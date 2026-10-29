Phát triển du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn

Với vị thế là “cực tăng trưởng du lịch mới” của vùng trung du và miền núi phía Bắc mang tầm quốc gia, ngày càng đóng góp tích cực vào tăng trưởng kinh tế của cả nước, thời gian qua, tỉnh Phú Thọ đã triển khai nhiều giải pháp linh hoạt, sát thực tiễn để thúc đẩy phát triển ngành Du lịch theo hướng đồng bộ, hiện đại. Đồng thời chú trọng liên kết giữa các địa phương trong tỉnh và các tỉnh trong vùng nhằm khai thác tiềm năng, lợi thế, đưa du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn, qua đó tạo việc làm, nâng cao thu nhập cho người dân, đảm bảo phát triển bền vững.

Kỳ 1: Tiềm năng và kỳ vọng

Nhận thức đúng vị trí, vai trò ngành Du lịch trong phát triển kinh tế, những năm qua, tỉnh tập trung khai thác tốt tiềm năng và các nguồn lực đầu tư cơ sở vật chất, nhân lực, nâng tầm vị thế du lịch Đất Tổ, thu hút ngày càng đông du khách trong và ngoài nước, đóng góp tích cực vào tăng trưởng của tỉnh.

Tiềm năng

Với tổng diện tích tự nhiên 9.361km2, dân số hơn 4 triệu người, tỉnh Phú Thọ xếp thứ 15/34 tỉnh, thành phố về diện tích, xếp thứ 11/34 tỉnh, thành phố về dân số; là địa bàn trung tâm nối khu vực phía Bắc với Thủ đô Hà Nội, hệ thống giao thông đường bộ, đường sắt, đường thủy thuận lợi để phát triển kinh tế đa ngành, trong đó có du lịch. Thời gian qua, tỉnh và các địa phương đã khai thác tốt tiềm năng, lợi thế với nhiều khu du lịch quốc gia (5 điểm) cùng các địa danh nổi tiếng, khí hậu quanh năm mát mẻ như: Núi Tam Đảo, Khu danh thắng Tây Thiên, Khu du lịch Đại Lải, Khu Flamingo Đại Lải Resort, Vườn quốc gia Xuân Sơn, Khu du lịch Đền Hùng, Khu du lịch Suối khoáng Kim Bôi, Khu du lịch Thanh Thủy, hồ Hòa Bình... với các loại hình du lịch đa dạng như: Du lịch sinh thái, du lịch văn hóa; du lịch lễ hội - tâm linh; du lịch cộng đồng (homestay); du lịch kết hợp hội nghị, hội thảo (du lịch MICE), du lịch nghỉ dưỡng cuối tuần, du lịch trải nghiệm các mô hình nông nghiệp nông thôn... để phát triển du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn.

Tầm nhìn và hướng đi mới

Khu du lịch Tam Đảo ngày càng xanh, sạch, đẹp, thu hút đông đảo du khách đến tham quan, nghỉ dưỡng.

Trong vị thế là cực tăng trưởng mới của vùng trung du miền núi phía Bắc mang tầm quốc gia, thời gian qua, tỉnh đã và đang phấn đấu phát triển trở thành một trong các vùng du lịch đặc trưng, vùng trọng điểm du lịch quốc gia, là điểm đến hấp dẫn, khác biệt, mang tính cạnh tranh cao trên cơ sở khai thác tối đa lợi thế tài nguyên thương hiệu du lịch hiện có trên địa bàn. Mục tiêu phấn đấu đến năm 2030, toàn tỉnh đón khoảng 20 triệu lượt khách, doanh thu du lịch đạt 26.500 tỷ đồng, tỷ lệ tăng trưởng bình quân đạt hơn 10%/năm; giải quyết việc làm cho hơn 60 nghìn lao động trực tiếp, đóng góp vào GRDP hơn 10%.

Để đạt mục tiêu đề ra, tỉnh đã quy hoạch không gian phát triển bao gồm Khu du lịch Tam Đảo 2, Khu danh thắng Tây Thiên và Khu du lịch Đại Lải; Khu du lịch Thanh Thủy; Vườn quốc gia Xuân Sơn, hồ Hòa Bình, hồ Đại Lải; Khu du lịch sinh thái Ngòi Hoa, trong đó, du lịch chất lượng cao được chú trọng. Đối với Khu du lịch quốc gia Tam Đảo quy hoạch không gian phát triển với hơn 10.723ha, gồm phân khu dịch vụ hành chính của Vườn quốc gia Tam Đảo trên địa bàn xã Tam Đảo với tổng diện tích 5.399ha; khu vực chân núi Tam Đảo 4.561,5ha; Khu danh thắng Tây Thiên 477,6ha và Khu du lịch Tam Đảo 2 là 284,9ha. Bên cạnh đó, tập trung đầu tư phát triển các khu du lịch hồ Làng Hà, Bắc Ngọc Thanh và các hồ Đồng Câu, Xạ Hương, Thanh Lanh, Vân Trục, Bò Lạc, thác Bản Long... cùng hệ thống sân golf.

