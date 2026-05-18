Thông qua dự thảo kết quả giám sát đối với Ban Thường vụ Đảng ủy các xã Sơn Lương, Trung Sơn

Sáng 18/5, đồng chí Vũ Việt Văn - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Đoàn giám sát số 16 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy chủ trì hội nghị thông qua dự thảo báo cáo giám sát đối với Ban Thường vụ Đảng ủy xã Sơn Lương và xã Trung Sơn các chuyên đề về: Công tác lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Phú Thọ, nhiệm kỳ 2025 - 2030; triển khai thực hiện chính quyền địa phương 2 cấp; thực hiện mục tiêu tăng trưởng hai con số và tổ chức thực hiện các nghị quyết trụ cột của Trung ương.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Vũ Việt Văn phát biểu kết luận hội nghị.

Sau gần 1 năm thực hiện mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, Ban Thường vụ Đảng ủy hai xã Sơn Lương và Trung Sơn đã lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai tổ chức thực hiện các nghị quyết của Trung ương, nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh bám sát mục tiêu, quan điểm và các khâu đột phá phù hợp với điều kiện thực tế địa phương. Kinh tế duy trì tăng trưởng, an ninh - quốc phòng được giữ vững.

Tuy nhiên, bên cạnh kết quả đạt được, hai xã hiện đang thiếu đội ngũ cán bộ, nhất là ở các lĩnh vực tài chính, địa chính, giao thông, xây dựng, chuyển đổi số.

Lãnh đạo xã Sơn Lương báo cáo tại hội nghị.

Thành viên đoàn giám sát đề nghị, Ban Thường vụ Đảng ủy xã Sơn Lương và xã Trung Sơn tiếp tục cụ thể hóa nghị quyết của Trung ương, của Tỉnh ủy phù hợp, sát hơn với điều kiện thực tế địa phương; nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ; khai thác và sử dụng hiệu quả nguồn lực cho phát triển. Hai xã cần tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính, chuyển đổi số, xây dựng chính quyền số.

Bên cạnh đó, hai xã cần tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc triển khai thực hiện các Nghị quyết; rà soát, cập nhật thực hiện tốt các nhiệm vụ được phân cấp, ủy quyền và làm rõ các động lực, nguồn lực cho tăng trưởng.

Các thành viên đoàn giám sát phát biểu tại hội nghị.

Kết luận hội nghị, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh Vũ Việt Văn đề nghị, trên cơ sở ý kiến của đoàn giám sát, Ban Thường vụ Đảng ủy hai xã xác định rõ kết quả đạt được, tồn tại, hạn chế, từ đó có giải pháp tổ chức thực hiện đảm bảo rõ người, rõ việc, rõ thời gian, rõ trách nhiệm, rõ kết quả. Đồng thời, thực hiện tốt công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện các nghị quyết của Trung ương, của Tỉnh ủy; đẩy mạnh phân cấp, phân quyền đi đôi với kiểm tra, giám sát.

Hai xã cần xác định rõ các động lực tăng trưởng mới và có giải pháp thực hiện; tập trung thực hiện tốt công tác quy hoạch, giải phóng mặt bằng, giải ngân vốn đầu tư công; nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ. Đẩy mạnh chuyển đổi số, bố trí cán bộ chuyên trách làm công tác này.

Văn Hải - Đặng Thưởng