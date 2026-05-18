Đuối nước đặc biệt nghiêm trọng trên sông Lô ở Phú Thọ, 5 học sinh tử vong

Chiều 18/5, tại khu vực sông Lô thuộc địa bàn xã Sông Lô, tỉnh Phú Thọ xảy ra vụ đuối nước đặc biệt nghiêm trọng khiến 5 học sinh tử vong. Hiện lực lượng chức năng vẫn đang tiếp tục triển khai công tác tìm kiếm, cứu nạn tại hiện trường.

Theo thông tin từ chính quyền địa phương, vụ việc xảy ra tại khu vực sông Lô thuộc địa phận xã Tứ Yên cũ. Một nhóm học sinh ra khu vực ven sông vui chơi thì không may gặp nạn.

Thông tin ban đầu, khoảng 16h, nhóm học sinh là người địa phương ra khu vực bãi bồi sông Lô thuộc xã Sông Lô để tắm. Một em bất ngờ bị đuối nước, các bạn đi cùng phát hiện đã lao ra ứng cứu nhưng cũng bị nước cuốn chìm.

Hiện trường nơi xảy ra vụ việc. Ảnh: UBND xã Sông Lô

Trao đổi về vụ việc, ông Hoàng Mạnh Hồng, Chánh Văn phòng HĐND và UBND xã Sông Lô, xác nhận trên địa bàn vừa xảy ra vụ đuối nước đặc biệt nghiêm trọng.

Ông Hồng cho biết, đến khoảng 17h30 cùng ngày, lực lượng chức năng đã tìm thấy thi thể 5 học sinh. Công tác tìm kiếm và rà soát tại hiện trường vẫn đang được tiếp tục triển khai.

Trong khi đó, ông Phùng Quang Dũng, Bí thư Đảng ủy xã Sông Lô, cho biết địa phương đang huy động các lực lượng tham gia tìm kiếm cứu nạn và hỗ trợ gia đình các nạn nhân.

Theo lãnh đạo Chi cục Thủy lợi và Tài nguyên nước thuộc Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Phú Thọ, báo cáo ban đầu cho thấy nhóm học sinh ra khu vực sông Lô chơi vào chiều cùng ngày và không may bị đuối nước.

Đến khoảng 18h30, lực lượng cứu hộ cứu nạn đã tìm thấy thi thể của 5 em học sinh.

Vụ việc đang được cơ quan chức năng tiếp tục làm rõ.

Theo vov.vn