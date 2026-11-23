Mở rộng thị trường - đưa du lịch Phú Thọ đến gần với du khách

Sở hữu hệ thống di sản văn hóa đặc sắc, cảnh quan thiên nhiên phong phú và nhiều sản phẩm du lịch đặc trưng, Phú Thọ đang đẩy mạnh xúc tiến, quảng bá, liên kết thị trường và nâng cao chất lượng dịch vụ. Qua đó, từng bước khẳng định thương hiệu điểm đến hấp dẫn, an toàn, thân thiện và bền vững.

Đổi mới xúc tiến, gia tăng sức hút điểm đến

Phú Thọ có nhiều lợi thế phát triển du lịch với hệ thống di tích lịch sử, danh lam thắng cảnh, di sản văn hóa và bản sắc của cộng đồng 33 dân tộc cùng sinh sống. Những giá trị văn hóa vùng Đất Tổ cùng cảnh quan sinh thái như Tam Đảo, Đại Lải, hồ Hòa Bình, Xuân Sơn và các khu nghỉ dưỡng khoáng nóng tạo nên hệ thống sản phẩm đa dạng, đáp ứng nhu cầu của nhiều đối tượng du khách.

Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Phú Thọ lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030 xác định phát triển dịch vụ, du lịch là một trong những định hướng quan trọng thúc đẩy chuyển dịch cơ cấu kinh tế. Cụ thể hóa chủ trương này, Nghị quyết số 29 ngày 5/6/2026 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về phát triển du lịch giai đoạn 2026-2030 đặt mục tiêu xây dựng Phú Thọ trở thành trung tâm du lịch văn hóa - lễ hội quốc gia, điểm đến nổi tiếng về văn hóa tín ngưỡng, sinh thái và nghỉ dưỡng ở miền Bắc. Đến năm 2030, tỉnh phấn đấu đón ít nhất 20 triệu lượt khách, trong đó khoảng 7,8 triệu lượt khách lưu trú, doanh thu du lịch đạt 26.500 tỷ đồng.

Đại diện lãnh đạo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Phú Thọ trao quyết định công nhận đồi chè Long Cốc là điểm du lịch cấp tỉnh cho xã Long Cốc.

Chị Hà Thị Như - Homestay Thức Như, thôn Xuân Sơn, xã Xuân Đài chia sẻ: “Du khách đặc biệt yêu thích cảnh quan thiên nhiên của Vườn quốc gia Xuân Sơn, muốn tìm hiểu, trải nghiệm đời sống và văn hóa của đồng bào Mường, Dao. Gia đình tôi luôn cố gắng giữ gìn nét sinh hoạt truyền thống, giới thiệu ẩm thực bản địa, đồng thời nâng cao chất lượng phòng nghỉ để du khách có trải nghiệm tốt hơn”.

Một điểm nhấn nổi bật là xã Long Cốc, nơi cảnh quan đồi chè kết hợp bản sắc văn hóa Mường đang từng bước hình thành sản phẩm du lịch đặc trưng. Đáng chú ý, Tuần Văn hóa - Du lịch xã Long Cốc năm 2026 diễn ra từ ngày 18 đến ngày 24/11 tại địa phương với chủ đề “Hương sắc trà - Bản sắc Mường, Kết nối thiên nhiên - Lan tỏa giá trị” với các hoạt động như hội trại văn hóa, cuộc thi “Hương sắc trà Long Cốc”, giải chạy Long Cốc Trail, giao lưu văn nghệ, thể thao, giới thiệu sản phẩm chè, ẩm thực Mường và kết nối doanh nghiệp lữ hành. Năm 2026, địa phương ước đón 50 nghìn lượt khách, tăng khoảng 10 lần so với năm trước.

Đồng chí Nguyễn Xuân Việt - Chủ tịch UBND xã Long Cốc cho biết: “Địa phương xác định du lịch là hướng phát triển quan trọng, trong đó người dân vừa là chủ thể gìn giữ bản sắc văn hóa, vừa trực tiếp tham gia và hưởng lợi. Xã tiếp tục hoàn thiện hạ tầng, nâng cao chất lượng dịch vụ, quảng bá sản phẩm chè, bảo vệ cảnh quan và xây dựng môi trường du lịch thân thiện”.

Theo kế hoạch, năm 2026, tỉnh phấn đấu đón 15 triệu lượt khách, trong đó 705 nghìn lượt khách quốc tế, 4,95 triệu lượt khách lưu trú; tổng doanh thu du lịch đạt khoảng 16,3 nghìn tỷ đồng. 10 tháng đầu năm 2026, toàn tỉnh ước đón 14,25 triệu lượt khách, tăng 9,62% so với cùng kỳ; khách lưu trú đạt 4,46 triệu lượt; doanh thu du lịch khoảng 14,7 nghìn tỷ đồng, tăng 11%, đạt khoảng 90% kế hoạch năm. Những kết quả này cho thấy, sức hút của các điểm đến tiếp tục được cải thiện, đồng thời đặt ra yêu cầu nâng cao chất lượng sản phẩm, thu hút khách lưu trú dài ngày và gia tăng mức chi tiêu.

Thực hiện chỉ đạo của tỉnh, các sở, ngành, địa phương tích cực phối hợp với doanh nghiệp, hiệp hội và các đơn vị liên quan triển khai đồng bộ nhiều giải pháp mở rộng thị trường, đưa du lịch Phú Thọ đến gần hơn với du khách. Trọng tâm là đổi mới phương thức xúc tiến, quảng bá; tăng cường liên kết vùng, kết nối doanh nghiệp lữ hành; tham gia các hội chợ, sự kiện du lịch trong nước và quốc tế. Chương trình kích cầu “Du lịch Phú Thọ - Trải nghiệm đa sắc” được triển khai gắn với giới thiệu sản phẩm đặc trưng, xây dựng các gói dịch vụ ưu đãi, quảng bá trên báo chí, mạng xã hội và nền tảng số.

