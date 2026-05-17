Thanh niên tuổi 17 nghiêm túc đăng ký nghĩa vụ quân sự lần đầu

Công tác đăng ký nghĩa vụ quân sự lần đầu cho thanh niên tuổi 17 tại các địa phương thuộc Ban Chỉ huy khu vực phòng thủ 4 - Vĩnh Yên đang được triển khai nghiêm túc, đúng quy định. Không chỉ bảo đảm quản lý chặt chẽ nguồn công dân trong độ tuổi sẵn sàng nhập ngũ, hoạt động này còn góp phần nâng cao nhận thức, trách nhiệm của thanh niên đối với nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Thanh niên đủ 17 tuổi có mặt tại Ban Chỉ huy quân sự xã Hoàng An thực hiện đăng ký nghĩa vụ quân sự lần đầu.

Đến nay, các địa phương thuộc Ban Chỉ huy khu vực phòng thủ 4 - Vĩnh Yên đã hoàn thành công tác đăng ký nghĩa vụ quân sự lần đầu cho thanh niên tuổi 17 năm 2026, bảo đảm đúng tiến độ và đạt kết quả tích cực.

Tại xã Hoàng An, ngay sau khi nhận được giấy báo của Hội đồng Nghĩa vụ quân sự xã, đông đảo thanh niên đã chủ động có mặt tại Ban Chỉ huy Quân sự (CHQS) xã để thực hiện đăng ký nghĩa vụ quân sự lần đầu. Không khí đăng ký diễn ra nghiêm túc, nền nếp. Các khâu tiếp nhận hồ sơ, hướng dẫn kê khai, kiểm tra sơ bộ chiều cao, cân nặng được tổ chức khoa học, tạo điều kiện thuận lợi cho thanh niên tham gia thực hiện.

Em Đoàn Ngọc Hiếu ở thôn Bắc 1, xã Hoàng An cho biết: “Ngay khi nhận được thông báo của địa phương, em đã chủ động sắp xếp thời gian để tham gia đăng ký đúng quy định. Với em, đăng ký nghĩa vụ quân sự không chỉ là trách nhiệm mà còn là niềm tự hào của tuổi trẻ”.

Thanh niên được hướng dẫn cụ thể, chi tiết nội dung đăng ký nghĩa vụ quân sự lần đầu.

Điểm nổi bật trong công tác đăng ký nghĩa vụ quân sự lần đầu năm nay là nhận thức, ý thức chấp hành của thanh niên được nâng lên rõ rệt. Có được kết quả đó là nhờ các địa phương đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền bằng nhiều hình thức phong phú, phù hợp với thực tế.

Thông qua hệ thống truyền thanh cơ sở, các buổi sinh hoạt đoàn thể, tuyên truyền trực tiếp tại khu dân cư, trường học..., thanh niên và gia đình ngày càng hiểu rõ hơn quyền lợi, nghĩa vụ của công dân trong thực hiện nghĩa vụ quân sự. Nội dung tuyên truyền không chỉ tập trung phổ biến Luật Nghĩa vụ quân sự mà còn giáo dục truyền thống yêu nước, trách nhiệm của tuổi trẻ đối với quê hương, đất nước.

Ban CHQS xã Hoàng An tuyên truyền, phổ biến quy định của Luật nghĩa vụ quân sự cho các thanh niên trong độ tuổi nhập ngũ.

Trung tá Nguyễn Văn Công - Chỉ huy trưởng Ban CHQS xã Hoàng An cho biết: “Ngay từ đầu năm, Ban CHQS xã đã chủ động tham mưu cấp ủy, chính quyền địa phương xây dựng kế hoạch triển khai cụ thể; phối hợp với các tổ chức đoàn thể và các thôn rà soát chắc nguồn công dân trong độ tuổi. Đồng thời, tăng cường tuyên truyền để thanh niên và gia đình đồng thuận, chấp hành nghiêm việc đăng ký nghĩa vụ quân sự lần đầu”.

Sau khi sáp nhập đơn vị hành chính, cùng với việc tăng cường sĩ quan quân đội chính quy về cơ sở, công tác quân sự, quốc phòng tại địa phương ngày càng đi vào nền nếp. Việc quản lý nguồn thanh niên trong độ tuổi được thực hiện chặt chẽ hơn, dữ liệu được cập nhật đầy đủ, chính xác.

Cũng như nhiều thanh niên khác, em Đàm Duy Tuấn ở thôn Đồng Lực, xã Hoàng An chia sẻ mong muốn đủ điều kiện tham gia thực hiện nghĩa vụ quân sự để góp sức trẻ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Quy trình các bước thực hiện đăng ký nghĩa vụ quân sự lần đầu được tổ chức chặt chẽ, bài bản, khoa học.

Với hơn 220 thanh niên thực hiện đăng ký nghĩa vụ quân sự lần đầu, xã Hoàng An đã hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Kết quả này góp phần cùng các địa phương trong Ban Chỉ huy khu vực phòng thủ 4 hoàn tất công tác đăng ký tuổi 17 năm 2026, tạo nền tảng quan trọng để nâng cao chất lượng tuyển quân, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ quốc phòng, quân sự địa phương trong tình hình mới.

Theo đánh giá của Ban Chỉ huy khu vực phòng thủ 4 - Vĩnh Yên, công tác đăng ký nghĩa vụ quân sự lần đầu năm nay không chỉ hoàn thành chỉ tiêu mà còn cho thấy sự chuyển biến tích cực về nhận thức, trách nhiệm của thanh niên đối với nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc. Sự chủ động, nghiêm túc của thanh niên cùng sự đồng thuận của gia đình và Nhân dân góp phần xây dựng nguồn lực vững chắc cho lực lượng vũ trang, củng cố nền quốc phòng toàn dân ngay từ cơ sở.

Trong bối cảnh yêu cầu xây dựng quân đội ngày càng chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, việc quản lý chặt chẽ nguồn thanh niên trong độ tuổi sẵn sàng nhập ngũ tiếp tục là nhiệm vụ quan trọng của cấp ủy, chính quyền địa phương và toàn xã hội. Từ những bước đăng ký ban đầu sẽ tiếp tục hun đúc tinh thần yêu nước, ý chí cống hiến của tuổi trẻ, góp phần bảo vệ vững chắc Tổ quốc trong giai đoạn mới.

Kim Liên