Tăng cường hoạt động thanh tra, kiểm tra an toàn thực phẩm

An toàn thực phẩm luôn là vấn đề được xã hội đặc biệt quan tâm bởi liên quan trực tiếp đến sức khỏe và chất lượng cuộc sống của người dân. Trong bối cảnh nhu cầu tiêu dùng thực phẩm ngày càng tăng, nhất là khi bước vào mùa nắng nóng và cao điểm du lịch, nguy cơ mất an toàn thực phẩm luôn tiềm ẩn. Vì vậy, công tác bảo đảm an toàn thực phẩm đang được các cấp, ngành trên địa bàn tỉnh triển khai đồng bộ, quyết liệt.

Với phương châm “phòng ngừa là chính”, trong “Tháng hành động vì an toàn thực phẩm” năm 2026, lực lượng chức năng và chính quyền các địa phương đã đồng loạt tăng cường kiểm tra, giám sát hoạt động của các bếp ăn tập thể, cơ sở sản xuất, chế biến, kinh doanh thực phẩm nhằm kịp thời phát hiện, xử lý nghiêm các vi phạm, siết chặt quản lý từ khâu sản xuất đến tiêu dùng, góp phần hạn chế nguy cơ ngộ độc thực phẩm và bảo vệ sức khỏe Nhân dân.

Chủ động kiểm tra từ cơ sở

Trong “Tháng hành động vì an toàn thực phẩm” năm 2026, các địa phương trên địa bàn tỉnh đã thành lập các đoàn kiểm tra liên ngành về an toàn thực phẩm, tiến hành kiểm tra đồng loạt các cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm, bếp ăn bán trú, bếp ăn công nghiệp và các cửa hàng dịch vụ ăn uống.

Nội dung kiểm tra tập trung vào nguồn gốc nguyên liệu, điều kiện vệ sinh cơ sở, quy trình chế biến, bảo quản thực phẩm cũng như giấy chứng nhận đủ điều kiện an toàn thực phẩm.

Đoàn kiểm tra liên ngành về ATTP xã Lập Thạch kiểm tra bếp ăn bán trú Trường Tiểu học Kim Đồng.

Đồng chí Lê Thị Hương - Phó Trưởng phòng Văn hóa - Xã hội xã Lập Thạch cho biết: “Thực hiện chỉ đạo của Ban Chỉ đạo liên ngành về an toàn thực phẩm tỉnh Phú Thọ, xã Lập Thạch đã ban hành kế hoạch kiểm tra và thành lập đoàn kiểm tra liên ngành gồm lãnh đạo địa phương, cán bộ văn hóa - xã hội, công an, y tế. Trong đợt cao điểm này, chúng tôi tập trung kiểm tra các bếp ăn bán trú, cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống, chợ dân sinh. Quá trình kiểm tra chú trọng hồ sơ pháp lý, hóa đơn, chứng từ, đặc biệt là nguồn gốc đầu vào thực phẩm và việc chấp hành các quy định về vệ sinh an toàn thực phẩm. Đồng thời, đoàn kiểm tra kết hợp tuyên truyền, hướng dẫn các cơ sở kinh doanh, bếp ăn trường học thực hiện tốt quy trình bếp ăn một chiều và các quy định về vệ sinh an toàn thực phẩm.

Qua kiểm tra, nếu phát hiện vi phạm, chúng tôi sẽ lập biên bản xử lý nghiêm và yêu cầu khắc phục ngay những tồn tại, hạn chế, qua đó góp phần nâng cao ý thức trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân trong sản xuất, kinh doanh thực phẩm, bảo vệ sức khỏe người dân”.

Sự vào cuộc mạnh mẽ của các ngành chức năng

Nhằm kiểm soát tốt công tác bảo đảm an toàn thực phẩm trong “Tháng hành động vì an toàn thực phẩm” năm 2026, đồng thời tăng cường trách nhiệm quản lý Nhà nước của chính quyền các cấp, UBND tỉnh đã giao Sở Y tế, Sở Nông nghiệp và Môi trường, Sở Công Thương thành lập 3 đoàn kiểm tra liên ngành, tiến hành kiểm tra tại các xã, phường trên địa bàn tỉnh.

