Giáo sư ngành Y học đầu tiên của Đất Tổ

Có những con người mà hành trình cuộc đời không chỉ được đo bằng học hàm, học vị hay chức danh, mà bằng dấu ấn họ để lại qua việc cứu sống biết bao người bệnh. Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Huy Ngọc - Phó Chủ tịch UBND tỉnh là một trong những con người như thế. Từ những ca cấp cứu nơi tuyến đầu đến nghiên cứu khoa học và quản lý y tế, ông đã bền bỉ hơn ba thập niên với tinh thần không ngừng học tập, đổi mới và cống hiến. Hành trình ấy không chỉ làm nên một nhà khoa học, nhà quản lý, mà còn cho thấy tâm huyết của một người thầy thuốc luôn mong muốn đưa các kỹ thuật y học hiện đại vào thực tiễn điều trị, giúp người bệnh có thêm cơ hội được chữa trị kịp thời và hiệu quả hơn.

Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Huy Ngọc (đứng thứ 3 từ phải sang) nhận Quyết định bổ nhiệm chức danh Giáo sư của Trường Đại học Y Dược.

Đưa kỹ thuật y học hiện đại về tuyến tỉnh

Đồng chí Nguyễn Huy Ngọc sinh năm 1970, quê ở xã Đan Thượng, huyện Hạ Hòa (cũ). Quá trình công tác của đồng chí gắn liền với ngành Y tế tỉnh Phú Thọ, trải qua nhiều vị trí chuyên môn và quản lý. Từ bác sĩ điều trị tại cơ sở y tế tuyến huyện, đồng chí lần lượt đảm nhiệm các chức vụ Phó Trưởng khoa, Trưởng khoa; Phó Giám đốc, Giám đốc Bệnh viện Đa khoa tỉnh; Phó Giám đốc, Giám đốc Sở Y tế tỉnh Phú Thọ. Từ tháng 11/2024 đến tháng 1/2025, đồng chí giữ chức Phó Chủ tịch UBND tỉnh kiêm Giám đốc Sở Y tế. Từ tháng 1/2025 đến nay, đồng chí giữ chức Phó Chủ tịch UBND tỉnh. Đồng chí Nguyễn Huy Ngọc tốt nghiệp Đại học Y khoa Bắc Thái năm 1994; nhận bằng Thạc sĩ Hồi sức cấp cứu năm 2002 và Tiến sĩ Nội tim mạch năm 2012.

Ngoài chuyên môn y khoa, đồng chí tiếp tục mở rộng kiến thức về kinh tế và quản lý. Năm 2016, đồng chí được cấp bằng Thạc sĩ ngành Kinh tế, chuyên ngành Quản lý kinh tế tại Trường Đại học Kinh tế Quốc dân. Năm 2023, đồng chí được cấp bằng cử nhân ngành Ngôn ngữ Anh tại Trường Đại học Khoa học - Đại học Thái Nguyên. Đồng chí được công nhận đạt chuẩn chức danh Phó Giáo sư ngày 30/3/2022 và được bổ nhiệm chức danh Phó Giáo sư ngành Y học tại Trường Đại học Y Dược - Đại học Quốc gia Hà Nội năm 2022.

Ngày 16/12/2025, tại Trường Đại học Y Dược - Đại học Quốc gia Hà Nội, quyết định bổ nhiệm chức danh Giáo sư ngành Y học đối với đồng chí Nguyễn Huy Ngọc được công bố. Những năm qua, đồng chí luôn nỗ lực trong công tác đào tạo để đạt chuẩn về trình độ chuyên môn, nghiệp vụ của nhà giáo, tích cực tham gia nghiên cứu khoa học, hướng dẫn luận văn, luận án và thỉnh giảng tại các cơ sở giáo dục đại học. Các hướng nghiên cứu chủ yếu của đồng chí Nguyễn Huy Ngọc tập trung vào bệnh đột quỵ, ứng dụng các tiến bộ trong chẩn đoán, điều trị và tổ chức mô hình điều trị đột quỵ tại Việt Nam; nghiên cứu các giải pháp chuyển đổi số y tế, quản lý tài chính y tế, quản lý chất lượng bệnh viện và ứng dụng trí tuệ nhân tạo.

Dấu ấn nổi bật của đồng chí trong lĩnh vực y tế là việc xây dựng và phát triển Trung tâm Đột quỵ tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Phú Thọ. Thời điểm bắt đầu triển khai, không ít ý kiến cho rằng những kỹ thuật can thiệp thần kinh hiện đại chỉ phù hợp với các bệnh viện lớn ở Hà Nội hoặc Thành phố Hồ Chí Minh. Nhưng với đồng chí Nguyễn Huy Ngọc, khoảng cách địa lý không thể trở thành rào cản khiến người dân địa phương chịu thiệt thòi trong tiếp cận dịch vụ y tế chất lượng cao.

Từ quan điểm ấy, đồng chí cùng tập thể bệnh viện từng bước xây dựng trung tâm đột quỵ hiện đại; đào tạo đội ngũ chuyên sâu, cập nhật phác đồ điều trị tiên tiến, đồng thời mở rộng hợp tác với các cơ sở y tế lớn trong và ngoài nước. Bệnh viện Đa khoa tỉnh Phú Thọ là một trong những đơn vị tuyến tỉnh sớm triển khai hệ thống RAPID ứng dụng trí tuệ nhân tạo trong hỗ trợ chẩn đoán và điều trị đột quỵ. Công nghệ này giúp bác sĩ nhanh chóng xác định vùng não tổn thương và vùng não còn khả năng cứu chữa, từ đó đưa ra quyết định can thiệp chính xác hơn cho từng bệnh nhân. Nếu trước đây “cửa sổ vàng” điều trị đột quỵ chỉ kéo dài vài giờ thì nhờ công nghệ mới, nhiều trường hợp có thể mở rộng thời gian can thiệp lên tới 24 giờ. Điều đó đồng nghĩa với việc hàng nghìn bệnh nhân khu vực trung du, miền núi phía Bắc có thêm cơ hội được cứu sống và phục hồi ngay tại tuyến tỉnh.

