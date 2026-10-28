Mai Hạ đánh thức tiềm năng du lịch cộng đồng

Dựa trên lợi thế cảnh quan thiên nhiên tươi đẹp cùng kho tàng văn hóa dân tộc Thái phong phú, xã Mai Hạ khẳng định vị thế là điểm sáng về phát triển du lịch cộng đồng. Chuỗi sự kiện kích cầu du lịch do Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức vừa qua tại bản Lác đã thu hút đông đảo du khách, tạo đòn bẩy thúc đẩy kinh tế địa phương phát triển bền vững.

Xã Mai Hạ chú trọng bảo tồn văn hóa dân tộc Thái để phát triển du lịch.

Trong 3 ngày từ 9-11/10, tại bản Lác, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức Chương trình phát động kích cầu “Du lịch Phú Thọ - Trải nghiệm đa sắc” kết hợp trưng bày, quảng bá văn hóa - du lịch, sản phẩm OCOP và phiên chợ hàng Việt. Chương trình có 55 gian hàng, giới thiệu chuỗi sản phẩm dịch vụ du lịch, nông nghiệp tiêu biểu và các mặt hàng làng nghề đặc trưng. Trong đó, không gian trưng bày của xã Mai Hạ nổi bật với các sản phẩm dệt thổ cẩm gắn với bản sắc dân tộc Thái từ HTX Dệt thổ cẩm và du lịch Chiềng Châu, HTX Hoa Ban, Công ty Cổ phần BWG Mai Châu cùng các sản phẩm khởi nghiệp năng động của Đoàn Thanh niên xã. Bên cạnh không gian mua sắm, chương trình còn tổ chức nhiều hoạt động ý nghĩa như: Phát động “Xây dựng môi trường du lịch Xanh - sạch - đẹp” nhằm giảm thiểu rác thải nhựa; Tọa đàm hưởng ứng Ngày Chuyển đổi số quốc gia trong lĩnh vực du lịch; chương trình “Giao lưu văn hóa Thái Việt Nam năm 2026” do Nhóm yêu văn hóa Thái Mai Châu phối hợp với các câu lạc bộ đến từ Nghệ An, Thanh Hóa, Sơn La, Phú Thọ và Hà Nội biểu diễn.

Tham quan và trải nghiệm chuỗi hoạt động, bà Bùi Thị Hòa đến từ phường Hòa Bình chia sẻ: Tôi thực sự ấn tượng với không gian văn hóa nơi đây. Không chỉ được ngắm nhìn những sản phẩm thổ cẩm tinh xảo và thưởng thức ẩm thực đặc trưng, tôi còn nhận được tình cảm, sự thân thiện, hiếu khách của người dân bản Lác. Những điệu xòe, tiếng trống và không gian xanh mướt của vùng đất Mai Hạ mang lại cảm giác thư thái, ấm áp.

Nằm gọn trong thung lũng với tuổi đời hơn 700 năm, bản Lác là làng cổ của đồng bào dân tộc Thái hiện vẫn giữ trọn nét đẹp cùng nếp sinh hoạt truyền thống. Đến với bản Lác, du khách ấn tượng bởi những ngôi nhà sàn gỗ cao ráo, lợp mái lá gồi hoặc lá mây đơn sơ nhưng thoáng đãng, chỉn chu. Dịch vụ từ ăn uống, lưu trú đến bán đồ lưu niệm thổ cẩm, đồ mỹ nghệ đều được người dân phục vụ với thái độ thân thiện, cởi mở. Du khách có thể thong dong tản bộ, đạp xe khám phá từng ngõ nhỏ hay quây quần bên bếp lửa thưởng thức rượu cần, lắng nghe tiếng nhảy sạp rộn rã khi đêm về. Được thành lập trên cơ sở sáp nhập 3 xã Chiềng Châu, Mai Hạ và Vạn Mai, xã Mai Hạ sở hữu diện tích tự nhiên hơn 71km2 với dân số trên 10.100 người, trong đó dân tộc Thái chiếm 77,95%. Nơi đây lưu giữ nhiều di sản văn hóa phi vật thể giá trị như nghệ thuật Keng loóng, Lễ hội Xên Mường, cùng các di tích cấp quốc gia như Hang Láng, Hang Piếng Kẻm. Với độ che phủ rừng đạt 87%, địa phương hội tụ điều kiện để phát triển các loại hình du lịch sinh thái, nghỉ dưỡng và trải nghiệm cộng đồng. Song song với đó, các sản phẩm OCOP đặc trưng như quần áo thổ cẩm (đạt 4 sao), rượu cần Mai Hạ, rượu láu siêu (đạt 3 sao) đã trở thành những món quà đặc trưng, góp phần nâng cao thu nhập cho người dân.

Nhờ khai thác hiệu quả thế mạnh, đến hết quý III/2026, xã Mai Hạ đã đón gần 18.400 lượt khách du lịch lưu trú, trong đó hơn 13.800 lượt khách nội địa và hơn 4.500 lượt khách quốc tế. Toàn xã hiện có 86 nhà nghỉ cộng đồng, 9 nhà nghỉ và 2 khách sạn, tổng doanh thu từ du lịch đạt hơn 20,7 tỷ đồng. Đặc biệt, tại Tuần lễ Du lịch Đất Tổ năm 2026, đoàn thuyết minh của xã xuất sắc đoạt giải “Thuyết minh hay và hấp dẫn nhất”, góp phần khẳng định thế mạnh của du lịch Mai Hạ. Đồng chí Lê Đức Hùng - Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã nhấn mạnh: Phát triển du lịch địa phương luôn gắn liền với việc bảo tồn và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc. Thời gian tới, xã tiếp tục nâng cao chất lượng dịch vụ, tăng cường quản lý các cơ sở lưu trú, đào tạo kỹ năng làm du lịch chuyên nghiệp cho người dân, đồng thời đẩy mạnh liên kết giữa chính quyền, doanh nghiệp và các địa phương để quảng bá hình ảnh điểm đến rộng rãi hơn.

Hương Lan