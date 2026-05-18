Nâng cao hiệu quả việc nắm bắt dư luận xã hội

Trong thời đại bùng nổ thông tin, mạng xã hội và các nền tảng truyền thông số phát triển mạnh, luồng thông tin ngày càng đa dạng, phức tạp và dễ bị các thế lực thù địch lợi dụng để xuyên tạc, chống phá. Thời gian qua, tỉnh Phú Thọ tập trung nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác nắm bắt dư luận xã hội, nhằm phát hiện kịp thời những biểu hiện lệch lạc tư tưởng, xử lý hiệu quả các vấn đề phát sinh từ cơ sở, góp phần bảo vệ vững chắc nền tảng tư tưởng của Đảng, giữ ổn định nội bộ và củng cố niềm tin của cán bộ, đảng viên, Nhân dân.

Thực tế thời gian qua cho thấy, công tác nắm bắt, định hướng tư tưởng trên địa bàn tỉnh được triển khai chủ động, toàn diện, bám sát nhiệm vụ chính trị của tỉnh và định hướng của Trung ương.

Đồng chí Nguyễn Thị Dung - Phó Bí thư Thường trực Đảng uỷ phường Kỳ Sơn cho biết: Xác định vai trò quan trọng của công tác nắm bắt dư luận xã hội, Đảng uỷ phường đã chủ động nắm bắt, tổng hợp, phân tích, dự báo, phản ánh, định hướng dư luận xã hội toàn diện, kịp thời, khách quan, trung thực. Việc nắm bắt dư luận xã hội được thực hiện bằng nhiều hình thức đa dạng như: tiếp xúc, đối thoại, đường dây nóng, hộp thư điện tử, trang thông tin điện tử, các nhóm zalo... Cấp uỷ, chính quyền địa phương tăng cường đi cơ sở, nắm bắt tình hình thực tế, tiếp thu ý kiến, kiến nghị của Nhân dân. Các đồng chí trong Thường trực, Ban Thường vụ, Ban Chấp hành Đảng bộ phường cũng thường xuyên dự sinh hoạt tại các chi bộ để nắm bắt tình hình, tâm tư, nguyện vọng của đảng viên, Nhân dân.

Thường trực Đảng ủy phường Kỳ Sơn trao đổi, nắm bắt tâm tư, nguyện vọng đảng viên Chi bộ tổ 3.

Cùng với Kỳ Sơn, công tác nắm bắt dư luận xã hội được triển khai một cách khoa học, bài bản tại các địa phương, bám sát các nhiệm vụ và định hướng chỉ đạo. Các cuộc điều tra thăm dò dư luận xã hội chú trọng vào các nội dung như: thực hiện các đề án, chương trình, quyết sách lớn, nghị quyết các kỳ đại hội đảng các cấp; sự gương mẫu của người đứng đầu; công tác cải cách hành chính; tinh thần, thái độ phục vụ của đội ngũ cán bộ... Qua đó, việc đánh giá diễn biến tư tưởng, thái độ, tâm tư nguyện vọng của cán bộ, đảng viên và Nhân dân được thực hiện.

Việc thu thập ý kiến của các tầng lớp Nhân dân góp ý vào các chủ trương lớn của Đảng và Nhà nước được tiến hành thường xuyên như: lấy ý kiến vào văn kiện Đại hội Đảng bộ các cấp, các dự thảo luật, đề án... Các hoạt động trên không chỉ đảm bảo nguyên tắc dân chủ mà còn là kênh quan trọng để nắm bắt dư luận xã hội, tư tưởng, nguyện vọng của Nhân dân.

Các cấp, ngành, địa phương quan tâm bố trí nguồn lực thoả đáng cho công tác dư luận xã hội, đảm bảo đúng thẩm quyền, quy định. Đội ngũ cán bộ làm công tác dư luận xã hội và lực lượng báo cáo viên, tuyên truyền viên, cộng tác viên dư luận xã hội các cấp luôn chú trọng nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới.

Cấp uỷ, chính quyền các cấp cũng kịp thời nắm tình hình dư luận và đề xuất các giải pháp phục vụ công tác lãnh đạo, chỉ đạo, đề ra những quyết sách đúng, trúng, sát thực tế. Từ đó, hình thành các luồng dư luận tích cực, góp phần củng cố niềm tin của Nhân dân đối với sự lãnh đạo của Đảng, tăng cường đoàn kết, thống nhất trong Đảng, tạo sự đồng thuận trong xã hội nhằm phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững quốc phòng - an ninh, xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh.

Cử tri xã Mường Động thẳng thắn, công khai đóng góp ý kiến, trình bày tâm tư, nguyện vọng trong hội nghị tiếp xúc cử tri.

Từ năm 2015 đến nay, tỉnh tổ chức hơn 300 hội nghị giao ban cộng tác viên dư luận xã hội cấp tỉnh; tiếp nhận, xử lý hơn 18.500 lượt thông tin phản ánh đa dạng trên lĩnh vực xây dựng Đảng, kinh tế, văn hóa - xã hội, quốc phòng - an ninh (sắp xếp bộ máy, mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, các chuỗi kỷ niệm lớn, Đại hội Đảng, bầu cử...). Thông tin giúp Thường trực Tỉnh ủy nắm kịp thời tình hình nội bộ, tâm tư, nguyện vọng, giải quyết bức xúc, đặc biệt sau sáp nhập tỉnh. Qua khảo sát dư luận: 99,5% người được điều tra “rất tin tưởng và tin tưởng” vào mục tiêu vận hành mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, đồng thuận cao với chủ trương và hiệu quả.

Tỉnh cũng chú trọng công tác định hướng, cung cấp thông tin cho báo cáo viên, tuyên truyền viên, cộng tác viên dư luận xã hội; chỉ đạo tuyên truyền hoạt động kỷ niệm ngày lịch sử; định hướng trên không gian mạng để phản bác sai lệch. Đồng thời, xây dựng Cổng thông tin điện tử Đảng bộ tỉnh, số hóa Bản tin sinh hoạt chi bộ; lồng ghép giao ban báo chí, tiếp xúc cử tri, lấy ý kiến văn kiện Đại hội Đảng các cấp, định hướng dư luận từ cơ sở, không để hình thành “vùng trũng”.

Với những giải pháp đồng bộ trong công tác nắm bắt, tổng hợp, phản ánh và cung cấp thông tin, Ban Tuyên giáo và Dân vận các cấp kịp thời phát hiện, tổng hợp những vấn đề nổi cộm, bức xúc trong xã hội; đồng thời tham mưu cấp ủy, chính quyền nắm bắt tình hình một cách toàn diện trên tất cả các lĩnh vực. Trên cơ sở đó, cấp ủy, chính quyền các cấp kịp thời ban hành các văn bản lãnh đạo, chỉ đạo các cơ quan, đơn vị chuyên trách kiểm tra, giải quyết, khắc phục những tồn tại, tháo gỡ vướng mắc ngay từ cơ sở, không để phát sinh “điểm nóng”, góp phần đảm bảo an ninh, trật tự an toàn xã hội, phục vụ tốt cho phát triển kinh tế - xã hội.

Dương Liễu