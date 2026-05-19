Đảng bộ xã Xuân Lãng trao Huy hiệu Đảng tặng các đảng viên đợt 19/5

Nhân dịp kỷ niệm 136 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 - 19/5/2026), ngày 19/5, Đảng ủy xã Xuân Lãng tổ chức lễ trao Huy hiệu Đảng đợt 19/5 tặng các đảng viên trong toàn Đảng bộ.

Trong đợt này, Đảng bộ xã Xuân Lãng vinh dự có 29 đồng chí được nhận Huy hiệu Đảng từ 65, 60, 55, 50, 45, 40 và 30 năm tuổi Đảng. Đây đều là các đảng viên gương mẫu, tích cực trong các phong trào của địa phương, vận động gia đình chấp hành tốt mọi chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước.

Các đồng chí lãnh đạo tỉnh và xã trao Huy hiệu Đảng cho các đảng viên tại buổi lễ.

Tại buổi lễ, sau khi đọc quyết định trao Huy hiệu Đảng đợt 19/5/2026, các đồng chí lãnh đạo tỉnh, lãnh đạo xã đã trao tặng Bằng khen của Tỉnh uỷ cho Trường mầm non Tân Phong và đồng chí Lê Anh Chung (Công ty Cổ phần thép Việt Đức) vì đã có thành tích xuất sắc 5 năm liên tục và trao Huy hiệu, chúc mừng các đảng viên được nhận Huy hiệu Đảng đợt 19/5.

Phát biểu tại buổi lễ trao Huy hiệu Đảng, đồng chí Phạm Thị Thu Hương - Tỉnh uỷ viên, Phó trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy nhấn mạnh: Việc trao tặng Huy hiệu Đảng trong dịp kỷ niệm 136 năm Ngày sinh của Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 - 19/5/2026) là sự ghi nhận, tôn vinh của Đảng đối với sự cống hiến, hy sinh của các đảng viên trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Đây cũng là niềm vinh dự, tự hào không chỉ của cá nhân đảng viên và gia đình mà còn là của cả chi bộ, Đảng bộ xã.

Đồng chí mong các đồng chí tiếp tục phát huy phẩm chất cao đẹp của người đảng viên cộng sản, luôn là tấm gương sáng về tinh thần tiền phong gương mẫu, tiếp tục đóng góp trí tuệ, kinh nghiệm xây dựng chi bộ, Đảng bộ trong sạch vững mạnh, cũng như giáo dục truyền thống cho thế hệ trẻ hôm nay.

Thu Thủy