 Truyền hình

Chuẩn bị ra mắt mô hình làng văn hóa du lịch cộng đồng xã Hy Cương

01/11/2026 07:49 GMT+7

baophutho.vn Nằm dưới chân núi Nghĩa Lĩnh linh thiêng, xã Hy Cương luôn xác định việc bảo tồn và phát huy giá trị di sản văn hóa thời đại Hùng Vương không chỉ là nhiệm vụ chính trị quan trọng mà còn là động lực phát triển kinh tế - xã hội bền vững. Trên nền tảng đó, xã đang nghiên cứu triển khai thí điểm mô hình Làng văn hóa du lịch cộng đồng “Nguồn Cội - Đất Tổ” với sự tham gia tích cực của các đơn vị, doanh nghiệp và cộng đồng dân cư.

video mới

Xem thêm

Video xem nhiều

Có thể bạn quan tâm
English Facebook Liên hệ tòa soạn Liên hệ quảng cáo: 0210.3814337/0966.683988 (quangcao.baophutho@gmail.com)

Giám đốc: Vi Mạnh Hùng

Giấy phép hoạt động số 154/GP-BTTTT, do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 24/3/2022

Trụ sở tòa soạn: Đường Nguyễn Tất Thành - P. Việt Trì - tỉnh Phú Thọ

Đường dây nóng: 039.558.7799; Email: info@baophutho.vn

Liên hệ quảng cáo: 0210.3814337/ 0966.683.988. Email:quangcao.baophutho@gmail.com

Mọi thông tin sao chép, khai thác và tổng hợp tin tức từ website đều phải ghi rõ nguồn baophutho.vn, gắn kèm liên kết gốc và phải được sự đồng ý của Báo và Phát thanh, Truyền hình Phú Thọ bằng văn bản

Chứng nhận tín nhiệm mạng

POWERED BY
Việt Long