Hoạt động kiểm tra liên ngành về an toàn thực phẩm được triển khai từ ngày 21/4 đến 15/5/2026. Các đoàn tập trung kiểm tra những nhóm thực phẩm có nguy cơ cao; các cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống quanh trường học, khu công nghiệp, chợ dân sinh và các điểm du lịch - nơi nhu cầu tiêu dùng thực phẩm tăng mạnh trong dịp hè.

Quá trình kiểm tra tập trung đánh giá việc chấp hành các quy định pháp luật về an toàn thực phẩm; kiểm tra nguồn gốc nguyên liệu, điều kiện chế biến, bảo quản thực phẩm; đồng thời yêu cầu xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm, không để thực phẩm giả, thực phẩm kém chất lượng lưu thông trên thị trường.

Bên cạnh đó, các cơ quan chức năng cũng tăng cường hậu kiểm đối với các cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm đã được cấp phép; kiên quyết xử lý các hành vi sử dụng nguyên liệu không bảo đảm chất lượng, phụ gia ngoài danh mục cho phép hoặc vi phạm các điều kiện vệ sinh trong chế biến thực phẩm.

Đoàn kiểm tra liên ngành về ATTP do Sở Y tế chủ trì kiểm tra cơ sở kinh doanh thực phẩm tại xã Cẩm Khê.

Đồng chí Điêu Quang Đạo - Phó Chi Cục trưởng Chi cục ATTP tỉnh cho biết: “Thực hiện tháng hành động vì an toàn thực phẩm năm 2026, Đoàn kiểm tra liên ngành do Sở Y tế chủ trì tiến hành kiểm tra chủ trì thực hiện kiểm tra tại 6 xã, phường thuộc khu vực Phú Thọ (cũ). Quá trình kiểm tra chúng tôi nhận thấy đa phần các cơ sở sản xuất, kinh doanh, bếp ăn tập thể đã chủ động nâng cao ý thức chấp hành quy định về an toàn thực phẩm, đầu tư trang thiết bị bảo quản, thực hiện lưu mẫu thức ăn và ký cam kết đảm bảo chất lượng sản phẩm trước khi đưa ra thị trường.

Tuy nhiên, do đặc thù sản xuất, kinh doanh thực phẩm trên địa bàn tỉnh phần lớn còn nhỏ lẻ, phân tán, số lượng cơ sở nhiều và thường xuyên biến động, chủ yếu quy mô hộ gia đình nên việc kiểm soát và cải thiện điều kiện bảo đảm an toàn thực phẩm còn gặp nhiều khó khăn.

Một số bếp ăn tập thể trường học, đặc biệt tại vùng sâu, vùng xa chưa được đầu tư đầy đủ khu vực sơ chế, chế biến tách biệt; việc lưu mẫu thức ăn, lưu trữ hồ sơ, sổ sách, chứng từ liên quan còn chưa đầy đủ.

Chúng tôi đã nhắc nhở, xử lý các vi phạm để chấn chỉnh hoạt động của các đơn vị. Chi cục sẽ kiên quyết xử lý nghiêm các vi phạm, thậm chí thu hồi giấy phép đối với các cơ sở không đủ điều kiện”.

Theo báo cáo của Ban Chỉ đạo An toàn thực phẩm tỉnh, từ ngày 21/4 đến 8/5/2026, toàn tỉnh đã thành lập 76 đoàn kiểm tra liên ngành từ cấp tỉnh đến cấp xã, tiến hành kiểm tra gần 700 cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm, bếp ăn trường học và bếp ăn công nghiệp. Các đoàn kiểm tra đã lấy 156 mẫu thực phẩm để kiểm nghiệm, đánh giá các chỉ tiêu hóa lý.

Thực tế cho thấy, thời gian gần đây, tình trạng thực phẩm không rõ nguồn gốc, thực phẩm kém chất lượng vẫn tiềm ẩn nhiều nguy cơ ảnh hưởng đến sức khỏe cộng đồng.

Vì vậy, việc tăng cường kiểm tra, giám sát trong Tháng hành động vì an toàn thực phẩm không chỉ góp phần nâng cao hiệu quả quản lý Nhà nước mà còn nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của các tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh thực phẩm.

Cùng với sự vào cuộc quyết liệt của các ngành chức năng, mỗi người dân cần trở thành người tiêu dùng thông thái, lựa chọn thực phẩm có nguồn gốc rõ ràng, đồng thời tích cực tố giác các hành vi vi phạm về an toàn thực phẩm để chung tay bảo vệ sức khỏe cộng đồng.

Thu Hoài