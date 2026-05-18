126 đảng viên Đảng bộ Phường Vĩnh Phúc được nhận Huy hiệu Đảng đợt 19/5

Sáng 18/5, tại phường Vĩnh Phúc, đồng chí Vi Mạnh Hùng - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc Báo và phát thanh, truyền hình Phú Thọ dự lễ trao Huy hiệu Đảng cho các đảng viên đợt 19/5.

Trong đợt này, phường Vĩnh Phúc đã trao tặng, truy tặng Huy hiệu Đảng cho 126 đảng viên đang sinh hoạt tại các chi bộ trực thuộc. Trong đó, 3 đảng viên được tặng, truy tặng Huy hiệu 65 năm tuổi Đảng; 11 đảng viên được trao tặng Huy hiệu 60 năm tuổi Đảng; 14 đảng viên được trao tặng Huy hiệu 55 tuổi Đảng; 7 đảng viên nhận Huy hiệu 50 tuổi Đảng, 29 đảng viên nhận Huy hiệu 45 năm tuổi Đảng, 29 đảng viên nhận Huy hiệu 40 năm tuổi Đảng và 33 đảng viên nhận Huy hiệu 30 năm tuổi Đảng.

Giám đốc Báo và phát thanh, truyền hình Phú Thọ Vi Mạnh Hùng trao Huy hiệu 65 năm tuổi Đảng cho đảng viên.

Các đảng viên 50 năm tuổi đảng được trao tặng Huy hiệu Đảng.

Phát biểu tại lễ trao Huy hiệu Đảng, Giám đốc Báo và phát thanh, truyền hình Phú Thọ Vi Mạnh Hùng nhấn mạnh: Việc tổ chức trao tặng Huy hiệu Đảng có ý nghĩa sâu sắc, thể hiện sự quan tâm, trân trọng, ghi nhận của Đảng đối với những cống hiến bền bỉ của các đảng viên đối với sự nghiệp cách mạng vẻ vang của Đảng và dân tộc.

Đồng chí mong muốn các đảng viên được trao tặng Huy hiệu Đảng lần này tiếp tục phát huy kinh nghiệm, đóng góp cho sự nghiệp xây dựng Đảng tại địa phương. Đồng thời đề nghị Đảng ủy phường Vĩnh Phúc kịp thời quan tâm thực hiện việc trao Huy hiệu Đảng sớm đối với các đảng viên đủ điều kiện theo quy định; chú trọng nguồn kết nạp đảng viên mới, bổ sung nguồn nhân lực cho Đảng; tiếp tục nâng cao chất lượng sinh hoạt tại các chi bộ; nêu cao tinh thần gương mẫu của đảng viên và khai thác hiệu quả tiềm năng, lợi thế của địa phương để phát triển kinh tế.

Hà Giang - Đức Thiện