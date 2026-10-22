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Việt Nam đứng thứ 4 trong 15 điểm đến dẫn đầu xu hướng du lịch mùa thu 2026

Lonely Planet vừa công bố danh sách 15 điểm đến dẫn đầu xu hướng du lịch mùa thu 2026, trong đó Việt Nam đứng thứ 4 thế giới, sau Nhật Bản, Italia và Thái Lan.

Việt Nam đứng thứ 4 trong 15 điểm đến dẫn đầu xu hướng du lịch mùa thu 2026Hình ảnh ruộng bậc thang Tây Bắc là điểm nhấn thị giác đầu tiên được Lonely Planet nhắc đến nhiều khi nói đến những trải nghiệm mùa thu tại Việt Nam. Ảnh: M.H

Bảng xếp hạng được tổng hợp dựa trên doanh số bán sách hướng dẫn du lịch từ cuối tháng 8 đến cuối tháng 9-2026, phản ánh mối quan tâm của độc giả đối với những hành trình ngắm cảnh mùa thu, tận hưởng thời tiết dễ chịu hoặc tìm kiếm những vùng đất ấm áp hơn.

Điểm đặc biệt trong đánh giá của Lonely Planet là Việt Nam không được giới thiệu bằng một hiện tượng mùa thu đơn lẻ mà là những trải nghiệm phiêu lưu qua nhiều điểm đến.

Lonely Planet nhấn mạnh Hà Nội là điểm đến thú vị trong mùa thu với thời tiết mát mẻ, rất thuận lợi cho việc đi bộ và khám phá các khu phố. Vịnh Hạ Long được mô tả với làn nước trong và ấm, trong khi Sa Pa và Tuyên Quang (khu vực Hà Giang cũ) bước vào thời điểm những thửa ruộng bậc thang chuyển sang sắc vàng của mùa lúa chín. Đi về phía Nam, du khách có thể khám phá Thành phố Hồ Chí Minh bằng xe máy, thưởng thức ẩm thực đường phố. Tại miền Trung, du khách có thể đạp xe qua vùng nông thôn quanh Hội An, thưởng thức các món đặc sản trong làng nghề và tìm hiểu văn hóa địa phương.

Trong phần giới thiệu Việt Nam, hình ảnh ruộng bậc thang Tây Bắc là điểm nhấn thị giác đầu tiên được Lonely Planet lựa chọn. Những thửa ruộng chuyển sang màu vàng đúng thời điểm mùa thu tạo nên trải nghiệm khác biệt so với những điểm đến nổi tiếng bởi lá phong hay rừng cây đổi màu. Sa Pa và Hà Giang vì thế được đặt vào vị trí đặc biệt.

Đứng đầu danh sách của Lonely Planet, Nhật Bản hấp dẫn nhờ cảnh lá đổi màu tại Kyoto và Tokyo. Italia đứng thứ hai với cảnh quan dãy Dolomites, các di tích văn hóa và mùa thu hoạch nho, ôliu, nấm truffle tại những vùng như Tuscany và Piedmont.

Xếp thứ ba, Thái Lan thu hút du khách nhờ thời tiết thuận lợi hơn vào cuối mùa mưa, cảnh quan thiên nhiên miền Bắc và lễ hội đèn lồng Yi Peng tại Chiang Mai.

Danh sách cũng đề cập các điểm đến mùa thu hấp dẫn khác, gồm Ấn Độ, Sri Lanka, Trung Quốc, Nam Mỹ, Bồ Đào Nha, Australia, New Zealand...

15 điểm đến dẫn đầu xu hướng du lịch mùa thu 2026 theo Lonely Planet

1.1. Nhật Bản – Mùa lá vàng, lá đỏ và ẩm thực.

2.2. Italy – Ẩm thực theo mùa.

3.3. Thái Lan – Biển mùa thu và lễ hội.

4.4. Việt Nam – Thời tiết lý tưởng cho những chuyến phiêu lưu.

5.5. Nam Mỹ – Sự đa dạng tối đa.

6.6. Sri Lanka – Nghỉ dưỡng đảo.

7.7. Ấn Độ – Quan sát các loài hổ và trải nghiệm thuyền trên vùng backwaters.

8.8. Trung Quốc – Khí hậu dễ chịu, ẩm thực và sắc thu.

9.9. Bồ Đào Nha – Kéo dài mùa hè.

10.10. New Zealand – Tận hưởng mùa xuân giữa mùa thu.

11.11. Australia – Cảnh quan biểu tượng và trải nghiệm biển.

12.12. Châu Phi – Quan sát động vật hoang dã.

13.13. Na Uy – Ngắm cực quang.

14.14. Philippines – Nghỉ dưỡng biển.

15.15. New York City, Mỹ – Ngắm lá mùa thu giữa đô thị.

https://hanoimoi.vn/viet-nam-dung-thu-4-trong-15-diem-den-dan-dau-xu-huong-du-lich-mua-thu-2026-1761940.html

Theo hanoimoi.vn


Theo hanoimoi.vn

 Từ khóa: Lonely Planet Việt nam Xu hướng Nhật Bản du lịch mùa thu Thái lan Trung Quốc Trải nghiệm Chiang Mai Italia
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