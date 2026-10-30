Phát triển du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn - Kỳ 2: Những “trái ngọt” từ ngành công nghiệp không khói

Với những chính sách kích cầu linh hoạt, sát thực tế và kịp thời, du lịch Phú Thọ gặt hái được những “trái ngọt” trong năm 2025, 2026. Kết quả đạt được đã khẳng định hướng đi đúng đắn, tạo động lực để ngành du lịch tiếp tục khai thác tiềm năng, lợi thế, tạo bước đột phá, đóng góp tích cực vào sự phát triển của tỉnh trong kỷ nguyên vươn mình của dân tộc.

Kích cầu để thu hút du khách

Giám đốc Trung tâm thông tin xúc tiến du lịch tỉnh Phú Thọ Nguyễn Đức Hòa cho biết: Để thu hút du khách đến các điểm du lịch, ngay từ đầu năm, Trung tâm xúc tiến du lịch tỉnh đã chủ động xây dựng kế hoạch tham mưu Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, UBND tỉnh ban hành các văn bản chỉ đạo kịp thời để kích cầu du lịch Phú Thọ với nhiều sản phẩm dịch vụ du lịch, tour du lịch bản sắc, hấp dẫn. Thông qua chương trình ưu đãi, khuyến mại sản phẩm dịch vụ du lịch của các doanh nghiệp, du lịch trong tỉnh với các gói kích cầu ưu đãi từ 10 - 30% trên nhiều loại hình như: Lưu trú, hội nghị, ăn uống, vận chuyển, dịch vụ nghỉ dưỡng, vui chơi giải trí, biểu diễn văn hóa và trải nghiệm cộng đồng... đã tạo sức hấp dẫn du khách. Cụ thể, Khu Di tích lịch sử Đền Hùng đưa ra nhiều gói combo kích cầu với mức giảm 20% giá thành so với giá niêm yết đối với các đơn vị lữ hành. Khách sạn Sài Gòn Phú Thọ có nhiều gói ưu đãi hấp dẫn, giảm giá đối với tất cả các hạng mục, đồng thời hỗ trợ upgrade hạng phòng miễn phí, bằng 10% tổng số lượng phòng đặt. Homestay Long Cốc Ecolodge giảm 40% giá phòng vào đầu tuần, 20% giá phòng vào cuối tuần khi đặt phòng nghỉ áp dụng cho số lượng đoàn hơn 50 khách/lượt; đồng thời miễn phí trải nghiệm làm bánh sắn cho du khách, áp dụng với số lượng đoàn hơn 20 khách, miễn phí văn nghệ cộng đồng hoặc trải nghiệm đâm đuống cho du khách, áp dụng với số lượng đoàn hơn 100 khách. Công ty Cổ phần đầu tư Lạc Hồng, phường Vĩnh Phúc đang khai thác 3 dự án thuộc lĩnh vực du lịch - dịch vụ tại địa bàn tỉnh, thực hiện giảm 50% giá dịch vụ xe điện và cáp treo tại Khu danh thắng Tây Thiên cho người dân tỉnh Phú Thọ; giảm 10 - 20% giá dịch vụ tại khách sạn 4 sao Venus Tam Đảo và giảm 10% dịch vụ tại sân golf Thanh Lanh. Khu Serena Resort Kim Bôi áp dụng chương trình khuyến mại giảm giá 10 - 45% so với giá niêm yết khi du khách đến trải nghiệm các dịch vụ...

Hằng năm, khu du lịch Thanh Thủy, xã Thanh Thủy đón nhiều du khách đến tham quan, nghỉ dưỡng.

Với những gói combo ưu đãi hấp dẫn, cam kết giảm giá nhưng không giảm chất lượng hứa hẹn mang đến những hành trình đặc biệt giúp du khách khám phá trọn vẹn vẻ đẹp và tinh hoa của vùng đất cội nguồn dân tộc.

... Đến những “trái ngọt”

Năm 2025, toàn tỉnh có gần 40 doanh nghiệp tham gia Chương trình kích cầu du lịch với mức ưu đãi 10 - 30%, áp dụng cho combo lưu trú - ăn uống - vé tham quan, voucher gia đình, mã giảm giá theo mùa. Từ các gói combo kích cầu du lịch đã gia tăng khách đến tham quan. Năm 2025, tổng lượng khách du lịch đến tỉnh đạt 14,5 triệu lượt, tăng hơn 1,4 triệu lượt so với năm 2024; riêng khách quốc tế đạt 676 nghìn lượt, tăng 11,8%. Cùng với chương trình kích cầu, các doanh nghiệp cũng phát triển nâng cấp hạ tầng. Hệ thống cơ sở lưu trú phát triển mạnh, với 1.525 cơ sở, 92 khách sạn từ 1 - 5 sao. Các khu du lịch trọng điểm như Đền Hùng, Thanh Thủy, Xuân Sơn, Tam Đảo, hồ Hòa Bình, Đại Lải... lượng khách tăng cao nhờ nâng cấp hạ tầng, mở rộng dịch vụ và tạo thêm nhiều sản phẩm mới như du lịch MICE, du lịch cộng đồng, nông nghiệp, du lịch đêm, dịch vụ thể thao - giải trí. Trong 9 tháng năm 2026, ngành du lịch tỉnh đón trên 13,4 triệu lượt khách, tăng 10,29% so với cùng kỳ năm 2025, trong đó, khoảng 12,94 triệu lượt khách nội địa, 460.000 lượt khách quốc tế; tổng doanh thu du lịch đạt hơn 13,7 nghìn tỷ đồng, tăng 11% so với cùng kỳ năm trước.