Sắc vàng ruộng bậc thang cùng bản sắc văn hóa dân tộc độc đáo xã Thượng Cốc là điểm hẹn thu hút đông đảo du khách.

Các sản phẩm trọng điểm được tập trung quảng bá gồm du lịch tâm linh - cội nguồn, tour đêm Đền Hùng, trải nghiệm di sản UNESCO, nghỉ dưỡng khoáng nóng Thanh Thủy, Kim Bôi, du lịch sinh thái Tam Đảo, Đại Lải, hồ Hòa Bình, Xuân Sơn và du lịch cộng đồng. Việc kết hợp tham quan, nghỉ dưỡng, trải nghiệm văn hóa, thưởng thức ẩm thực và mua sắm sản vật địa phương góp phần tăng khả năng kết nối giữa các điểm đến, đáp ứng nhu cầu ngày càng đa dạng của du khách.

Phát triển sản phẩm đặc trưng, hướng tới du lịch xanh

Cùng với xúc tiến thị trường, phát triển sản phẩm đặc trưng gắn với văn hóa bản địa đang trở thành hướng đi quan trọng. Các mô hình homestay do người dân thực hiện không chỉ cung cấp dịch vụ lưu trú mà còn giới thiệu ẩm thực, phong tục, nghề truyền thống, góp phần tạo sinh kế và nâng cao thu nhập cho cộng đồng.

Đại diện cho cộng đồng doanh nghiệp du lịch, Hiệp hội Du lịch tỉnh Phú Thọ quy tụ hơn 300 hội viên. Theo ông Nguyễn Ngọc Lân - Chủ tịch Hiệp hội Du lịch tỉnh, Hiệp hội sẽ tiếp tục phối hợp với các cơ quan quản lý nhà nước triển khai hiệu quả các chương trình xúc tiến, quảng bá, kích cầu du lịch; tham gia các hội chợ, sự kiện du lịch trong nước; hỗ trợ doanh nghiệp nâng cao chất lượng sản phẩm, dịch vụ và khả năng cạnh tranh trên thị trường.

Cùng với liên kết doanh nghiệp, chuyển đổi số được xác định là giải pháp quan trọng để nâng cao hiệu quả quản lý và khả năng tiếp cận thị trường. Việc xây dựng bản đồ du lịch tương tác, hệ thống thông tin điểm đến, thuyết minh đa ngôn ngữ, mã QR, hỗ trợ đặt dịch vụ trực tuyến giúp du khách dễ dàng tìm kiếm thông tin, lựa chọn hành trình. Các cơ sở kinh doanh cũng có điều kiện quảng bá sản phẩm, tiếp nhận phản hồi và nâng cao năng lực phục vụ.

Đồng chí Vũ Thị Hoài Phương - Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Phú Thọ cho biết: “Trong không gian phát triển mới, tỉnh có nguồn tài nguyên du lịch phong phú, đa dạng. Trong đó, chuyển đổi số cần trở thành động lực thúc đẩy đổi mới phương thức quản trị, nâng cao chất lượng điểm đến, gia tăng trải nghiệm và hình thành các sản phẩm du lịch mới. Ngành sẽ chú trọng xúc tiến theo thị trường mục tiêu, hỗ trợ doanh nghiệp ứng dụng công nghệ, đồng thời tăng cường liên kết và phát triển nguồn nhân lực”.

Các nghệ nhân người Mường, xã Xuân Đài truyền dạy nghề dệt thổ cẩm truyền thống cho thế hệ trẻ.

Phát triển du lịch xanh, bảo vệ môi trường và gìn giữ tài nguyên là yêu cầu xuyên suốt trong quá trình nâng cao sức cạnh tranh của điểm đến. Đề án thúc đẩy phát triển kinh tế xanh giai đoạn 2026-2030, tầm nhìn đến năm 2050, xác định sử dụng hiệu quả tài nguyên, giảm phát thải, thúc đẩy kinh tế tuần hoàn và bảo vệ môi trường. Nghị quyết số 29-NQ/TU cũng đặt yêu cầu phát triển du lịch trên nền tảng tăng trưởng xanh, bảo tồn di sản, đa dạng sinh học và thích ứng với biến đổi khí hậu.

Việc phối hợp giữa các cơ quan, đơn vị, địa phương và doanh nghiệp để tổ chức hoạt động quảng bá, xúc tiến du lịch, thương mại cần tiếp tục được nhân rộng tại các khu, điểm du lịch trọng điểm và trung tâm đô thị của tỉnh; đồng thời tiếp tục tăng cường kiểm tra chất lượng dịch vụ, duy trì giá cả hợp lý, xây dựng đường dây nóng tiếp nhận và xử lý phản ánh của du khách...

Mở rộng thị trường là yêu cầu tất yếu để du lịch Phú Thọ phát triển tương xứng tiềm năng. Khi xúc tiến chuyên nghiệp, sản phẩm khác biệt, doanh nghiệp liên kết và cộng đồng được hưởng lợi, du lịch sẽ trở thành động lực tăng trưởng, góp phần gìn giữ di sản, môi trường và bản sắc, phát triển bền vững.

Ngọc Lam