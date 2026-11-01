Chuẩn bị ra mắt mô hình làng văn hóa du lịch cộng đồng xã Hy Cương

01/11/2026 07:49 GMT+7

baophutho.vn Nằm dưới chân núi Nghĩa Lĩnh linh thiêng, xã Hy Cương luôn xác định việc bảo tồn và phát huy giá trị di sản văn hóa thời đại Hùng Vương không chỉ là nhiệm vụ chính trị quan trọng mà còn là động lực phát triển kinh tế - xã hội bền vững. Trên nền tảng đó, xã đang nghiên cứu triển khai thí điểm mô hình Làng văn hóa du lịch cộng đồng “Nguồn Cội - Đất Tổ” với sự tham gia tích cực của các đơn vị, doanh nghiệp và cộng đồng dân cư.