Phát triển du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn

Với vị thế là “cực tăng trưởng du lịch mới” của vùng Trung du và miền núi phía Bắc mang tầm quốc gia, các hoạt động du lịch ngày càng đóng góp tích cực vào tăng trưởng kinh tế của tỉnh. Tỉnh đã đề ra nhiều giải pháp cụ thể, sát thực nhằm phát triển du lịch theo hướng đồng bộ, hiện đại, chú trọng liên kết giữa các địa phương trong tỉnh và các tỉnh trong vùng, qua đó thúc đẩy phát triển kinh tế, tạo việc làm, nâng cao thu nhập cho người dân và hướng tới phát triển du lịch bền vững.

Hiệu quả kinh tế du lịch

Trước khi sáp nhập, lãnh đạo ba tỉnh Phú Thọ, Hòa Bình và Vĩnh Phúc đều quan tâm phát triển du lịch, khai thác hiệu quả tiềm năng, lợi thế về điều kiện tự nhiên với nhiều điểm đến thuộc các khu du lịch quốc gia và các địa danh nổi tiếng, khí hậu quanh năm mát mẻ, thuận lợi phát triển du lịch tâm linh và nghỉ dưỡng như: Núi Tam Đảo, khu danh thắng Tây Thiên, khu du lịch Đại Lải, Vườn Quốc gia Xuân Sơn, Khu di tích lịch sử Đền Hùng, khu nước khoáng Thanh Thủy, hồ Hòa Bình...

Các loại hình du lịch ngày càng đa dạng như du lịch sinh thái, du lịch văn hóa - lễ hội - tâm linh, du lịch cộng đồng (homestay), du lịch MICE, du lịch nghỉ dưỡng cuối tuần, du lịch trải nghiệm nông nghiệp, nông thôn... Nhiều tour, tuyến du lịch mới được đưa vào khai thác, thu hút đông đảo du khách như: Tour một ngày chinh phục 3 đỉnh Tam Đảo; tour “Con đường tâm linh”; tuyến du lịch Thanh Lanh - Ngọc Bội - thác Bản Long; tuyến Vân Trục - hồ Bò Lạc - Sáng Sơn; khu sinh thái vườn cò Hải Lựu...

Khu Di tích lịch sử Đền Hùng - luôn là điểm thu hút du khách đến thưởng ngoạn chiêm bái tâm linh. Ảnh: Lê Minh

Năm 2025, toàn tỉnh có 38 doanh nghiệp tham gia Chương trình kích cầu du lịch với mức ưu đãi từ 10-30%, áp dụng cho các combo lưu trú - ăn uống - vé tham quan, voucher gia đình và mã giảm giá theo mùa. Tổng lượng khách du lịch đến tỉnh đạt 14,5 triệu lượt, tăng hơn 1,4 triệu lượt so với năm 2024; trong đó khách quốc tế đạt 676 nghìn lượt, tăng 11,8%.

Hệ thống cơ sở lưu trú tiếp tục phát triển mạnh với 1.525 cơ sở, trong đó có 92 khách sạn từ 1-5 sao. Các khu du lịch trọng điểm như Đền Hùng, Thanh Thủy, Xuân Sơn, Tam Đảo, hồ Hòa Bình, Đại Lải... ghi nhận lượng khách tăng cao nhờ hạ tầng được nâng cấp, dịch vụ được mở rộng và bổ sung nhiều sản phẩm mới như du lịch MICE, du lịch cộng đồng, du lịch nông nghiệp, du lịch đêm và các dịch vụ thể thao - giải trí.

Quý I/2026, toàn tỉnh đón 4,65 triệu lượt khách, trong đó có hơn 277 nghìn lượt khách quốc tế. Tổng thu từ khách du lịch ước đạt 5.053 tỷ đồng; doanh thu từ dịch vụ lưu trú đạt hơn 2.779 tỷ đồng.

Khu du lịch sinh thái Satoyama Village, xã Liên Sơn. Ảnh: Hải Yến

Tầm nhìn và hướng đi mới

Với vị thế là cực tăng trưởng mới của vùng Trung du và miền núi phía Bắc mang tầm quốc gia, Phú Thọ phấn đấu trở thành một trong những vùng du lịch đặc trưng, vùng trọng điểm du lịch quốc gia; là điểm đến hấp dẫn, khác biệt, có tính cạnh tranh cao trên cơ sở khai thác tối đa lợi thế tài nguyên và thương hiệu du lịch hiện có. Tỉnh đặt mục tiêu đến năm 2030 đón khoảng 20 triệu lượt khách, doanh thu du lịch đạt 26.500 tỷ đồng, tốc độ tăng trưởng bình quân đạt trên 10%/năm; giải quyết việc làm cho hơn 60 nghìn lao động trực tiếp, đóng góp trên 10% GRDP của tỉnh.

