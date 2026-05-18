Trao Huy hiệu 80 năm tuổi Đảng tặng đảng viên lão thành Đinh Tiến Nhiên

Sáng 18/5, đồng chí Bùi Huy Vĩnh - Phó Bí thư Tỉnh ủy đã trao Huy hiệu 80 năm tuổi Đảng tặng đảng viên Đinh Tiến Nhiên, Chi bộ khu Bãi, Đảng bộ xã Cự Đồng. Cùng dự có lãnh đạo Ban Tổ chức Tỉnh ủy và lãnh đạo địa phương.

Phó Bí thư Tỉnh ủy Bùi Huy Vĩnh gắn Huy hiệu 80 năm tuổi Đảng tặng đảng viên Đinh Tiến Nhiên.

Đồng chí Đinh Tiến Nhiên sinh ngày 5/1/1921 tại xã Cự Đồng, tỉnh Phú Thọ, được kết nạp vào Đảng Cộng sản Việt Nam ngày 7/3/1948. Đồng chí sinh hoạt Đảng tại Chi bộ khu Bãi, Đảng bộ xã Cự Đồng.

105 tuổi đời, 80 năm tuổi Đảng không chỉ ghi dấu chiều dài của thời gian mà còn là minh chứng sống động cho bản lĩnh chính trị kiên định, lòng trung thành son sắt với Đảng, với Tổ quốc và Nhân dân. Cuộc đời hoạt động cách mạng của đồng chí Đinh Tiến Nhiên là tấm gương sáng về phẩm chất, đạo đức, lối sống và ý chí phấn đấu không ngừng nghỉ của người đảng viên.

Phó Bí thư Tỉnh ủy Bùi Huy Vĩnh trao Huy hiệu 80 năm tuổi Đảng tặng đảng viên Đinh Tiến Nhiên.

Trong quá trình công tác, đồng chí đã đảm nhiệm nhiều cương vị tại địa phương. Dù ở cương vị công tác nào, đồng chí cũng luôn tận tụy, trách nhiệm, gương mẫu, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Trao tặng Huy hiệu 80 năm tuổi Đảng, đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy Bùi Huy Vĩnh chúc mừng và đánh giá cao những đóng góp của đảng viên Đinh Tiến Nhiên trong suốt quá trình rèn luyện, cống hiến.

Phó Bí thư Tỉnh ủy Bùi Huy Vĩnh và lãnh đạo xã tặng hoa chúc mừng đảng viên Đinh Tiến Nhiên.

Phó Bí thư Tỉnh ủy Bùi Huy Vĩnh khẳng định, việc trao tặng Huy hiệu 80 năm tuổi Đảng đúng dịp kỷ niệm 136 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh càng có ý nghĩa sâu sắc. Đây không chỉ là sự ghi nhận của Đảng đối với quá trình cống hiến của đồng chí Đinh Tiến Nhiên mà còn là niềm tự hào của Đảng bộ xã Cự Đồng và Đảng bộ tỉnh; đồng thời là nguồn động viên, giáo dục truyền thống cách mạng đối với các thế hệ cán bộ, đảng viên.

Đồng chí đề nghị cấp ủy, chính quyền, MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội xã Cự Đồng, Chi bộ khu Bãi tiếp tục quan tâm chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho đảng viên lão thành.

Lê Hoàng


