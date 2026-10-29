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Phú Thọ đón 14,25 triệu lượt khách du lịch

Theo báo cáo của UBND tỉnh, 10 tháng năm 2026, Phú Thọ ước đón 14,25 triệu lượt khách du lịch, tăng 9,62% so với cùng kỳ. Tổng doanh thu du lịch đạt khoảng 14,7 nghìn tỷ đồng, tăng 11%, đạt khoảng 90% kế hoạch năm.

Phú Thọ đón 14,25 triệu lượt khách du lịch

Đồng bào và du khách hành hương về Đền Hùng.

Trong đó, khách lưu trú đạt khoảng 4,46 triệu lượt. Riêng tháng 10, toàn tỉnh đón khoảng 850 nghìn lượt khách, doanh thu du lịch ước đạt 979,2 tỷ đồng, tăng 10% so với cùng kỳ.

Thời gian qua, tỉnh triển khai các chương trình quảng bá, xúc tiến, kích cầu du lịch và chuyển đổi số trong lĩnh vực du lịch; tổ chức chương trình “Du lịch Phú Thọ - Trải nghiệm đa sắc”, quảng bá văn hóa, du lịch, sản phẩm OCOP tại các sự kiện trong và ngoài tỉnh.

Những tháng cuối năm, tỉnh tiếp tục nâng cao chất lượng dịch vụ ăn uống, lưu trú; đẩy mạnh thu hút khách quốc tế, gắn phát triển du lịch với bảo tồn, phát huy giá trị di sản văn hóa.

Hương Giang


Hương Giang

 Từ khóa: Tỉnh Phú Thọ Báo Phú Thọ Đền Hùng Sản phẩm OCOP UBND tỉnh Khách du lịch Phú thọ Triệu đạt Phát triển du lịch Kế hoạch Chương trình Di sản văn hóa
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