Năm 2020, giải pháp ứng dụng RAPID trong điều trị đột quỵ của Bệnh viện Đa khoa tỉnh Phú Thọ giành Giải Nhất Hội thi Sáng tạo Khoa học Kỹ thuật tỉnh. Trước đó, giải pháp ứng dụng IBM Watson hỗ trợ điều trị ung thư cũng đạt giải cao, đánh dấu bước tiến mới trong ứng dụng trí tuệ nhân tạo vào khám chữa bệnh tại địa phương.

BSCKII. Lê Đình Thanh Sơn - Giám đốc Bệnh viện Đa khoa tỉnh bày tỏ: “Điều chúng tôi trân quý ở đồng chí Nguyễn Huy Ngọc là tư duy luôn đặt người bệnh ở vị trí trung tâm. Đồng chí luôn trăn trở làm sao để người dân ở tỉnh và các vùng lân cận cũng được tiếp cận dịch vụ y tế chất lượng cao như tuyến trung ương”.

Sáng ngời tinh thần học tập suốt đời

Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Huy Ngọc vinh dự là Giáo sư ngành Y học đầu tiên của tỉnh Phú Thọ.

Không chỉ để lại dấu ấn trong quản lý và điều hành ngành y tế, đồng chí Nguyễn Huy Ngọc còn được biết đến là người luôn duy trì tinh thần học tập và nghiên cứu khoa học bền bỉ. Dù đảm nhiệm nhiều vị trí lãnh đạo, đồng chí vẫn trực tiếp tham gia nghiên cứu, viết sách, hướng dẫn học viên và công bố quốc tế.

Đến nay, đồng chí đã công bố hơn 100 bài báo khoa học, trong đó có nhiều công trình thuộc hệ thống WoS, Scopus và PubMed; chủ biên và tham gia biên soạn nhiều sách chuyên ngành; đồng thời chủ trì nhiều đề tài nghiên cứu cấp Nhà nước và cấp Bộ. Các hướng nghiên cứu của đồng chí tập trung vào những vấn đề mang tính thực tiễn cao như điều trị đột quỵ, quản trị bệnh viện, chuyển đổi số y tế và nâng cao chất lượng khám chữa bệnh tuyến tỉnh.

Điểm nổi bật trong hoạt động khoa học của đồng chí Nguyễn Huy Ngọc là tư duy nghiên cứu gắn chặt với yêu cầu thực tiễn của địa phương. Đồng chí không lựa chọn con đường nghiên cứu thuần túy hàn lâm mà tập trung giải quyết những bài toán cụ thể của y tế cơ sở: từ tổ chức cấp cứu đột quỵ, xây dựng bệnh viện thông minh đến nâng cao năng lực đội ngũ y bác sĩ.

Song song với nghiên cứu và quản lý, đồng chí dành nhiều tâm huyết cho công tác đào tạo nhân lực ngành y. Đồng chí tham gia giảng dạy tại Học viện Quân y, Trường Đại học Y tế công cộng, Trường Đại học Y Dược - Đại học Quốc gia Hà Nội cùng nhiều cơ sở đào tạo khác; trực tiếp hướng dẫn nhiều học viên cao học, nghiên cứu sinh trong lĩnh vực y học. Theo đồng chí Nguyễn Huy Ngọc, một bác sĩ giỏi có thể cứu sống nhiều bệnh nhân, nhưng một người thầy giỏi có thể đào tạo nên nhiều thế hệ bác sĩ giỏi khác. Có lẽ vì vậy mà dù ở cương vị nào, đồng chí vẫn duy trì công tác giảng dạy như một phần không thể tách rời của nghề nghiệp.

Chức danh Giáo sư ngành Y học đối với đồng chí Nguyễn Huy Ngọc được công bố. Đây không chỉ là vinh dự của cá nhân mà còn là dấu mốc của ngành y tế Phú Thọ khi lần đầu tiên có một Giáo sư ngành Y học. Đó là minh chứng cho sự trưởng thành của đội ngũ cán bộ khoa học địa phương; là kết quả của quá trình bền bỉ học tập, nghiên cứu và cống hiến. Đồng thời cho thấy khoảng cách giữa tuyến trung ương và địa phương đang từng bước được thu hẹp bằng tri thức, khoa học công nghệ và tinh thần đổi mới.

Hơn ba thập niên gắn bó với ngành y, hành trình của đồng chí Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Huy Ngọc là câu chuyện về tinh thần tự học, học tập suốt đời và khát vọng cống hiến không ngừng nghỉ. Từ bác sĩ tại tuyến cơ sở đến nhà quản lý, nhà khoa học và người thầy của nhiều thế hệ học viên ngành y, đồng chí luôn giữ một mục tiêu xuyên suốt: đưa những thành tựu y học hiện đại phục vụ tốt hơn cho người dân và góp phần tạo bước đột phá cho sự phát triển của ngành y tế Phú Thọ.

Hạnh Thúy