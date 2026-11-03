Đà Nẵng lọt top “50 điểm đáng ghé thăm nhất thế giới năm 2027”

Đà Nẵng vừa được Lonely Planet lựa chọn vào danh sách 50 điểm đến và trải nghiệm đáng ghé thăm nhất thế giới năm 2027 (Best in Travel 2027). Trong danh sách thường niên của cẩm nang du lịch nổi tiếng, Đà Nẵng được giới thiệu là điểm đến kết hợp hài hòa giữa núi, biển, văn hóa và ẩm thực.

Nằm ở khu vực miền Trung Việt Nam, Đà Nẵng sở hữu lợi thế hiếm có khi vừa có những dãy núi, vừa có đường bờ biển dài ngay bên đô thị. Bán đảo Sơn Trà mang đến những khoảng lặng giữa thiên nhiên cùng tầm nhìn rộng mở ra biển, trong khi các bãi biển của thành phố là nơi du khách có thể thư giãn, tắm biển và tham gia nhiều hoạt động ngoài trời.

Một điểm cộng khác là khả năng kết nối với các di sản nổi tiếng của miền Trung. Từ Đà Nẵng, du khách có thể thực hiện những chuyến đi trong ngày đến Quần thể di tích Cố đô Huế (TP Huế) ở phía bắc, Khu đền tháp Mỹ Sơn ở phía tây và Đô thị cổ Hội An ở phía nam. Cả 3 địa điểm này đều là di sản được UNESCO ghi danh.

Lonely Planet cũng dành sự chú ý cho trải nghiệm khám phá thành phố trong lịch trình 3 ngày. Du khách có thể bắt đầu buổi sáng bằng một tô mì Quảng trước khi ghé Bảo tàng Điêu khắc Chăm để tìm hiểu về một nền văn minh từng phát triển rực rỡ tại khu vực này.

Bà Nà Hills là một trong những điểm dừng chân được gợi ý với hệ thống cáp treo xuyên qua những cánh rừng, Cầu Vàng và không gian kiến trúc mang phong cách châu Âu. Trong khi đó, bán đảo Sơn Trà, chùa Linh Ứng và đỉnh Bàn Cờ phù hợp với những du khách muốn ngắm nhìn thành phố từ trên cao. Nếu muốn tìm hiểu nhịp sống địa phương, chợ cá Mân Thái vào buổi sáng sớm cũng là một trải nghiệm đáng thử.

Ẩm thực là lý do khiến hành trình thêm hấp dẫn. Ngoài mì Quảng, du khách có thể thưởng thức bánh xèo, bánh bèo, bánh lọc, hải sản tươi sống và các món ăn đường phố tại chợ Cồn. Buổi tối, phố đi bộ Bạch Đằng, chợ đêm Sơn Trà hay những màn trình diễn phun lửa, phun nước của Cầu Rồng vào cuối tuần là những trải nghiệm được nhiều du khách yêu thích. Với ngày cuối cùng, biển Mỹ Khê và danh thắng Ngũ Hành Sơn là 2 lựa chọn để kết hợp nghỉ ngơi, khám phá cảnh quan và tìm hiểu các công trình tâm linh.

Việc góp mặt trong Best in Travel 2027 nối dài chuỗi ghi nhận quốc tế dành cho Đà Nẵng. Trước đó, tháng 7, Lonely Planet xếp thành phố ở vị trí thứ 2 trong danh sách những điểm đến tốt nhất châu Á cho mùa hè. Tạp chí Travel + Leisure cũng đưa Lễ hội Pháo hoa Quốc tế Đà Nẵng (DIFF) 2026 vào danh sách 9 lễ hội đáng trải nghiệm nhất thế giới. Những sự kiện bên sông Hàn góp phần tạo thêm sức hút, giúp thành phố trở thành điểm đến hấp dẫn cả với du khách trong nước lẫn quốc tế.

Không chỉ có cảnh quan và sự kiện, sức hút của Đà Nẵng còn thể hiện qua lượng khách đến thành phố. Trong 9 tháng năm 2026, các cơ sở lưu trú tại đây phục vụ khoảng 15,86 triệu lượt khách, tăng 26,4% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, khách quốc tế đạt khoảng 7,73 triệu lượt.

Cùng với Đà Nẵng, danh sách Best in Travel 2027 còn có nhiều điểm đến đáng chú ý trên thế giới như Red Centre (Australia), Veneto (Italy), León (Tây Ban Nha), Okinawa (Nhật Bản), Rabat (Morocco), Dessau (Đức), Gujarat (Ấn Độ)...

Theo Lonely Planet, danh sách được xây dựng từ trải nghiệm thực tế của mạng lưới tác giả và biên tập viên trên khắp thế giới. Những điểm đến được lựa chọn không chỉ bởi vẻ đẹp hay mức độ nổi tiếng, mà còn bởi những trải nghiệm khiến người viết muốn quay lại và giới thiệu cho những du khách khác.

https://daidoanket.vn/da-nang-lot-top-50-diem-dang-ghe-tham-nhat-the-gioi-nam-2027.html

Theo daidoanket.vn