Phó Chủ tịch UBND xã Tam Đảo Trần Đức Tuấn cho biết: Trên địa bàn xã có 2 khu du lịch nổi tiếng là Tam Đảo núi và Khu danh thắng Tây Thiên với lượng khách đến ngày càng tăng, nhất là vào mùa Xuân và mùa Hè. Hiện trên địa bàn có 194 cơ sở lưu trú với 2.456 phòng, bao gồm 61 khách sạn, 54 nhà nghỉ và 61 homestay, villa. Hệ thống cơ sở lưu trú được đầu tư theo hướng hiện đại, tiện nghi, đáp ứng nhu cầu nghỉ dưỡng đa dạng của du khách. Trong 4 năm liên tiếp, từ 2022 - 2025, khu Tam Đảo núi được Tổ chức giải thưởng Du lịch thế giới (World Travel Awards) vinh danh là “Thị trấn du lịch hàng đầu thế giới”. Mỗi năm 2 khu du lịch trên địa bàn xã Tam Đảo đón khoảng 350.000 lượt khách (chưa kể khách đến hành hương tâm linh Khu du lịch Tây Thiên). 9 tháng năm 2026, xã Tam Đảo đón gần 458.800 lượt khách, tăng hơn 179.430 khách (164,2%) so với cùng kỳ năm 2025; trong đó có hơn 408.650 lượt khách đến Khu du lịch quốc gia Tam Đảo, tăng 176,1% so với cùng kỳ; đặc biệt có hơn 11.930 lượt khách quốc tế đạt 171,2% so với cùng kỳ. Ngoài ra, còn có trên 50.140 lượt khách tại sân golf, đạt 152% so với cùng kỳ năm trước. Dự kiến cả năm 2026, Tam Đảo đón gần 520.640 lượt khách, trong đó có 15.490 khách quốc tế. Lĩnh vực du lịch giải quyết việc làm cho khoảng 5.000 lao động, đóng góp đáng kể vào GRDP và nguồn ngân sách địa phương.

Phường Xuân Hòa có Khu du lịch Đại Lải rộng 10km2, gồm 4 đảo lớn, nhỏ với hàng chục khách sạn. Ngoài ra, trên địa bàn có Khu Flamingo Đại Lải Resort xây dựng trên diện tích 123ha với hơn 50 biệt thự cao cấp, đạt tiêu chuẩn 5 sao, được du khách trong và ngoài nước biết đến là một khu nghỉ dưỡng sinh thái cao cấp, đạt tiêu chuẩn quốc tế - tổ hợp dịch vụ với các khu vui chơi giải trí hấp dẫn như: Câu lạc bộ thể thao, Câu lạc bộ chăm sóc sức khỏe, Golf Flamingo, du thuyền, spa, thiền, khu tập gym... Trong tổ hợp này có hệ thống nhà hàng Á - Âu với kiến trúc độc đáo bằng tre tự nhiên, tạo không gian gần gũi, sang trọng giữa thiên nhiên. Bên cạnh là khu sân golf Đại Lải 18 lỗ do Công ty Linkshape của Australia thiết kế, xây dựng, đáp ứng nhu cầu du khách trải nghiệm và thư giãn dưới chân núi Thằn Lằn. Những năm gần đây, mỗi năm Khu du lịch Đại Lải đón khoảng 200 - 250 nghìn lượt khách đến vui chơi, nghỉ dưỡng; tạo việc làm cho gần 700 lao động với mức thu nhập bình quân từ 7 - 10 triệu đồng/người/tháng.

Nghị quyết Đại hội Đảng bộ phường Xuân Hòa, nhiệm kỳ 2025 - 2030 đã xác định du lịch là khâu đột phá nhằm nâng cao thu nhập và giải quyết việc làm trên địa bàn. Tập trung ưu tiên nguồn lực đầu tư, nâng cấp hệ thống hạ tầng phục vụ phát triển du lịch sinh thái - nghỉ dưỡng - cộng đồng quanh hồ Đại Lải và khu vực trung tâm. Xây dựng các điểm nhấn về không gian công cộng, cảnh quan đô thị, khu phố thương mại, khu chợ - trung tâm dịch vụ chất lượng cao. Đồng thời phát triển kinh tế “Đêm”, xây dựng thương hiệu “Xuân Hòa - Điểm đến xanh - thân thiện”...

Tuy nhiên, hạ tầng du lịch và nguồn nhân lực chuyên sâu vẫn còn những hạn chế, bất cập. Về lâu dài, cần có các cơ chế, chính sách đồng bộ, nhất quán cũng như sự quan tâm chỉ đạo sát sao hơn của các cấp ủy, chính quyền địa phương nhằm tháo gỡ khó khăn, tạo nền tảng để du lịch phát triển bền vững, từng bước trở thành ngành kinh tế mũi nhọn trong thời gian tới.

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Xuân Hùng