vào thực chất, góp phần lan tỏa hình ảnh Đất Tổ và nâng cao sức cạnh tranh của du lịch Phú Thọ.

Dương Chung