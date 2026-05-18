Triệt phá đường dây cá độ bóng đá hơn 70 tỷ đồng mỗi tháng

Thực hiện đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm, lực lượng chức năng vừa triệt phá thành công một đường dây cá độ bóng đá quy mô lớn qua mạng internet.

Ngày 17/5, Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP. Đồng Nai cho biết, đơn vị vừa chủ trì, phối hợp Cục An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (Bộ Công an), cùng các phòng nghiệp vụ Công an thành phố triệt phá đường dây hoạt động cá độ bóng đá trên không gian mạng với quy mô lớn, trải dài tại TP. Đồng Nai và nhiều tỉnh, thành.

Các đối tượng bị công an bắt giữ

Cơ quan công an tiến hành bắt giữ 12 người và tổ chức khám xét khẩn cấp 5 địa điểm liên quan đến đường dây này.

Trong đó, 2 đối tượng cầm đầu là T.N.T (sinh năm 1995) và P.C.B (sinh năm 1989), cả hai cùng ngụ TP. Đồng Nai, đã sử dụng tài khoản cấp độ “Super Master” để tổ chức hoạt động cá độ bóng đá trên trang web “bong88”.

Từ tài khoản “Super Master”, các đối tượng tiếp tục chia tách thành nhiều tài khoản ở các cấp độ thấp hơn như “Master”, “Agent” và “Member” để cấp cho hàng trăm con bạc trên địa bàn TP. Đồng Nai cũng như các tỉnh, thành phố khác tham gia cá độ ở nhiều giải đấu khác nhau. Số tiền giao dịch qua đường dây này lên đến hơn 70 tỷ đồng mỗi tháng.

Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP. Đồng Nai đang tiếp tục điều tra mở rộng vụ án để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.

Theo VOV