Vùng “thức tỉnh” cảm hứng

Vườn quốc gia Xuân Sơn - điểm du lịch cấp quốc gia hấp dẫn du khách.

Để phát triển du lịch thành ngành kinh tế mũi nhọn, tỉnh đã tổ chức nhiều hội nghị, hội thảo, xây dựng đề án, dự án đầu tư phát triển hạ tầng, sản phẩm du lịch sinh thái cộng đồng, phát triển các trung tâm du lịch của tỉnh, gồm: Khu di tích lịch sử Đền Hùng (xã Hy Cương), Khu du lịch Tam Đảo, Khu danh thắng Tây Thiên (xã Tam Đảo) và Khu du lịch Đại Lải (phường Xuân Hòa); Khu du lịch Thanh Thủy (xã Thanh Thủy), hồ Hòa Bình (phường Hòa Bình)... Đây là không gian du lịch trung tâm, với vai trò thu hút, kết nối và lan tỏa luồng khách đi các không gian du lịch khác trên địa bàn.

Các tuyến, vùng du lịch bổ trợ tiềm năng như: Đền Hùng - Tây Thiên, trục di sản thiên nhiên Vườn Quốc gia Tam Đảo - Vườn Quốc gia Xuân Sơn - Vườn Quốc gia Cúc Phương - Khu bảo tồn thiên nhiên Hang Kia - Pà Cò; đẩy mạnh liên kết du lịch với Thủ đô Hà Nội, Việt Trì - Tam Đảo - Hà Nội và Hòa Bình - Hà Nội. Đến giữa năm 2026, tỉnh đã có 40 dự án của các nhà đầu tư và một số công trình đầu tư vào lĩnh vực du lịch đã được cấp phép đầu tư với tổng số vốn đăng ký hơn 21.162 tỷ đồng, trong đó đã thực hiện 11.336 tỷ đồng, đạt 55% số vốn cam kết.

Đối với Khu du lịch Đại Lải, phường Xuân Hòa, UBND tỉnh đã phê duyệt quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/2.000 dự án trồng rừng kết hợp khu du lịch sinh thái cao cấp thuộc khu vực Ngọc Thanh, Cao Minh (phường Xuân Hòa) với tổng diện tích quy hoạch là hơn 208ha, trải dài theo dãy núi Thằn Lằn. Dự án bao gồm trồng rừng, khu dịch vụ du lịch - giải trí cao cấp, khu nhà vườn - biệt thự trên núi; khu cây xanh công viên kết hợp dịch vụ công cộng - vui chơi giải trí gắn với khu dân cư đô thị. Khu du lịch Đại Lải sẽ kết hợp với các khu công nghiệp Quang Minh, Nội Bài, Thăng Long và khu đô thị Mê Linh, Quang Minh... tạo thành một chuỗi đô thị - công nghiệp - du lịch phát triển ở phía Bắc Thủ đô.

TS.KTS Nguyễn Thu Hạnh - Chủ tịch Liên hiệp Khoa học phát triển du lịch bền vững (Hội Liên hiệp khoa học kỹ thuật Việt Nam) khẳng định: Với vị trí tiếp giáp Thủ đô Hà Nội, nằm giữa vùng núi và đồng bằng, sau khi sáp nhập, tỉnh Phú Thọ trở thành trung tâm kết nối 3 trục du lịch, gồm: Văn hóa cội nguồn, nghỉ dưỡng cao cấp và khám phá thiên nhiên; kết nối Vườn quốc gia Xuân Sơn - Tam Đảo - hồ Hòa Bình, tạo nên hệ sinh thái nghỉ dưỡng - chữa lành - sáng tạo độc đáo, phù hợp với nhu cầu du lịch bền vững, sống chậm. Bên cạnh đó, có sự hội tụ văn hóa đa sắc - bản giao hưởng của vùng chuyển tiếp; có tài nguyên “chữa lành” tự nhiên - kho báu chưa khai phá; không gian sáng tạo - cảm hứng từ thiên nhiên và ký ức tổ tiên. Với cảnh quan đa tầng và văn hóa cổ xưa, vùng đất Phú Thọ được quan tâm đầu tư sẽ trở thành “Vùng thức tỉnh cảm hứng” thu hút nghệ sĩ, nhà sáng tạo đến sáng tác, biểu diễn, tổ chức lễ hội văn hóa dân tộc hiện đại. Đặc biệt, Đền Hùng, Tín ngưỡng thờ cúng Hùng Vương, Hát Xoan là những biểu tượng linh thiêng, tạo bản sắc riêng không nơi nào có, là tiền đề phát triển thành trung tâm du lịch tâm linh - văn hóa bản địa mang tầm quốc gia và quốc tế.

Trên thực tế, những năm qua, tỉnh đã quan tâm đầu tư phát triển du lịch như một ngành “công nghiệp không khói”, mang lại hiệu quả kinh tế, giải quyết việc làm, nâng cao thu nhập và cải thiện đời sống Nhân dân.

(Còn nữa)

Xuân Hùng