Trao Huy hiệu 70 năm tuổi Đảng cho đảng viên Đảng bộ xã Lương Sơn

Sáng 18/5, đồng chí Nguyễn Thị Cẩm Phương - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh đến thăm và trao Huy hiệu 70 năm tuổi Đảng cho đảng viên Nguyễn Chỉnh, sinh hoạt tại chi bộ xóm Vé, Đảng bộ xã Lương Sơn. Đây là trường hợp được trao tặng sớm Huy hiệu Đảng đợt 19/5/2026 theo Quyết định của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Phú Thọ.

Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Thị Cẩm Phương phát biểu tại buổi trao Huy hiệu Đảng.

Đồng chí Nguyễn Chỉnh sinh năm 1932, quê quán phường Vạn Xuân, tỉnh Thái Nguyên; được kết nạp Đảng ngày 28/2/1958, chính thức ngày 28/8/1958. Trong quá trình công tác, đồng chí từng tham gia phong trào Thanh niên Cứu quốc, thanh niên du kích tại địa phương, sau đó công tác trong quân đội, tham gia nhiều chiến trường.

Sau khi nghỉ hưu về địa phương, đồng chí tiếp tục tham gia công tác Đảng, chính quyền, đoàn thể ở cơ sở; từng đảm nhiệm các chức vụ như Bí thư chi bộ, đại biểu HĐND, Chủ tịch Hội Cựu chiến binh thị trấn Lương Sơn và Phó Chủ tịch Hội Cựu chiến binh huyện Lương Sơn trước đây.

Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Thị Cẩm Phương và lãnh đạo Đảng ủy xã Lương Sơn trao Huy hiệu 70 năm tuổi Đảng và hoa chúc mừng đảng viên Nguyễn Chỉnh.

Ghi nhận những đóng góp trong quá trình công tác, chiến đấu và xây dựng quê hương, đồng chí Nguyễn Chỉnh đã được Đảng, Nhà nước tặng thưởng nhiều phần thưởng cao quý như: Huân chương Chiến sĩ vẻ vang các hạng Nhất, Nhì, Ba; Huân chương Chiến thắng hạng Ba; Huân chương Chiến công hạng Nhất; Huy chương Quân kỳ Quyết thắng, Huy chương của nước Lào cùng nhiều Huy hiệu Đảng qua các mốc tuổi Đảng.

Phát biểu tại buổi lễ, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Thị Cẩm Phương nhấn mạnh, Huy hiệu 70 năm tuổi Đảng là phần thưởng cao quý, ghi nhận quá trình rèn luyện, phấn đấu, cống hiến bền bỉ của người đảng viên đối với sự nghiệp cách mạng. Đồng chí mong muốn đảng viên lão thành tiếp tục phát huy vai trò nêu gương, giáo dục truyền thống cách mạng cho cán bộ, đảng viên, nhất là thế hệ trẻ.

Đồng chí Phó Chủ tịch HĐND tỉnh đề nghị cấp ủy, chính quyền địa phương tiếp tục quan tâm, chăm lo đời sống vật chất, tinh thần đối với các đảng viên lão thành, đảng viên cao tuổi Đảng.

Thuỳ Anh (xã Lương Sơn)