46 thí sinh dự Hội thi tuyên truyền viên giỏi cấp khu vực

Ngày 19/5, tại phường Hòa Bình, Ban tổ chức Hội thi cấp tỉnh đã tổ chức khai mạc Hội thi Báo cáo viên, Tuyên truyền viên giỏi cấp khu vực tỉnh Phú Thọ năm 2026.

Đại diện lãnh đạo Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh uỷ tặng hoa cho các thí sinh tham dự Hội thi.

Hội thi được tổ chức nhằm thực hiện Kế hoạch của Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương, cùng Kế hoạch số 31 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tổ chức Hội thi Báo cáo viên, Tuyên truyền viên giỏi năm 2026, tập trung tuyên truyền Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng và nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp, nhiệm kỳ 2025-2030.

Đại diện lãnh đạo Báo và Phát thanh, truyền hình Phú Thọ tặng hoa chúc mừng các thí sinh tham dự Hội thi.

Phát biểu khai mạc hội thi, đại diện Ban tổ chức hội thi nhấn mạnh: Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng có ý nghĩa đặc biệt quan trọng đối với tiến trình phát triển của đất nước. Trong bối cảnh đó, việc tổ chức học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng và nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2025-2030 là nhiệm vụ chính trị trọng tâm, xuyên suốt.

Hội thi lần này là đợt sinh hoạt chính trị có ý nghĩa thiết thực, giúp cho đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên nhận thức đúng đắn, sâu sắc hơn nữa về vai trò, vị trí, trách nhiệm của mình; là dịp để giao lưu, học hỏi, trao đổi những kinh nghiệm hay, rèn luyện kỹ năng nghiệp vụ. Qua đó, phát hiện, tôn vinh và lựa chọn những nhân tố xuất sắc để dự thi tại Hội thi cấp tỉnh.

Đồng thời, hội thi cũng góp phần nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các cấp ủy Đảng về tầm quan trọng của công tác tuyên truyền miệng để tiếp tục có kế hoạch bồi dưỡng, nâng cao chất lượng đội ngũ này.

Thí sinh dự thi đầu tiên sau lễ khai mạc của đơn vị xã Yên Thuỷ.

Tham gia hội thi có 46 báo cáo viên, tuyên truyền viên xuất sắc được tuyển chọn từ các vòng thi cấp xã, phường thuộc khu vực Hòa Bình. Các thí sinh thi thuyết trình với nhiều chủ đề gắn liền với nội dung cốt lõi, điểm mới của Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2025-2030, nhằm cổ vũ, động viên, kêu gọi toàn Đảng, toàn dân, toàn quân phát huy tinh thần yêu nước, ý chí tự lực, tự cường, sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, sớm đưa nghị quyết vào cuộc sống.

Thí sinh phường Kỳ Sơn thực hiện phần thi thuyết trình.

Ngay sau lễ khai mạc, các thí sinh đã bước vào phần thi thuyết trình với tinh thần tự tin, nghiêm túc, thể hiện sự chuẩn bị kỹ lưỡng cả về nội dung và phương pháp truyền đạt.

Hồng Duyên