Triệt phá đường dây cá độ bóng đá hơn 70 tỷ đồng mỗi tháng

{title}
{publish}
{head}
Thực hiện đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm, lực lượng chức năng vừa triệt phá thành công một đường dây cá độ bóng đá quy mô lớn qua mạng internet.
Ngày 17/5, Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP. Đồng Nai cho biết, đơn vị vừa chủ trì, phối hợp Cục An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (Bộ Công an), cùng các phòng nghiệp vụ Công an thành phố triệt phá đường dây hoạt động cá độ bóng đá trên không gian mạng với quy mô lớn, trải dài tại TP. Đồng Nai và nhiều tỉnh, thành.
Các đối tượng bị công an bắt giữ
Cơ quan công an tiến hành bắt giữ 12 người và tổ chức khám xét khẩn cấp 5 địa điểm liên quan đến đường dây này.
Trong đó, 2 đối tượng cầm đầu là T.N.T (sinh năm 1995) và P.C.B (sinh năm 1989), cả hai cùng ngụ TP. Đồng Nai, đã sử dụng tài khoản cấp độ “Super Master” để tổ chức hoạt động cá độ bóng đá trên trang web “bong88”.
Từ tài khoản “Super Master”, các đối tượng tiếp tục chia tách thành nhiều tài khoản ở các cấp độ thấp hơn như “Master”, “Agent” và “Member” để cấp cho hàng trăm con bạc trên địa bàn TP. Đồng Nai cũng như các tỉnh, thành phố khác tham gia cá độ ở nhiều giải đấu khác nhau. Số tiền giao dịch qua đường dây này lên đến hơn 70 tỷ đồng mỗi tháng.
Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP. Đồng Nai đang tiếp tục điều tra mở rộng vụ án để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.
Theo VOV
Công an phát hiện, nhắc nhở 18 hộ dân có hành vi phơi thóc, lúa, rơm rạ trên lòng, lề đường giao thông và yêu cầu khẩn trương thu dọn, trả lại mặt đường thông thoáng.
Công an khởi tố vụ án để điều tra vụ hai cô gái bị nhóm người đi ôtô Lexus hành hung trên vỉa hè vì mâu thuẫn nhỏ nhặt trong thang máy.
baophutho.vn Công tác đăng ký nghĩa vụ quân sự lần đầu cho thanh niên tuổi 17 tại các địa phương thuộc Ban Chỉ huy khu vực phòng thủ 4 - Vĩnh Yên đang được...
baophutho.vn Kỳ thi độc lập xét tuyển đại học chính quy năm 2026 tại Trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2 (phường Xuân Hòa) diễn ra từ ngày 16 - 18/5 thu hút...
baophutho.vn Thời gian qua, trên cả nước đã xảy ra nhiều vụ cháy tại các điểm, bãi trông giữ xe gây thiệt hại nặng nề về tài sản và ảnh hưởng xấu đến an...
baophutho.vn Ngày 15/5, Bộ CHQS tỉnh tổ chức kiểm tra công tác huấn luyện dân quân đối với Ban CHPTKV 4 - Vĩnh Yên.
baophutho.vn Ngày 15/5, UBND xã Nguyệt Đức tổ chức hội nghị tuyên truyền, tập huấn kỹ năng phòng cháy chữa cháy (PCCC) và cứu nạn cứu hộ cho các hộ kinh...