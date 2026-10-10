Long Cốc - Điểm du lịch hấp dẫn miền Đất Tổ

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Nằm giữa vùng trung du xanh mướt, đồi chè Long Cốc đang trở thành điểm đến hấp dẫn với du khách khi khám phá Phú Thọ. Những đồi chè nối tiếp nhau, uốn lượn như những chiếc bát úp giữa núi rừng, tạo nên khung cảnh vừa khoáng đạt, vừa nên thơ. Mỗi thời điểm trong ngày, Long Cốc lại mang một vẻ đẹp riêng, từ màn sương bảng lảng buổi sớm đến sắc xanh trải dài trong nắng và ánh chiều vàng phủ lên những triền chè.
Không chỉ hấp dẫn bởi cảnh quan, nơi đây còn mang đến cho du khách cơ hội trải nghiệm cuộc sống, nghề trồng chè của người dân địa phương. Với cảnh sắc đặc trưng và không gian trong lành, Long Cốc đang từng bước được định hình thành điểm đến du lịch sinh thái, trải nghiệm giàu sức hút của vùng Đất Tổ.
Đồi chè Long Cốc là điểm du lịch xanh thu hút du khách trong và ngoài nước.
Mỗi thời điểm trong ngày đều mang đến vẻ đẹp hấp dẫn, cuốn hút du khách tìm về trải nghiệm trên những đồi chè ở Long Cốc.
Những đồi chè nối tiếp nhau tạo nên bức tranh thiên nhiên đặc sắc của vùng trung du Phú Thọ.
Những luống chè uốn lượn theo địa hình, tạo sức hấp dẫn riêng cho vùng đất này.
Long Cốc đẹp nhất vào buổi sớm, khi những đồi chè trập trùng ẩn hiện trong màn sương mỏng, tạo nên vẻ đẹp nên thơ, huyền ảo.
Những cô gái Mường duyên dáng bên đồi chè, tạo điểm nhấn trong bức tranh thiên nhiên tươi đẹp.
Không gian trong lành, cảnh sắc nên thơ, những đồi chè trập trùng ẩn hiện trong mây vào thời điểm đón bình minh, thu hút các nhiếp ảnh gia và du khách đến tìm kiếm những khoảnh khắc đẹp.
Phương Thanh - Út Mười
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