Để đạt mục tiêu trên, tỉnh đã quy hoạch không gian phát triển du lịch với các trung tâm trọng điểm gồm: Khu du lịch Tam Đảo II, khu danh thắng Tây Thiên và khu du lịch Đại Lải; khu du lịch Thanh Thủy; Vườn Quốc gia Xuân Sơn; hồ Hòa Bình; khu du lịch sinh thái Ngòi Hoa...

Trong đó, du lịch chất lượng cao được đặc biệt chú trọng. Đối với Khu du lịch quốc gia Tam Đảo, quy hoạch không gian phát triển có diện tích hơn 10.723ha, gồm phân khu dịch vụ - hành chính của Vườn Quốc gia Tam Đảo trên địa bàn xã Tam Đảo với diện tích 5.399ha; khu vực chân núi Tam Đảo 4.561,5ha; khu danh thắng Tây Thiên 477,6ha và khu du lịch Tam Đảo 284,9ha.

Bên cạnh đó, tỉnh tập trung đầu tư phát triển các khu du lịch Hồ Làng Hà, Bắc Ngọc Thanh và hệ thống hồ Đồng Câu, Xạ Hương, Thanh Lanh, Vân Trục, Bò Lạc, thác Bản Long... cùng các sân golf và dịch vụ nghỉ dưỡng cao cấp.

Khu du lịch Tam Đảo quanh năm mát mẻ thu hút đông đảo khách du lịch tới thăm quan nghỉ dưỡng.

Giải pháp đột phá

Để phát triển du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn, tỉnh đã triển khai nhiều hội thảo, đề án, dự án đầu tư phát triển hạ tầng và sản phẩm du lịch sinh thái, cộng đồng; tập trung phát triển các trung tâm du lịch trọng điểm gồm: Khu di tích lịch sử Đền Hùng, khu du lịch Tam Đảo, khu danh thắng Tây Thiên, khu du lịch Đại Lải, khu du lịch Thanh Thủy, hồ Hòa Bình...

Đây là những không gian du lịch trung tâm, giữ vai trò thu hút, kết nối và lan tỏa dòng khách đến các vùng du lịch khác trên địa bàn. Đồng thời, tỉnh chú trọng phát triển các tuyến, vùng du lịch bổ trợ như: Đền Hùng - Tây Thiên; trục di sản thiên nhiên Vườn Quốc gia Tam Đảo - Vườn Quốc gia Xuân Sơn - Vườn Quốc gia Cúc Phương - Khu bảo tồn thiên nhiên Hang Kia - Pà Cò; tăng cường liên kết du lịch với Thủ đô Hà Nội và các tuyến Việt Trì - Tam Đảo - Hà Nội, Hòa Bình - Hà Nội.

Hiện toàn tỉnh có khoảng 40 dự án đầu tư vào lĩnh vực du lịch đã được cấp phép với tổng vốn đăng ký hơn 21.162 tỷ đồng; trong đó đã thực hiện khoảng 11.336 tỷ đồng, đạt 55% tổng vốn cam kết.

Công ty Cổ phần Lạc Hồng luôn chuẩn bị tốt các dịch vụ giúp du khách đi lại thuận lợi lên Đền thờ Quốc Mẫu Tây Thiên chiêm bái.

Một trong những giải pháp đột phá được tỉnh triển khai là thực hiện các chính sách ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp đối với các dự án đầu tư du lịch theo quy định; miễn, giảm thuế cho các cơ sở sản xuất hàng lưu niệm tại làng nghề truyền thống; tạo điều kiện để hoạt động kinh doanh du lịch quốc tế được hưởng các chính sách khuyến khích như đối với ngành hàng xuất khẩu.

Cùng với đó, tỉnh ưu tiên đầu tư hạ tầng giao thông kết nối các khu, điểm du lịch; nâng cấp hệ thống công trình phụ trợ; đẩy mạnh công tác xúc tiến, quảng bá du lịch; tổ chức các sự kiện văn hóa, du lịch quy mô lớn; hỗ trợ doanh nghiệp tham gia các chương trình xúc tiến du lịch quốc gia và của tỉnh; xây dựng đội ngũ làm du lịch chuyên nghiệp, năng động, thích ứng với tình hình mới.

Với định hướng phát triển “Du lịch xanh, sạch, thân thiện, an toàn”, tạo điểm đến hấp dẫn, khác biệt và có tính cạnh tranh cao, tỉnh Phú Thọ đang từng bước đưa du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội nhanh và bền vững.

Xuân Hùng